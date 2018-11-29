Глава Ижевска прокомментировал требование бывшего первого зама восстановить его в должности

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал иск, поданный к администрации города бывшим первым заместителем главы администрации Сергеем Задорожным.

Экс-чиновник считает свое увольнение с 19 октября незаконным и требует восстановить его в должности, а также выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

— Вы знаете, это (подача иска, — прим. ред.) право любого человека, оно закреплено и конституционно, и в трудовом законодательстве. Это событие не вызывает у меня никакого сомнения, что оно в рамках законодательства осуществлено. Вопрос, наверное, будет разрешен после заседания суда, и об этом мы, конечно, будем комментарии давать, — сказал Бекмеметьев.

Он не назвал имя возможного нового его первого заместителя, при этом добавил, что команду он намерен сформировать до конца года, возможно сокращение количества замов. В настоящее время их предусмотрено шесть, однако две позиции вакантны.