Глава Удмуртии об уборке снега: «Пока не пнешь, не полетит»

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу подрядчиков, которые некачественно убирают улицы. По его словам, начиная с 1 января не было ни дня без обоснованных замечаний к предприятиям, занимающимся обслуживанием дорог, в первую очередь в Ижевске.

— У нас второй год продолжается все-таки борьба за то, чтобы подрядчики исполняли свои обязательства добросовестно. Опять же все практически вручную. Больше это касается, конечно же, Ижевска. Результат есть, но у нас, Олег Николаевич, с вами, пока не пнешь наших коллег, не полетит, — сказал глава региона мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву.

Он рассказал, что отправляет скриншоты жалоб, которые приходят ему в соцсетях, главе города. При этом подрядчики порой сгребают снег на обочины дорог, в результате заужается проезжая часть, или переусердствуют с использованием реагентов.

При этом Бречалов подчеркнул, что вопросов к мэру Ижевска и правительству у него нет. Он отметил, что к нерадивым подрядчиками необходимо применять санкции.

Ранее Олег Бекмеметьев заявил, что подрядчики будут оштрафованы, а специалисты службы технадзора останутся без премий в январе.