«Перед нами разбомбили эшелон, в котором тоже были дети»: в Казани чествуют блокадников

В Казанской ратуше дали торжественный прием в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады исполнится ровно 75 лет. В Казани к этому событию собрали на торжественном приеме блокадников, волей судьбы оказавшихся впоследствии в столице Татарстана. Каждый из пришедших сегодня получил награду из рук мэра города. Подробности — в материале «Реального времени».

Ничто не забыто

В преддверии 75-летия со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Казанской ратуше на торжественном приеме мэра Казани чествовали тех немногих, кто не понаслышке знаком с этим страшным событием. По данным мэрии, в столице Татарстана осталось 123 блокадника. Правда, на мероприятия из них ходят лишь 45 человек: девять мужчин и 36 женщин. Не все, но большинство из них сегодня под живую музыку за угощениями ждали начала мероприятия.

За каждым столом с ветеранами сидел либо глава района, либо его заместитель. Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев со своими блокадниками быстро нашел общий язык и, судя по всему, неплохо провел время. А глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов сначала подошел к соседнему столу, чтобы вручить одной из женщин букет цветов, и только потом отправился за свой. Чуть позже к одной из групп ветеранов присоединился и сам мэр Казани.

У всех, кого чествовали, была непростая жизнь, рабочее послевоенное время которой большинство из них провели на заводах за станками. Например, в 1937 году, когда Фавзии Мухаметшиной был один годик, ее отец уехал на заработки в Ленинград и впоследствии перевез туда всю семью. В 1942 году их эвакуировали в Нурлатский район, после чего семья переехала в Васильево. В 19 лет Фавзия Галимулловна устроилась на вертолетный завод, где и проработала до пенсии. Другая блокадница, Заугария Зиганшина, родилась в Ленинграде в 1932 году, во время войны потеряла отца на фронте, а мать скосил голод. В 1943 году 11-летнюю девочку эвакуировали в Чистопольский детский дом. Закончив впоследствии Куйбышевское педагогическое училище, она пошла работать учителем начальных классов.

За каждым столом с ветеранами сидел либо глава района, либо его заместитель



«В памяти осталось очень много»



82-летний Евгений Семенов по просьбе журналистов рассказал свою историю. Пожилому мужчине даже спустя столько лет было сложно говорить.

— В памяти осталось очень много. Отец у меня в Финскую воевал, ноги у него были обморожены. В регулярные войска его не взяли, он пошел добровольцем в Кировске… Там и умер с голоду, — запинаясь и периодически погружаясь в звенящее и пугающее молчание, вспоминал блокадник. — Его с Кировска на санках трое друзей привезли домой по его просьбе. Чтобы захоронить. Где-то через два месяца умерла и мать от голода. И мы остались втроем.

В 1942 году Евгения Дмитриевича вместе с двумя сестрами эвакуировали в Асбест Свердловской области, где они оказались в детдоме.

— Это тоже незабываемо. Нас вывезли через Ладогу и сначала не смогли отправить, потому что перед нами разбомбили эшелон, в котором тоже были дети. Много жертв было. Мы потом только об этом узнали. Пока восстанавливали железнодорожные пути, нас долгое время держали, не могли отправить. Когда пути восстановили, нас погрузили и вывезли, — продолжил свой рассказ ленинградец.

Пережить ребенку дорогу до Урала было непросто — его ноги опухли, и за ним ухаживала сестра, меняла и стирала бинты, во всем помогала. Тогда мальчику было всего 8 лет. Уже в Свердловской области его младшую сестренку удочерили, а он отучился в ремесленном училище и в 1948 году по распределению попал на вертолетный завод в Казани, где и проработал до пенсии.

Сейчас у Евгения Семенова два сына, есть внуки и правнуки.

— Они меня очень поддерживают. Я очень благодарен сыновьям, — говорит ленинградец.

У всех, кого чествовали, была непростая жизнь



Каждому по награде

Специально для блокадников сегодня в Казанской ратуше исполняли песни военных лет, а мэр города говорил о том, как ими гордятся и благодарят за мирное небо с солнцем над головой.

— За каждым из вас подвиг, за каждым из вас — трудовая слава. Для меня большая честь, уважаемые ветераны, поблагодарить в вашем лице всех, кто выстоял и завоевал эту победу, — говорил мэр Казани. Он передал добрые слова не только от лица жителей города, но и от президента республики, который в это время находился в Москве.

Постановлением правительства Санкт-Петербурга ветеранов наградили памятным знаком в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И если обычно награждаемые сами выходят к сцене, то в этот раз мэр города лично подходил к каждому блокаднику и вешал ему на грудь награду.

Завершалось торжество песней «День Победы», которую ветераны встречали уже стоя. Сам глава администрации Казани к тому времени уже ушел, но перед этим успел пообщаться и послушать историю 92-летнего блокадника, проработавшего после войны 50 лет за станком на заводе.

Постановлением правительства Санкт-Петербурга ветеранов наградили памятным знаком в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады



О блокадниках позаботятся?

Такие торжества для ветеранов как дань памяти тому, что они сделали, хотя и важны, но омрачаются реальными ситуациями, в которых пенсионеров некому защитить. В Казани много шума наделала история с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко. Напомним, что управляющая компания решила с помощью коллекторов взыскать с фронтовика 45 тысяч рублей «долга». История получила широкий общественный резонанс, а заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис взял ее на личный контроль. В итоге директор УК Рустам Галимов лишился своего поста, а глава районов Тимур Алибаев получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Спустя несколько месяцев появились новости, что УК начала ремонт в квартире ветерана.

Следом прогремел еще один скандал — на этот раз в прицеле СМИ оказалась 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, проживающая с дочерью-инвалидом на Хади Атласи в аварийном доме без водоснабжения и канализации. Впрочем, тогда в мэрии сообщили, что предлагали пенсионерке с дочерью переехать в однокомнатную меблированную квартиру в доме ветеранов, но семья отказалась. Как и не захотела помощи соцработников.

В Казани ветеранами занимаются социальные службы, сформированные на базе администраций районов города. В случае с блокадниками, например, в пресс-службе Кировского и Московского районов корреспондента «Реального времени» заверили, что пожилые люди получают все необходимое социальное обеспечение, а условия их проживания находятся на контроле. Всего на территории этих двух районов проживают 19 человек, переживших страшное время Ленинградской блокады.

«Ветераны традиционно приглашаются в качестве почетных гостей на торжественные мероприятия районов, школ и социальных учреждений. Помимо этого, за каждым ветераном-блокадником закреплены представители социальной защиты и школ, которые осуществляют помощь по каждому запросу. Все ветераны районов проживают в хороших условиях. По запросам в 2018 году в доме ветерана Галины Николаевны Клецко были установлены приборы учета водоснабжения, по просьбе Галины Андреевны Погореловой представители управляющей компании восстановили стекло и дверь в подъезде», — сообщили в администрации Кировского и Московского районов.

1 / 18 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов