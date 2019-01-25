«Перед нами разбомбили эшелон, в котором тоже были дети»: в Казани чествуют блокадников
В Казанской ратуше дали торжественный прием в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады исполнится ровно 75 лет. В Казани к этому событию собрали на торжественном приеме блокадников, волей судьбы оказавшихся впоследствии в столице Татарстана. Каждый из пришедших сегодня получил награду из рук мэра города. Подробности — в материале «Реального времени».
Ничто не забыто
В преддверии 75-летия со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Казанской ратуше на торжественном приеме мэра Казани чествовали тех немногих, кто не понаслышке знаком с этим страшным событием. По данным мэрии, в столице Татарстана осталось 123 блокадника. Правда, на мероприятия из них ходят лишь 45 человек: девять мужчин и 36 женщин. Не все, но большинство из них сегодня под живую музыку за угощениями ждали начала мероприятия.
За каждым столом с ветеранами сидел либо глава района, либо его заместитель. Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев со своими блокадниками быстро нашел общий язык и, судя по всему, неплохо провел время. А глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов сначала подошел к соседнему столу, чтобы вручить одной из женщин букет цветов, и только потом отправился за свой. Чуть позже к одной из групп ветеранов присоединился и сам мэр Казани.
У всех, кого чествовали, была непростая жизнь, рабочее послевоенное время которой большинство из них провели на заводах за станками. Например, в 1937 году, когда Фавзии Мухаметшиной был один годик, ее отец уехал на заработки в Ленинград и впоследствии перевез туда всю семью. В 1942 году их эвакуировали в Нурлатский район, после чего семья переехала в Васильево. В 19 лет Фавзия Галимулловна устроилась на вертолетный завод, где и проработала до пенсии. Другая блокадница, Заугария Зиганшина, родилась в Ленинграде в 1932 году, во время войны потеряла отца на фронте, а мать скосил голод. В 1943 году 11-летнюю девочку эвакуировали в Чистопольский детский дом. Закончив впоследствии Куйбышевское педагогическое училище, она пошла работать учителем начальных классов.
«В памяти осталось очень много»
82-летний Евгений Семенов по просьбе журналистов рассказал свою историю. Пожилому мужчине даже спустя столько лет было сложно говорить.
— В памяти осталось очень много. Отец у меня в Финскую воевал, ноги у него были обморожены. В регулярные войска его не взяли, он пошел добровольцем в Кировске… Там и умер с голоду, — запинаясь и периодически погружаясь в звенящее и пугающее молчание, вспоминал блокадник. — Его с Кировска на санках трое друзей привезли домой по его просьбе. Чтобы захоронить. Где-то через два месяца умерла и мать от голода. И мы остались втроем.
В 1942 году Евгения Дмитриевича вместе с двумя сестрами эвакуировали в Асбест Свердловской области, где они оказались в детдоме.
— Это тоже незабываемо. Нас вывезли через Ладогу и сначала не смогли отправить, потому что перед нами разбомбили эшелон, в котором тоже были дети. Много жертв было. Мы потом только об этом узнали. Пока восстанавливали железнодорожные пути, нас долгое время держали, не могли отправить. Когда пути восстановили, нас погрузили и вывезли, — продолжил свой рассказ ленинградец.
Пережить ребенку дорогу до Урала было непросто — его ноги опухли, и за ним ухаживала сестра, меняла и стирала бинты, во всем помогала. Тогда мальчику было всего 8 лет. Уже в Свердловской области его младшую сестренку удочерили, а он отучился в ремесленном училище и в 1948 году по распределению попал на вертолетный завод в Казани, где и проработал до пенсии.
Сейчас у Евгения Семенова два сына, есть внуки и правнуки.
— Они меня очень поддерживают. Я очень благодарен сыновьям, — говорит ленинградец.
Каждому по награде
Специально для блокадников сегодня в Казанской ратуше исполняли песни военных лет, а мэр города говорил о том, как ими гордятся и благодарят за мирное небо с солнцем над головой.
— За каждым из вас подвиг, за каждым из вас — трудовая слава. Для меня большая честь, уважаемые ветераны, поблагодарить в вашем лице всех, кто выстоял и завоевал эту победу, — говорил мэр Казани. Он передал добрые слова не только от лица жителей города, но и от президента республики, который в это время находился в Москве.
Постановлением правительства Санкт-Петербурга ветеранов наградили памятным знаком в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И если обычно награждаемые сами выходят к сцене, то в этот раз мэр города лично подходил к каждому блокаднику и вешал ему на грудь награду.
Завершалось торжество песней «День Победы», которую ветераны встречали уже стоя. Сам глава администрации Казани к тому времени уже ушел, но перед этим успел пообщаться и послушать историю 92-летнего блокадника, проработавшего после войны 50 лет за станком на заводе.
О блокадниках позаботятся?
Такие торжества для ветеранов как дань памяти тому, что они сделали, хотя и важны, но омрачаются реальными ситуациями, в которых пенсионеров некому защитить. В Казани много шума наделала история с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко. Напомним, что управляющая компания решила с помощью коллекторов взыскать с фронтовика 45 тысяч рублей «долга». История получила широкий общественный резонанс, а заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис взял ее на личный контроль. В итоге директор УК Рустам Галимов лишился своего поста, а глава районов Тимур Алибаев получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Спустя несколько месяцев появились новости, что УК начала ремонт в квартире ветерана.
Следом прогремел еще один скандал — на этот раз в прицеле СМИ оказалась 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, проживающая с дочерью-инвалидом на Хади Атласи в аварийном доме без водоснабжения и канализации. Впрочем, тогда в мэрии сообщили, что предлагали пенсионерке с дочерью переехать в однокомнатную меблированную квартиру в доме ветеранов, но семья отказалась. Как и не захотела помощи соцработников.
В Казани ветеранами занимаются социальные службы, сформированные на базе администраций районов города. В случае с блокадниками, например, в пресс-службе Кировского и Московского районов корреспондента «Реального времени» заверили, что пожилые люди получают все необходимое социальное обеспечение, а условия их проживания находятся на контроле. Всего на территории этих двух районов проживают 19 человек, переживших страшное время Ленинградской блокады.
«Ветераны традиционно приглашаются в качестве почетных гостей на торжественные мероприятия районов, школ и социальных учреждений. Помимо этого, за каждым ветераном-блокадником закреплены представители социальной защиты и школ, которые осуществляют помощь по каждому запросу. Все ветераны районов проживают в хороших условиях. По запросам в 2018 году в доме ветерана Галины Николаевны Клецко были установлены приборы учета водоснабжения, по просьбе Галины Андреевны Погореловой представители управляющей компании восстановили стекло и дверь в подъезде», — сообщили в администрации Кировского и Московского районов.
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