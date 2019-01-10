В Казани управляющая компания начала ремонт в квартире ветерана после скандала с долгами

Управляющая компания (УК) Авиастроительного района Казани за свой счет начала делать ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко, которому ранее отключала свет за долги. Об этом сообщает «АиФ-Казань» со ссылкой на слова фронтовика.

Напомним, что управляющая компания решила с помощью коллекторов взыскать с Юрия Величко 45 тыс. рублей якобы «долга». История получила широкий общественный резонанс, а заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис взял ее на личный контроль.

В результате директора УК Рустама Галимова уволили, главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимуру Алибаеву объявили выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз ветерану от коллекторов.