Казанские отельеры пожаловались на налоговый гнет и просят послаблений

Коллег из Татарстана поддержала вся Россия: десятки ассоциаций гостиничной отрасли и представители более 500 отелей

Фото: Максим Платонов

Минэкономразвития РФ готовит подзаконные акты к классификации гостиничного бизнеса, которая на время отложена. В разработке документов участвует и Ассоциация отелей Казани и РТ. Параллельно организация направила в Москву предложения по развитию гостиничного сектора. Письмо за авторством руководителя ассоциации Гульнары Сафиной нашло поддержку во многих регионах — под ним подписались десятки других ассоциаций и сотни гостиниц по всей стране. В непростой экономической ситуации и условиях нестабильности на туристическом рынке сообщество отельеров раскритиковало новые законы в отрасли и просит налоговых льгот. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстан просит помочь отельному бизнесу

В связи с многочисленными изменениями в законодательстве и ростом финансовой нагрузки на бизнес татарстанские отельеры обратились к правительству России с просьбой о налоговых послаблениях. Другие регионы быстро поддержали инициативу и подписались под предложением Ассоциации отелей Казани и РТ. Среди них — Туристический альянс Крыма, Самарская гостинично-туристская ассоциация, Ассоциация отельеров Нижегородской области, Ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области, Ассоциация отельеров АМОС, общественное объединение «Союз гостеприимства Крыма и Севастополя», Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма Республики Саха, Астраханская туристическая лига, Хабаровская ассоциация отельеров и многие другие. Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина говорит, что предложения татарстанской ассоциации поддержали еще более 500 российских объектов размещения.

Письмо с изложением проблем и предложений для гостиничного бизнеса в Минэкономразвития РФ направили еще 12 ноября 2018 года. Первым пунктом идет необходимость снижения ставки НДС и отмечается, что сейчас такие условия действуют в большинстве стран Европейского союза. Например, в Австрии при базовой ставке в 20% отели работают со ставкой в 10%, а в Греции — при 23% по ставке в 6,5%. Ассоциация отелей Казани и РТ предложила министерству подумать над снижением НДС до 7—10%. Это помогло бы выкроить средства на обновление гостиничного фонда и повысить зарплату сотрудникам, которая сейчас составляет в среднем всего 25 тыс. рублей.

Вторым предложением идет снижение ставки земельного налога, которая в Казани для отелей составляет 1,1% при максимальной в стране в 1,5%. Ассоциация предлагает применить к гостиничной отрасли общую федеральную пониженную ставку в 0,1—0,5% от кадастровой стоимости земли без права увеличения коэффициента на региональном уровне. Либо рассматривает еще один вариант с дифференцированным применением пониженной ставки в зависимости от вида отелей — курортных, городских и т. д.

Гульнара Сафина отмечает, что с подобной инициативой отельеры выходили к татарстанскому правительству, но отклика не получили. Фото Максима Платонова



Еще одна просьба касается снижения ставки налога на имущество, которую формирует регион. Гульнара Сафина отмечает, что с подобной инициативой отельеры выходили к татарстанскому правительству, но отклика не получили. Минэкономразвития организация просит применить понижающий коэффициент в 0,1% от ставки на имущество компаний, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Еще в 2015 году такая мера господдержки была применена в Москве для крупных гостиничных комплексов, у которых в разы вырос размер налога после его привязки к кадастровой стоимости. Другие регионы при этом остались в стороне.

От законов до престижа

Для повышения престижа профессий в сфере отельного бизнеса также предлагается ввести почетное звание «Заслуженный работник сферы гостеприимства». Далее следует целый блок предложений по вступившим в силу законопроектам. Например, с 1 января 2019 года заработал национальный стандарт по обеспечению объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты. Однако это приводит к колоссальным дополнительным затратам бизнеса при уже существующих жестких требованиях к пожарной безопасности отелей. Новый ГОСТ в ассоциации считают избыточным и предлагают либо его отменить, либо сделать добровольным. Не стоит вводить, по мнению организации, и законопроект об административной ответственности за невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Кроме того, в письме указано, что необходимо снизить административную нагрузку на сотрудников отеля по миграционному учету иностранных и российских граждан, получить разъяснения от Роскомнадзора РФ и Минкомсвязи РФ в части определения объекта исполнения обязанности по идентификации пользователей при предоставлении доступа к интернету в гостиницах, а также изменить правила предоставления гостиничных услуг с учетом защиты не только прав постояльцев, но и самих отелей, отсрочить введение классификации и оставить добровольным применение профстандартов и проведение независимой оценки классификации в сфере гостеприимства.

Чтобы обсуждать все эти вопросы, в документе за подписью Гульнары Сафиной предлагается создать рабочую комиссию при Минэкономразвития РФ. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» президент ассоциации подробно рассказала о своих мыслях по поводу сформированных предложений. Это еще раз подтверждает, что вопросов по работе в отельном бизнесе действительно много и их нужно решать.

В документах много отраслевых нестыковок. Например, Роспотребнадзор пишет в СанПиНах, что оказывать гостиничные услуги в нежилых помещениях нельзя, но все гостиницы по своему статусу относятся к нежилому фонду. Фото Максима Платонова

Пока главное — классификация отелей

По столь обсуждаемой обязательной классификации отелей Сафина называет важными три проектных документа. Первый — дорабатывающееся положение о классификации, второй — изменения правил предоставления гостиничных услуг, а третий — по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию. Напомним, изначально получалось, что, по сути, экспертом мог стать кто угодно, и участники отрасли активно это обсуждали.

— Болевых точек очень много, я их все там перечислила, и Минэкономразвития это письмо получило. Пока у меня только позитивное впечатление от министерства. 7 декабря они собирали у себя совещание, приглашали отельеров со всей Российской Федерации, чтобы у них было понимание по поводу этих трех проектов — что с ними делать, надо или не надо принимать в таком виде, — говорит Сафина.

Пока в документах много отраслевых нестыковок. Например, Роспотребнадзор пишет в СанПиНах, что оказывать гостиничные услуги в нежилых помещениях нельзя, но все гостиницы по своему статусу относятся к нежилому фонду.

— Они тоже это поняли, сказали, что будут верифицировать все документы, смотреть. Сейчас у нас как раз в таком экстренном режиме в отрасли будут смотреть все три документа, — отмечает президент ассоциации. Напомним, что законопроект по обязательной классификации отелей должен был вступить в силу с 1 января 2019 года, но сроки перенесли как раз после критики со стороны бизнеса на совещании 7 декабря. В итоге его решили доработать.

Еще одно совещание в конце декабря прошло в Совете Федераций, куда также пригласили представителей гостиничного бизнеса республики. Там с докладом выступал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, который теперь курирует туризм и, собственно, на чье имя и были направлены предложения Ассоциации отелей Казани и РТ.

— Мы поняли, что команда нас услышала. Все те замечания, которые отрасль всей Российской Федерации высказала на совещании 7 декабря, были услышаны. Они предложили Совету Федерации все то, что говорили мы, и дали нам небольшую отсрочку, чтобы мы все-таки могли посмотреть эти документы.

В Ассоциации отелей Казани и РТ ждут, что эти три законопроекта в январе — начале февраля вступят в решающий этап. Президент, исполнительный директор РГА Геннадий Ламшин надеется, что вопрос может сдвинуться в феврале, и в марте правительство утвердит главные подзаконные акты.

— Ясно, что работа ведется. Кстати, создан Центр стратегических разработок, который 10 января разослал экспертам по стране проект, по которому как раз принимаются эти подзаконные акты — положение о классификации гостиниц, аккредитации организаций, осуществляющих это, и правила предоставления гостиничных услуг, некие опросники, по которым эксперты будут должны до 21 января ответить на все вопросы и отправить обратно, — рассказывает Ламшин. Кроме того, на следующей неделе свои предложения по положению о классификации готовится представить сама РГА.

«Сложности у отрасли из года в год одни и те же»

Донесена позиция сообщества отельеров и по другим вопросам, заданным в письме. Правда, пока поводов радоваться не появилось. Вместе с тем на ответную реакцию, которая поможет бизнесу, надеются не только коллеги из других регионов, но и, конечно, представители отелей в Казани.

Директор номерного фонда отеля «Мираж» Павел Тимонин говорит, что с предложением ассоциации они знакомы и поддерживают их.

— Сложности у отрасли из года в год одни и те же — неоправданное повышение финансовой нагрузки, в основном из-за введения различных дополнительных требований в части технического оснащения объектов, несовершенство законодательства в нашей области, сложности в общении с различными проверяющими и контролирующими органами. В текущем году все это усугубится повышением НДС и общей неблагоприятной экономической обстановкой, — перечисляет представитель отеля.

Но из-за высокой конкуренции на рынке поднять конечную стоимость номерного фонда в соответствии с растущими затратами не представляется возможным.

— Мы не можем просто вложить все эти факторы в конечную стоимость номера, как это, вероятно, будет сделано в других отраслях, особенно в сезоны низкой загрузки. Следовательно, все вышеперечисленное ляжет на отельеров в виде дополнительных расходов. Безусловно, любое снижение налоговой нагрузки положительно скажется на отрасли, равно как и пересмотр, облегчение или отмена новых требований к отельерам, вводящихся в текущем году. Например, вопрос снижения административной нагрузки на сотрудников и руководителей отелей по миграционному учету стоит давно, но помимо него есть еще множество других вопросов, которые как раз и были подняты в предложении ассоциации. Мы очень надеемся на то, что данное предложение будет рассмотрено и учтено, — отмечает Павел Тимонин.

Коммерческий директор «Казанской Ривьеры» Елена Войтко добавляет, что она и ее коллеги не только в курсе направленного письма, но и вместе с другими членами ассоциации выступали с данными инициативами.

— Действительно, ситуация на рынке достаточно непростая, конкуренция стремительно увеличивается, тогда как темпы роста туристического потока не столь быстры, как этого хотелось бы. Нагрузка на бизнес достаточно серьезная, и рост НДС также вносит свою лепту в усложнение общей ситуации. В связи с этим мы выступаем с инициативами и просьбами к правительству принять ряд мер, которые в том числе уже присутствуют и успешно применяются в других развитых странах, нацеленных на стабильное развитие туристической отрасли. Речь идет об опыте стран, где для отельной индустрии сделан ряд послаблений для того, чтобы данная отрасль могла развиваться более полноценно и стабильно, — комментирует коммерческий директор комплекса.

В курсе направленного от лица Ассоциации отелей Казани и РТ письме и Российская гостиничная ассоциация.

— Единственно, к нам поздно пришло это письмо. Мы бы тоже под ним подписались и еще многое к нему добавили. Тем не менее они молодцы, хорошая инициатива, — комментирует президент, исполнительный директор РГА Геннадий Ламшин. Поставленные вопросы он называет правильными и поддерживает их.

Без стабильной загрузки

По словам Гульнары Сафиной, сейчас отельный бизнес Казани живет от мероприятия к мероприятию. Например, 2015 год был ударным из-за чемпионата мира по водным видам спорта, а 2016-й оказался по многим показателям провальным. В 2018 году отельному бизнесу повезло с ЧМ по футболу. Правда, он прошел, и собеседница издания говорит, что в преддверии Нового года некоторые из казанских отелей даже снизили стоимость номеров из-за нестабильной загрузки. В новогодние праздники, по ее информации, отели были заполнены процентов на 69. Правда, у Госкомитета по туризму РТ немного другие данные — 78,4%. Такую разницу президент ассоциации объясняет большим охватом гостиничного сектора, в частности, анализом не только загрузки отелей. Она отмечает, что с учетом квартир эта цифра может составлять и вовсе 85%.

Сейчас ассоциация продолжает активные действия на тропе войны за развитие гостиничного сектора. В частности, ожидается встреча казанских отельеров с представителем регионального оператора по вывозу ТБО — чтобы обсудить изменения в работе. Кроме того, с Госкомитетом по туризму РТ они планируют обсудить проблему с регулированием рынка апартаментов. Пока в России даже не могут повлиять на сервисы по суточной аренде квартир, в то время как во многих европейских странах, в США этим вопросом занялись еще несколько лет назад.

2015 год был ударным из-за чемпионата мира по водным видам спорта, а 2016-й оказался по многим показателям провальным. В 2018 году отельному бизнесу повезло с ЧМ по футболу. Фото Максима Платонова

— Все с этим борются, а у нас процветает. Поэтому они и выходят на наш рынок и диктуют условия, поскольку они монополисты, — сетует президент организации. Впрочем, регион вряд ли сможет повлиять на ситуацию — этим должен заняться федеральный центр. Тем не менее Гульнара Сафина не исключает, что они выработают определенную позицию по этому вопросу и направят ее в Москву.

А пока апартаменты все так же составляют существенную конкуренцию гостиницам. Они не только забирают себе часть клиентов, но и, в отличие от отелей, не тратят средств на обеспечение безопасности постояльцев и не контролируются проверяющими органами. Негативным примером тут можно назвать тот самый дом в Магнитогорске, где в под Новый год в результате ЧП погибли люди. На «Букинге» можно найти предложение арендовать квартиру в этом доме и, кстати, в одном из последних отзывов, датируемых как раз декабрем 2018 года, постоялец пишет, что обнаружил в апартаментах утечку газа из-за очень старой кухонной плиты.