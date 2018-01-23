«Надеемся, что ситуация с повышением цен на аренду квартир вызовет интерес налоговиков Татарстана»
Туризм в Татарстане: 3 миллиона туристов, падение трафика в Казанский кремль и весеннее падение загрузки в отелях
О взлетах и падениях в сфере туризма сегодня говорили на итоговой коллегии Госкомитета по туризму РТ с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ильдуса Ахметзянова, главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова и заместителя председателя Госсовета РТ, исполнительного директора Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяны Ларионовой. В целом год завершился успешно: число туристов превысило 3 млн человек, отели отчитались о повышении загрузки, которая далась им очень непросто, а объем оказанных услуг и налоговых отчислений в бюджет республики снова выросли. Подробности результатов работы в одной из самых динамично развивающихся сфер Татарстана — в материале «Реального времени».
Обещали рост — достигли роста
По итогам 2017 года в Татарстане ждали, что число туристов превысит три миллиона человек. Сказано — сделано. Сегодня на коллегии Госкомитета по туризму РТ его руководитель Сергей Иванов отчитался, что в прошлом году республика приняла 3,1 млн гостей. По данным Управления по вопросам миграции МВД по РТ, за 11 месяцев 2017 года в Татарстан приехали 278 тысяч иностранных туристов — на 11% больше, чем в 2016-м. Больше всего туристическими возможностями республики интересовались жители Китая, Германии, Турции, Чили и Италии. Кубок конфедераций сослужил хорошую службу — например, если в 2016 году было принято всего 32 чилийца, то в прошлом — 2 817 человек. Были среди иностранных туристов также граждане Ирана, США, ОАЭ и Индии.
Из бюджета Татарстана, как отчитался Сергей Иванов, на туризм в прошлом году потратили практически в два раза больше средств, чем в 2016 году, — 160,8 млн рублей против 87,8 млн рублей. Свои результаты вложения принесли — с учетом смежных отраслей объем оказания услуг составил 20,7 млрд рублей. Только налогов за 11 месяцев было заплачено на 733 млн рублей — это на 60 млн больше, чем в 2016-м. С учетом мультипликативного эффекта сумма налоговых сборов вырастает до 4,4 млрд рублей.
Основные туристские центры Татарстана показали прирост по туристам в среднем на 19,8%. Единственным объектом республики, в котором количество посетителей уменьшилось, неожиданно стал Казанский кремль. Если в 2016 году его посетили 2,893 млн человек, то в 2017-м — 2,774 млн. Великий Болгар прирос туристами на 70 тысяч человек (до 540 тысяч), остров-град Свияжск — на 73 тысячи человек (до 491 тысячи), Елабуга — всего на тысячу (до 468 тысяч), Чистополь — на 6 тысяч (до 52 тысяч), а Тетюши увеличили показатель почти вдвое (с 25 тысяч до 45 тысяч туристов).
Не стоит также забывать, подводя итоги минувшего года, что в 2017-м наконец была открыта перехватывающая парковка в Свияжске и там появилось речное сообщение.
Новые маршруты и неудачи 2017 года
Часть туристов удалось привлечь благодаря запуску регионального маршрута «Великий Волжский путь», который вошел в национальную программу развития детского туризма Министерства культуры РФ.
— Данный маршрут включает в себя посещение основных достопримечательностей Татарстана и Республики Марий Эл. Планируется, что в 2018 году по нему проедут более 2 тысяч учащихся из всех регионов России, — рассказал Сергей Иванов.
Еще один новый межрегиональный маршрут — «Дворцы и мечети», был разработан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Он рассчитан преимущественно на иностранных туристов и построен на контрасте двух культур, рассказал председатель Госкомитета по туризму.
Свою роль в росте турпотока сыграло и открытие ряда прямых рейсов. Особенно отметил Иванов появление авиасообщения с Ригой, через которую до Казани могут добраться жители стран Северной и Центральной Европы. О неудачах спикер тоже сказал, правда, весьма кратко. Не упоминая несостоявшихся рейсов в Грузию, он посетовал на то, что так и не удалось наладить авиасообщение с Пекином.
— К сожалению, несмотря на большую подготовительную работу и прием в Казани первого рейса из Пекина, не состоялась полетная программа из Китая в связи с прекращением деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа», — прокомментировал ситуацию председатель госкомитета. Найти нового перевозчика республике пока так и не удалось.
«Неприятным сюрпризом для нас было падение загрузки в апреле и мае»
Подробнее о ситуации с отелями рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. С загрузкой отелей в 2017 году все оказалось не так гладко, даже несмотря на рост турпотока. По данным АНО «Центр развития туризма РТ», прошлый год показал среднюю загрузку отелей на уровне 56% — на один процент больше, чем в 2016 году. Для сравнения отметим, что самыми удачными годами для отельного бизнеса в республике стали 2012-й и 2013 год, когда загрузка составила 60%.
— Неприятным сюрпризом для нас было падение [загрузки] в апреле и мае — для отелей это был обычно пик самого высокого сезона. Также [падение наблюдалось] в сентябре и октябре, хотя обычно это тоже период высокого сезона, — прокомментировала результаты президент Ассоциации отелей Казани и РТ.
Рост загрузки, напротив, увеличился в феврале, марте, июне, июле и в ноябре с декабрем. Выросли и средняя цена за номер и доход с него — все благодаря Кубку конфедераций, крупным событиям в Казани и праздникам с каникулами, которые и вывели отельный бизнес Казани в плюс.
Сама Ассоциация отелей Казани и Татарстана была создана как раз в прошлом году. Объединив профессиональное сообщество, руководство ассоциации принялось за проблемы в отрасли. Среди решенных вопросов Гульнара Сафина отметила налаживание контакта с госорганами, решение проблемы обеспечения парковок для туристических автобусов у отелей в центре города и другие. Однако сложности все же остались. Среди них — запрет на размещение крышных вывесок отелей на территории действия ПЗО ансамбля Казанского кремля. Надеются отельеры по примеру московских коллег добиться также снижения налоговой ставки на недвижимое имущество отелей и земельного налога, рассчитываемого сейчас от кадастровой стоимости. И снижения налоговых ставок на движимое имущество отелей.
Частные квартиры как угроза для гостиничного бизнеса
Кстати, в Татарстане в 2017 году была завершена классификация отелей. По словам Сергея Иванова, на данный момент ее прошли 100% всех мест размещения гостей. Спикер не упустил момента и посетовал на такую категорию нелегального размещения, как частные квартиры и апартаменты, стоимость размещения в которых на период проведения ЧМ по футболу в отдельных случаях выросла до «запредельной». Подобные средства размещения классификацию не проходят и не регулируются ни по нормам содержания, ни по стоимости. Он отметил, что только в Казани таких объектов более тысячи, правда, бороться с ними и контролировать их деятельность все так же практически невозможно. В этой части Сергей Иванов мягко напомнил налоговой службе, что им было бы неплохо заинтересоваться этой сферой.
— Надеемся, что ситуация с повышением цен в частных квартирах вызовет интерес Управления федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, ведь это может стать неплохим источником дохода для бюджета нашей республики, — заступился за честных отельеров председатель Госкомитета по туризму.
Новый руководитель Центра развития туризма Дильбар Садыкова позже в своем докладе рассказала, что одним из основных трендов 2017 года является снижение расходов туристов на размещение. В связи с этим, по ее словам, число туристов, которые останавливаются на съемных квартирах, выросло на 10%.
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