«Надеемся, что ситуация с повышением цен на аренду квартир вызовет интерес налоговиков Татарстана»

Туризм в Татарстане: 3 миллиона туристов, падение трафика в Казанский кремль и весеннее падение загрузки в отелях

О взлетах и падениях в сфере туризма сегодня говорили на итоговой коллегии Госкомитета по туризму РТ с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ильдуса Ахметзянова, главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова и заместителя председателя Госсовета РТ, исполнительного директора Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяны Ларионовой. В целом год завершился успешно: число туристов превысило 3 млн человек, отели отчитались о повышении загрузки, которая далась им очень непросто, а объем оказанных услуг и налоговых отчислений в бюджет республики снова выросли. Подробности результатов работы в одной из самых динамично развивающихся сфер Татарстана — в материале «Реального времени».

Обещали рост — достигли роста

По итогам 2017 года в Татарстане ждали, что число туристов превысит три миллиона человек. Сказано — сделано. Сегодня на коллегии Госкомитета по туризму РТ его руководитель Сергей Иванов отчитался, что в прошлом году республика приняла 3,1 млн гостей. По данным Управления по вопросам миграции МВД по РТ, за 11 месяцев 2017 года в Татарстан приехали 278 тысяч иностранных туристов — на 11% больше, чем в 2016-м. Больше всего туристическими возможностями республики интересовались жители Китая, Германии, Турции, Чили и Италии. Кубок конфедераций сослужил хорошую службу — например, если в 2016 году было принято всего 32 чилийца, то в прошлом — 2 817 человек. Были среди иностранных туристов также граждане Ирана, США, ОАЭ и Индии.

Из бюджета Татарстана, как отчитался Сергей Иванов, на туризм в прошлом году потратили практически в два раза больше средств, чем в 2016 году, — 160,8 млн рублей против 87,8 млн рублей. Свои результаты вложения принесли — с учетом смежных отраслей объем оказания услуг составил 20,7 млрд рублей. Только налогов за 11 месяцев было заплачено на 733 млн рублей — это на 60 млн больше, чем в 2016-м. С учетом мультипликативного эффекта сумма налоговых сборов вырастает до 4,4 млрд рублей.

По итогам 2017 года в Татарстане ждали, что число туристов превысит три миллиона человек



Основные туристские центры Татарстана показали прирост по туристам в среднем на 19,8%. Единственным объектом республики, в котором количество посетителей уменьшилось, неожиданно стал Казанский кремль. Если в 2016 году его посетили 2,893 млн человек, то в 2017-м — 2,774 млн. Великий Болгар прирос туристами на 70 тысяч человек (до 540 тысяч), остров-град Свияжск — на 73 тысячи человек (до 491 тысячи), Елабуга — всего на тысячу (до 468 тысяч), Чистополь — на 6 тысяч (до 52 тысяч), а Тетюши увеличили показатель почти вдвое (с 25 тысяч до 45 тысяч туристов).

Не стоит также забывать, подводя итоги минувшего года, что в 2017-м наконец была открыта перехватывающая парковка в Свияжске и там появилось речное сообщение.

Новые маршруты и неудачи 2017 года

Часть туристов удалось привлечь благодаря запуску регионального маршрута «Великий Волжский путь», который вошел в национальную программу развития детского туризма Министерства культуры РФ.

— Данный маршрут включает в себя посещение основных достопримечательностей Татарстана и Республики Марий Эл. Планируется, что в 2018 году по нему проедут более 2 тысяч учащихся из всех регионов России, — рассказал Сергей Иванов.

Еще один новый межрегиональный маршрут — «Дворцы и мечети», был разработан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Он рассчитан преимущественно на иностранных туристов и построен на контрасте двух культур, рассказал председатель Госкомитета по туризму.

Свою роль в росте турпотока сыграло и открытие ряда прямых рейсов. Особенно отметил Иванов появление авиасообщения с Ригой, через которую до Казани могут добраться жители стран Северной и Центральной Европы. О неудачах спикер тоже сказал, правда, весьма кратко. Не упоминая несостоявшихся рейсов в Грузию, он посетовал на то, что так и не удалось наладить авиасообщение с Пекином.

— К сожалению, несмотря на большую подготовительную работу и прием в Казани первого рейса из Пекина, не состоялась полетная программа из Китая в связи с прекращением деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа», — прокомментировал ситуацию председатель госкомитета. Найти нового перевозчика республике пока так и не удалось.

Среди решенных вопросов Гульнара Сафина отметила налаживание контакта с госорганами, решение проблемы обеспечения парковок для туристических автобусов у отелей в центре города. Фото Максима Платонова

«Неприятным сюрпризом для нас было падение загрузки в апреле и мае»

Подробнее о ситуации с отелями рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. С загрузкой отелей в 2017 году все оказалось не так гладко, даже несмотря на рост турпотока. По данным АНО «Центр развития туризма РТ», прошлый год показал среднюю загрузку отелей на уровне 56% — на один процент больше, чем в 2016 году. Для сравнения отметим, что самыми удачными годами для отельного бизнеса в республике стали 2012-й и 2013 год, когда загрузка составила 60%.

— Неприятным сюрпризом для нас было падение [загрузки] в апреле и мае — для отелей это был обычно пик самого высокого сезона. Также [падение наблюдалось] в сентябре и октябре, хотя обычно это тоже период высокого сезона, — прокомментировала результаты президент Ассоциации отелей Казани и РТ.

Рост загрузки, напротив, увеличился в феврале, марте, июне, июле и в ноябре с декабрем. Выросли и средняя цена за номер и доход с него — все благодаря Кубку конфедераций, крупным событиям в Казани и праздникам с каникулами, которые и вывели отельный бизнес Казани в плюс.

Сама Ассоциация отелей Казани и Татарстана была создана как раз в прошлом году. Объединив профессиональное сообщество, руководство ассоциации принялось за проблемы в отрасли. Среди решенных вопросов Гульнара Сафина отметила налаживание контакта с госорганами, решение проблемы обеспечения парковок для туристических автобусов у отелей в центре города и другие. Однако сложности все же остались. Среди них — запрет на размещение крышных вывесок отелей на территории действия ПЗО ансамбля Казанского кремля. Надеются отельеры по примеру московских коллег добиться также снижения налоговой ставки на недвижимое имущество отелей и земельного налога, рассчитываемого сейчас от кадастровой стоимости. И снижения налоговых ставок на движимое имущество отелей.

Дильбар Садыкова рассказала, что одним из основных трендов 2017 года является снижение расходов туристов на размещение



Частные квартиры как угроза для гостиничного бизнеса

Кстати, в Татарстане в 2017 году была завершена классификация отелей. По словам Сергея Иванова, на данный момент ее прошли 100% всех мест размещения гостей. Спикер не упустил момента и посетовал на такую категорию нелегального размещения, как частные квартиры и апартаменты, стоимость размещения в которых на период проведения ЧМ по футболу в отдельных случаях выросла до «запредельной». Подобные средства размещения классификацию не проходят и не регулируются ни по нормам содержания, ни по стоимости. Он отметил, что только в Казани таких объектов более тысячи, правда, бороться с ними и контролировать их деятельность все так же практически невозможно. В этой части Сергей Иванов мягко напомнил налоговой службе, что им было бы неплохо заинтересоваться этой сферой.

— Надеемся, что ситуация с повышением цен в частных квартирах вызовет интерес Управления федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, ведь это может стать неплохим источником дохода для бюджета нашей республики, — заступился за честных отельеров председатель Госкомитета по туризму.

Новый руководитель Центра развития туризма Дильбар Садыкова позже в своем докладе рассказала, что одним из основных трендов 2017 года является снижение расходов туристов на размещение. В связи с этим, по ее словам, число туристов, которые останавливаются на съемных квартирах, выросло на 10%.