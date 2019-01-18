Уход от конкуренции? УФАС выясняет, был ли сговор между правительством Удмуртии и строителями детсадов

Фирмы получили земельные участки под инвестиционные проекты без торгов

Удмуртское УФАС РФ заподозрило правительство Удмуртии в сговоре со строительными компаниями, которые занимаются возведением двух детских садов. Ведомство увидело признаки ухода от проведения конкурентных процедур в реализованной схеме их отношений. Между тем, представители строительной отрасли говорят, что схема предоставления земельного участка без торгов с последующим выкупом возведенного «инвестпроекта» избавляет власти от рисков. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подозрение в сговоре

УФАС России по Удмуртии завело дело по признакам нарушения статьи 16 закона РФ «О защите конкуренции» в отношении правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики региона, а также двух компаний — ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом». Признаки нарушения выразились в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

«Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» занимаются строительством зданий детских садов в Сарапуле и селе Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Земельные участки под эти проекты компании получили без проведения торгов.

«Фактически же построенные здания детских садов планируются к выкупу за счет средств федерального и регионального бюджета, предусмотренных на создание в Удмуртской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд Удмуртской Республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов», — отмечают в антимонопольном ведомстве.

Рассмотрение дела назначено на 14 февраля. В правительстве Удмуртии не смогли оперативно прокомментировать этот вопрос. Связаться с представителями компаний не удалось. Сами фирмы, несмотря на схожие названия, имеют разных собственников и зарегистрированы по разным адресам.

УФАС России по Удмуртии завело дело по признакам нарушения статьи 16 закона РФ «О защите конкуренции» в отношении правительства Удмуртской Республики. Фото udmurtia.fas.gov.ru



Схема по закону

Закон №24-РЗ, определяющий критерии инвестиционных проектов для предоставления земельных участков без торгов, был принят в Удмуртии еще в 2015 году. Речь в нем идет не только о создании новых производств; в законе указано, что участки можно получить под объект социально-культурного назначения, если он соответствует целям стратегического планирования РФ, Удмуртии и конкретного муниципалитета.

«Объектами социально-культурного назначения признаются объекты здравоохранения, культуры, образования, детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта, объекты социального обслуживания населения», — говорится в законе.

Обычно под проведение работ по строительству детских садов, школ и других социальных учреждений проводится тендер. Однако в последнее время в Удмуртии стали чаще использовать другой механизм. Инвестор направляет в Минэкономики УР проект по строительству детского сада, после рассмотрения которого ему может быть выделен земельный участок без торгов. Всего в 2018 году на сайте правительства Удмуртии было опубликовано не менее восьми распоряжений за подписью главы региона Александра Бречалова и премьера Ярослава Семенова, временно исполнявшего его полномочия, о предоставлении участков под строительство дошкольных учреждений в Воткинске, Сарапуле, Завьялово, Игре, Якшур-Бодье и Малой Пурге.

Распоряжения о выделении участков для «Дельта-Строй», «Дельта-Дом» и еще трех строительных компаний были подписаны 29 июня 2018 года.

Без рисков

Эксперты в сфере строительства не видят в этой схеме ничего криминального. Республика, выделяя участки под строительство детских садов с возможным дальнейшим их выкупом, может обезопасить себя от срыва сроков ввода их в эксплуатацию и некачественно выполненных работ. Как известно, при освоении федеральных средств соблюдение сроков особенно важно.

Получается, что только компания, имеющая достаточно финансовых ресурсов, может построить такой объект. В то же время тендер на строительство детсада может выиграть любая фирма, даже если у нее нет ни персонала, ни мощностей, ни опыта для возведения такого объекта. О подобных случаях, когда по вине подрядчика задерживался ввод в эксплуатацию ФАПов и спортобъектов, ранее рассказывал глава Удмуртии Александр Бречалов.

— В данном случае республика ничем не рискует, никакие деньги в строительство не вкладывает, — говорит генеральный директор строительной организации «Русская компания», депутат Городской думы Ижевска Михаил Молоков. — Возможно, какие-то условия при рассмотрении этого инвестпроекта оговариваются заранее. Их нужно изучить, посмотреть документацию, прежде чем делать какие-то выводы. Возможно, так власти просто решили подстраховаться, чтобы на строительство соцобъектов не заходили неблагонадежные предприятия. Кроме того, исключается проблема появления долгостроя. В любом случае в итоге республика получает готовый продукт, который может выкупить.

Он добавил, что, возможно, стоило бы лучше освещать этот механизм участия строительного бизнеса в возведении соцобъектов, чтобы привлечь больше компаний.

Известный воткинский предприниматель Юрий Бычков, компания которого в свое время активно участвовала и побеждала в тендерах по строительству соцобъектов, также считает, что особых причин для претензий со стороны УФАС здесь нет.

— Желающих так рисковать и строить, неважно, на своем участке или на предоставленном, детский сад, вкладывать в это деньги, а затем условно рассчитывать на то, что его выкупят, — таких много не наберется. При этом неизвестно, по какой цене. Мы знаем много таких историй, когда подрядчик строит детский сад или школу, а затем годами ждет, когда с ним расплатится бюджет. Выгодно строить жилье, а на социальных объектах застройщик много не заработает. Я бы жестко к оценке этого механизма не подходил. Новые места в детских садах в республике нужны, а если есть желающие их строить, зачем мешать?

Стоит отметить, что подобная схема с последующим выкупом у застройщика здания практиковалась в 2016 году при возведении школы в ижевском микрорайоне «Столичный». Тогда это объясняли тем, что нужно было уложиться в жесткие сроки по строительству столь серьезного объекта для получения финансирования по федеральной программе. Тогда у антимонопольного органа вопросов не возникало.

Отношения с УФАС

Отношения нынешнего руководства Удмуртии с республиканским УФАС не ладятся давно. В августе 2018 года управление отменило результаты тендера по определению подрядчика по проведению реконструкции Центральной площади Ижевска. Победителем, кстати, стало то же ООО «Дельта-Строй».

Жалоба была подана ООО УП «Самарадортранссигнал». В проектной документации к торгам нашли некоторые неточности. При этом в ходе внеплановой проверки комиссия удмуртского УФАС установила, что в составе работ по благоустройству Центральной площади заказчиком предусмотрено строительство склада негабаритных металлических изделий по адресу: Ижевск, пос. Живсовхоз, 77а (с внутренней отделкой потолков, стен, полов), которое противоречит общей цели осуществления закупки.

Документацию поправили и объявили новый тендер, победило вновь ООО «Дельта-Строй». Ни в первом, ни во втором аукционе не было других участников (подавшее жалобу ООО УП «Самарадортранссигнал» тоже не участвовало). Все это привело к задержке начала работ по реконструкции площади.

10 декабря прошлого года Александр Бречалов сказал, что из-за УФАС переносится открытие поликлиники в Ленинском районе Ижевска. Предполагалось, что она начнет работу в декабре 2018 года, однако в итоге открытие запланировано теперь на март 2019 года.

С руководителем ФАС России Игорем Артемьевым Бречалов встречался не раз, было даже подписано соглашение о взаимодействии. Фото udmurt.ru



— Когда аукцион на строительство школы выигрывает человек, который вообще понятия не имеет о стройке, у него три человека в штате, вот здесь хочется увидеть наконец-то Федеральную антимонопольную службу, благодаря которой у нас переносится открытие поликлиники в Ленинском районе. Там они принципиальность проявили, зато куча объектов, на которые такие проходимцы у нас заходят. Слушайте, когда уже наконец начнем вместе порядок наводить? — посетовал тогда глава Удмуртии, подразумевая, видимо, нескладывающиеся отношения с местным руководством антимонопольной службы.

При этом с руководителем ФАС России Игорем Артемьевым он встречался не раз, было даже подписано соглашение о взаимодействии, в частности, по повышению уровня конкуренции в государственных и муниципальных закупках.

К чему приведет новый конфликт между республиканской властью и региональным управлением ФАС, узнаем через месяц.

