Накалили до предела: в Казани зреет «отопительный» бунт

Жильцы не хотят платить за обогрев коммерческих площадей в доме, а управляющие компании не могут выставить счета по справедливости

Жильцы современных «энергоэффективных» многоэтажек в шоке: плата за отопление в них нередко на 20—30 процентов превышает плату в «неэффективных» хрущевках и панельках, построенных 40—60 лет назад. «Реальное время» разбиралось, откуда растут бешеные счета за тепло.

Счета за тепло обжигают



«Восстание назревает. Еще бы! Такие чеки! — написал в телеграм-канале жилец скандально известного казанского жилкомплекса «Победа». — Соседи, обратите внимание, как нам лихо прибавили оплату за отопление! Перерасчет был в прошлом месяце… Вчера получил счет, посчитал сумму, выплаченную за отопление [в прошлом месяце], поделил на тариф — и получилось, что 2500 переплатил. А в счете долг — 1500 рублей». Автор сообщения вывесил в подтверждение своих слов счет-фактуру и указал, что тепло активно экономит, благо зима теплая: «Кстати, отопление в одной комнате отключено вообще, а в другой периодически отключаем! Боюсь представить суммы, если отопление будет постоянно работать во всех комнатах».

Наибольшее возмущение у собственников квартир в «Победе» вызывает тот факт, что дома в нем новенькие, современные, по заверениям застройщика — энергоэффективные, то есть расход тепла, а значит, и плата за отопление здесь априори должны быть ниже, чем в старых, менее эффективных с точки зрения энергосбережения домах. Кроме того, квартиры в домах оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, и, приобретая их, жильцы были твердо уверены, что платить будут только за то тепло, которое сами израсходовали.

В «неэнергоэффективном» доме № 83а на проспекте Ибрагимова, построенном 40 лет назад, тоже зреет бунт по поводу отопления, вполне характерный для жилых домов старой постройки, имеющих встроенно-пристроенные коммерческие помещения, но не оборудованных индивидуальными (квартирными) приборами учета тепла в силу отсутствия технической возможности. Посчитать, сколько они в действительности калорий расходуют, жильцы таких домов не могут, зато могут сравнивать свой дом с другими, тоже «неэффективными» домами.

«У меня в панельной девятиэтажке на улице Восстания в декабре за отопление выставили 40 рублей за метр, у мамы в панельной хрущевке — 50 рублей, а у нас, в кирпичном доме, — 60 рублей!» — написал житель дома в группе в мессенджере. Свои подозрения о том, что плата за тепло в этом доме складывается из платы за отопление собственно квартир и за отопление расположенных на первом этаже магазинов, он попытался проверить, оставив заявку о несправедливом расчете на портале госуслуг. В результате из управляющей компании «ЖКХ Московского района» ему прислали ответ с расчетом, из которого следует, что плата за отопление начисляется… по некому «нормативу» расхода тепловой энергии, хотя, судя по содержанию счетов-фактур, сотрудники УК регулярно снимают показания с общедомового счетчика! При этом в УК умолчали о том, как начисляется плата за тепло собственникам коммерческой недвижимости на первом этаже, где расположены магазины. У жильцов это вызвало подозрения, что с них берут лишнее: «Почему они делят расход тепла на квартиры — без магазинов?»

«Это несправедливо, но законно»

— Причиной непонятно откуда взявшегося «перерасчета», который возмутил жильцов второго корпуса «Победы», стал сбой в компьютерной программе, — сообщил «Реальному времени» директор управляющей жилкомплексом УК «Жилище и комфорт» Ильнур Газизов. — Платежки с неправильными расчетами мы разнесли по квартирам перед новогодними каникулами. А в январе, как только вышли на работу, сразу исправили ошибку и сейчас раздали уже новые счета-фактуры, исправленные. Но плата за отопление в целом взимается несправедливо, эта несправедливость по отношению к собственникам квартир, к сожалению, заложена в самом законодательстве…

Газизов пояснил, что в квартирах и помещениях магазинов и офисов на первых этажах, без которых сегодня не сдается практически ни один новый дом, разная высота потолков, но методики расчета расхода тепла этого не учитывают. Кроме того, энергопотребление в помещениях с огромными витражными окнами в металлических рамах значительно выше, чем в квартирах с небольшими пластиковыми окнами, но это тоже не отражено в утвержденных российским правительством методиках. Показания счетчиков тепла в квартирах и в коммерческих помещениях сваливаются в кучу. В результате такого упрощенного подхода плата за отопление в пересчете на квадратные метры для квартир с высотой потолка 2,5 м и скромными теплопотерями и для магазинов с высотой 3,6 м и выше, где теплопотери в окнах вырастают в разы, получается одинаковой. То есть гигакалории, потраченные на отопление коммерческой недвижимости, частично оплачивают жильцы.

Он указал и на другую причину, по которой стоимость отопления в «энергоэффективном» доме нередко зашкаливает по сравнению со старыми домами:

— Теплопотребление каждого дома — сугубо индивидуальный показатель. В современных домах, построенных с применением современных технологий, оно зависит не только от окон и высоты потолка, но и от теплопроводности стен. А ведь достаточно допустить маленькую технологическую ошибку при монтаже вентфасадов, которые используются сплошь и рядом, — и теплопотери резко вырастут.

По словам Газизова, плата за отопление в управляемых его компанией домах на сегодня составляет более 60 процентов общего платежа за ЖКУ: «И жильцы чаще всего жалуются как раз на это — что тепло обходится слишком дорого. А в тарифе на теплоноситель не менее 20 процентов составляет плата за передачу тепла [при транспортировке до ввода в дом]. Сколько точно мы за это платим и насколько обоснованно — не знаю, поскольку никак не могу добиться от поставщиков точного расклада — из чего этот тариф состоит, куда уходят деньги».

Изменить порядок расчетов и взимать с жильцов плату за отопление по справедливости, по словам руководителя УК «Жилище и комфорт», он не в силах, пока не изменится действующее законодательство.

А депутат Казгордумы, гендиректор УК «ЖКХ Московского района» Олег Калимов пока не стал обсуждать с журналистом ситуацию с оплатой тепла — попросил прислать ему ответ, который его компания дала дотошным жильцам, и взял тайм-аут на разбирательство. «Реальное время» готово опубликовать его комментарий по получении.

«Обрати внимание на мои страдания!»

На несправедливость существующего порядка сетует и начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов. У него, как выяснилось, есть даже личный счет к коммерсантам, отапливающимся за счет жильцов:

— Вы затронули очень больную тему! Наше законодательство, и в частности 354-е постановление правительства, устанавливает начисление платы всем собственникам жилых и нежилых помещений одинаково, пропорционально площади помещений, хотя при этом, к примеру, в доме, где живу я, есть много офисов, других коммерческих помещений, и «Унистрой» там поставил столько батарей, что сотрудники зимой не энергосбережением занимаются, а открывают все окна и двери и топят улицу. А собственники жилых помещений всячески пытаются снизить плату за тепло, но это невозможно.

Крайнов указал еще на одну прореху в российском жилищном законодательстве: сегодня дом считается оборудованным общедомовым прибором учета лишь в том случае, если приборами учитывается все тепло, расходуемое на его отопление. Тогда плата за тепло начисляется по счетчику. А если, скажем, у коммерсантов отдельная «ветка» и на ней теплосчетчик не стоит, то плата за отопление всему дому начисляется независимо от того, сколько тепла собственники потребили в реальности — по нормативу. И жильцам это крайне невыгодно.

— Мы вынудили коммерсантов поставить общий прибор учета, однако полностью устранить несправедливость не смогли, — признался он напоследок. — Поскольку при одинаковом принципе начисления платы для жильцов и коммерсантов потребление тепла в нежилых помещениях в разы превышает потребление в квартирах. Причин этой разницы много. Начиная с того, что в квартиру мы вечером зашли, а утром вышли — двери открываются несколько раз, тогда как в магазинах они открываются-закрываются беспрестанно, и заканчивая тем, что там, где на первых этажах располагаются медучреждения, по санитарным нормам надо поддерживать температуру +25 градусов, то есть значительно выше, чем в квартирах. Об этом мы не раз сообщали в российский Минстрой, но пока нас никто не услышал. Нам бы очень хотелось развести собственников жилых и нежилых помещений и начислять им плату отдельно. Но пока это не получается, и собственники жилых помещений страдают.

Как заставить коммерсантов экономить

«Отопительные» страдания собственников жилья могла бы пресечь новая законодательная инициатива — о пересмотре действующего порядка расчетов. Она как никогда актуальна и с государственной точки зрения, поскольку действующий порядок расчетов за тепло никого не стимулирует держаться уже давно заявленного российским правительством курса на энергосбережение.

— Эта тема крайне сложна, однако мы намерены в ней разобраться и впоследствии, возможно, выступить с законодательной инициативой. Мы постараемся вникнуть в эту проблему и защитить интересы граждан, — осторожно пообещал «Реальному времени» депутат, член комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Александр Комисаров. — Претензии жильцов к бизнесу тут очевидно справедливы, и проблема действительно в методике расчета: предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в жилых домах, устраивают существующая ситуация и структура их трат, поэтому они не заинтересованы экономить тепло. Они же не будут биться, чтобы их платежи стали больше! Но если бы их вынудили платить за тепло по справедливости — больше, то они, в этом я, как предприниматель, уверен, нашли бы способы сэкономить и стали бы применять энергосберегающие технологии.

По мнению Комисарова, можно и нужно сделать так, чтобы жильцы новых домов не платили за отопление больше, чем жильцы хрущевок. Даже при том, что «сейчас реализуется много не очень грамотных проектных решений, а застройщики экономят на строительстве в ущерб качеству».

При этом, отметил депутат, надо понимать и учитывать еще одну проблему — заинтересованность поставщиков тепла: «Чем больше у них [денежные] обороты, то есть чем больше продаж, тем больше прибыль».

«Антисоциальное» постановление

Интересы граждан уже защитил Конституционный суд России, который, рассмотрев иск жителя Подмосковья Сергея Деминца, вынес решение в пользу жильца. Желающего платить за отопление квартиры по счетчику. Но в Татарстане это решение суды трактуют своеобразно — казанцу Рустему Хабибуллину, который добивался того же, чего добился Деминец, и прошел в республике все судебные ступени, было отказано в иске на том основании, что Конституционный суд РФ вынес частное решение — по иску Деминца, и других оно не касается.

Конституционный суд России в продолжение дела Деминца обязал правительство предусмотреть справедливый порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, в которых хотя бы одно из помещений оборудовано индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 20 декабря 2018 года КС РФ издал постановление №46, которое предписывает правительству Российской Федерации незамедлительно внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование — предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, имея в виду обоснованность возложения на собственников и пользователей таких жилых помещений лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (ОДН). Предполагалось, что тот, кто энергию экономит, должен платить меньше — ровно за тот объем тепла, который израсходовал на отопление, плюс, условно говоря, расходы на отопление подъездов.

Однако, анализ постановления правительства РФ №1708 от 28.12.2018 года, которое было издано во исполнение постановления Конституционного суда, проведенный гендиректором московского ООО «Техем», кандидатом технических наук Алексеем Алексеевым, показывает, что чиновники вывернули наизнанку и цель, и смысл судебного акта. Специалист называет предложенную методику «антисоциальной» и «несправедливой», создающей заведомо невыгодные условия и формулы расчета за отопление в помещениях с индивидуальными приборам учета тепла». Свои заключения он строит на том, что при расчете платы за отопление собственникам помещений, не оборудовавших их приборами учета тепла, начисления должны делаться исходя… из начислений тех, кто поставил индивидуальные теплосчетчики и экономит энергию. А всю не учтенную приборами энергию предполагается по-братски делить на всех собственников — экономных и неэкономных. Понятно, что экономить гигакалории тем, кто их не считает, смысла нет — платить за них опять-таки станут те, кто потратился на приборы учета. А ставить их мало кто станет, потому что правительство позволяет теперь от этого отказаться!

«При отмене обязательности устанавливать в новых и капитально ремонтируемых домах ИПУ тепла данные приборы не будут предусмотрены застройщиками в проектах, — пишет Алексеев. — Это приведет к тому, что будущие собственники помещений не смогут влиять на установку ИПУ тепла на стадии проектирования, а, значит, нарушаются их конституционные права на получение за свои деньги энергоэффективного жилья, в котором собственник может регулировать свое энергопотребление и платить за него в соответствии со своими потребностями по показаниям ИПУ и КПУ тепла, не переплачивая за навязываемое тепловыми монополиями ненужное ему количество тепловой энергии. [Также это приведет к] невозможности «по техническим причинам» установки ИПУ тепла без переделки проекта МКД, навсегда закрывает собственникам помещений справедливый расчет за регулирование потребления тепловой энергии в помещении. К переплате за услуги отопления в МКД в среднем на 30—50% для помещений, оборудованных ИПУ тепла, и в несколько раз для помещений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии. К поощрению противоправного поведения расточительных, неэкономных собственников помещений, повышенные расходы тепла которых будут оплачиваться всеми собственниками помещений в МКД. К массовому снятию уже установленных ИПУ тепла в МКД, не полностью оборудованных такими приборами. К нарушению принципов правовой определенности, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, а также баланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов с перекосом в сторону производителей тепловой энергии».

Алексеев считает, что граждане должны добиваться исполнения российским правительством постановления Конституционного суда РФ, которое защищает права экономных граждан, и не допустить, чтобы федеральный законодатель отменил положения об обязанности установки ИПУ тепловой энергии в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах, изложенных в статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении». С этой целью он предлагает направлять обращения в Конституционный суд России.