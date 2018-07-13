«Включить» теплосчетчики казанцу поможет Конституционный суд России

Рустем Хабибуллин хотел законно сэкономить на гигакалориях, но ему не помогли ни Фемида, ни жилищная инспекция, ни правозащитники

Управляющая компания, Госжилинспекция РТ и суд отказали казанцу Рустему Хабибуллину в праве платить за отопление квартиры по индивидуальному счетчику. За четыре года, в течение которых он добивается исполнения федерального закона «Об энергосбережении…», его несчетное количество раз посылала по бесконечному кругу прокуратура. Права гражданина, а значит, и всех татарстанцев, лишенных возможности по справедливости оплачивать потребленное тепло, не стала отстаивать общественная организация, позиционирующая себя защитником прав жильцов, — региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ (ЦОК ЖКХ). Но 14 июня Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции правила начисления платы, на основании которых у Хабибуллина отказываются принимать к расчету показания квартирных счетчиков тепла. А «Реальное время» выяснило, в чьих интересах не «включать» индивидуальные приборы учета.

«Холодно-горячо» в рублевом эквиваленте



Эпопея Рустема Хабибуллина началась в 2012 году, когда он купил «энергоэффективную» квартиру в новом жилкомплексе на улице Салиха Батыева. Система отопления в нем проектировалась с учетом современных требований к энергосбережению, поэтому не только сам дом оборудован прибором учета тепла, но и каждая из квартир в нем оснащена индивидуальным теплосчетчиком (в домах более ранней постройки учет тепла осуществляется только на вводе в здание). Квартирные теплосчетчики позволяют экономно расходовать тепло, а стало быть, и деньги — сами знаете, какие зимой приходят счета за отопление. Поэтому при выборе квартиры наличие индивидуальных теплосчетчиков имело в глазах Хабибуллина, конечно, не решающее, но все-таки немаловажное значение.

В 2013 году Хабибуллин въехал в новую квартиру. Пришла зима, она оказалась теплой, поэтому новосел прикрутил краны, регулирующие подачу тепла в батареи, и расход тепла в квартире уменьшился. Счетчики тепла поставил в управляющей компании «Уют плюс» на коммерческий учет в начале зимы. Получил на руки акт об их вводе. Показания счетчиков снимал в присутствии представителя УК, по всей форме, с составлением акта. А весной 2014 года ему выставили счет за вдвое большее количество гигакалорий, чем зафиксировали квартирные счетчики. Удивленному жильцу в управляющей компании заявили, что начислять плату за отопление в доме решено без учета показаний индивидуальных приборов — на основании 307-го постановления правительства РФ.

С тех пор жизнь Рустема Хабибуллина превратилась в борьбу: он начал писать жалобы на УК в контролирующие органы и платить за тепло согласно счетчикам, а УК, выбивая у него деньги, дошла до суда — и выиграла дело! И для Хабибуллина доказать право платить только за потребленные услуги стало делом принципа.

Некому «включить» счетчик

— Отказывая мне в расчетах по индивидуальным приборам учета тепла, управляющая компания «Уют плюс» раз за разом находила новые отговорки, — рассказал Хабибуллин «Реальному времени». — Согласно федеральному закону «Об энергосбережении…», многоквартирные дома, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2012 года, при наличии технической возможности должны быть оснащены индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Но в УК ссылались на то, что приборы учета тепла введены в эксплуатацию не во всех квартирах, потом на то, что вообще они не во всех квартирах установлены. Хотя по закону и условиям заключенного мной с застройщиком договора долевого строительства дом просто не мог быть сдан в эксплуатацию, если индивидуальные приборы учета тепла не установлены и не введены. Приемочная комиссия просто не подписала бы акт!.. Кроме того, на теплосчетчиках, в наличии которых легко убедиться, поскольку они находятся в подъездах, стоят пломбы управляющей компании — а с чего было УК опломбировывать оборудование, если его в эксплуатацию не принимали?

Узнать это у директора УК «Уют плюс» Ислама Тимерханова не представилось возможным: застать его на рабочем месте не удалось, а секретарь компании пообещала связать с руководством корреспондента «Реального времени», но так этого и не сделала.

«Включить» квартирные теплосчетчики Хабибуллин надеялся с помощью надзорного органа — Госжилинспекции. Но ГЖИ Казани отфутболила его жалобу, причем в подписанном начальником учреждения Русланом Латыповым трехстраничном ответе на нее большая часть текста не имеет к сути жалобы ни малейшего отношения. Лишь несколько строчек условно можно считать ответом по существу: «Вопрос перерасчета за жилищно-коммунальные услуги носит имущественный характер, …разрешение споров имущественного характера относится исключительно к компетенции суда».

От республиканской Госжилинспекции Хабибуллин также не получил поддержки. Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Сергей Крайнов, инспекторы исходили из того, что не все собственники квартир поставили индивидуальные теплосчетчики на коммерческий учет, а в таком случае расчеты по счетчикам с теми, кто это сделал, невозможны. И сослался на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые утверждены Постановлением правительства РФ №354.

На эти же правила опирался и суд, вынося решение по иску УК «Уют плюс», которая решила взыскать с Хабибуллина и его жены «долги» — разницу между выставленными им за тепло начислениями и платежами, которые супруги вносили исходя из показаний квартирных счетчиков. В апелляционной инстанции решение в пользу УК устояло…

Проверить законность действий управляющей компании, которая счетчики опломбировала, а расчеты по ним вести отказывается, наш герой попросил прокуратуру. Прокуратура не отказала… но пустила жалобы Хабибуллина по длинному кругу… по нему они и ходят до сих пор.

Есть высший суд…

Судебный проигрыш Хабибуллина — это, по сути, проигрыш всех добросовестных жильцов, которые, заметим, в полном соответствии с многолетней линией российского правительства хотят экономить энергоресурсы и одновременно — собственные деньги. И, кстати, это еще и проигрыш правительства, ибо что, кроме собственной выгоды, способно стимулировать наших граждан линию правительства действенно поддержать?

Пытаясь включить счетчики, за установку которых он, кстати, в рамках договора долевого строительства заплатил кругленькую сумму, Рустем Хабибуллин попытался подключить к своей борьбе общественников из регионального ЦОК ЖКХ. Юрист центра Зоя Куклина участвовала в процессе, инициированном против Хабибуллина управляющей компанией, и оказала ему помощь, однако главную причину, по которой образовался его долг, — положения действующих Правил предоставления коммунальных услуг — оспаривать даже не пыталась.

А оспорить эти несправедливые положения, как оказалось, вполне реально! Товарищ Хабибуллина по несчастью из Подмосковья Сергей Деминец дошел до Конституционного суда России и попросил проверить конституционность этого постановления в той части, где право жильцов платить за тепло по своему счетчику ставится в зависимость от их соседей, которые квартирными счетчиками пользоваться не желают.

В доме, где проживает Деминец, изначально счетчики были установлены во всех квартирах, но часть жильцов их у себя демонтировала, а платить по нормативу, рассчитанному УК исходя из показаний общедомового счетчика, заставили всех. Деминец, как и Рустем Хабибуллин, воспротивился действиям управляющей компании, однако суды, как и в Казани, опираясь на Правила предоставления коммунальных услуг, встали на сторону УК.

Рассмотрев жалобу Деминца, Конституционный суд пришел к выводу, что действующие правила оплаты коммунальных услуг поощряют недобросовестных потребителей, тогда как добросовестные же жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления ими тепла. И 10 июля КС РФ вынес постановление, в котором обязал российское правительство внести изменения в существующий порядок оплаты коммунальных услуг и «предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний последних».

Судебные решения, вынесенные в отношении Сергея Деминца, Конституционный суд отправил на пересмотр. А нормативные положения, которыми руководствовались суды, выносившие эти решения, «в той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования правоприменительной практикой, — не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта… был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и жилые и нежилые помещения в котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена» признал не соответствующими Конституции РФ.

Конституционный суд РФ отметил, что порядок расчетов за тепловую энергию, которым руководствовались до сих пор, «ведет к нарушению принципов правовой определенности, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, а также баланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов». А также «создает — в ущерб интересам законопослушных собственников и пользователей помещений в конкретном многоквартирном доме — условия, поощряющие недобросовестное поведение потребителей данной коммунальной услуги, позволяя им расходовать тепловую энергию за счет отнесения части платы за нее на иных потребителей (в том числе экономно расходующих тепловую энергию)».

«Кроме того, — подчеркнул суд, — его реализация в нарушение статьи 58 Конституции Российской Федерации приводит к не отвечающему общественным интересам росту потребления тепловой энергии в многоквартирных домах и тем самым к ее перепроизводству, увеличивающему негативное воздействие на окружающую среду, что в конечном счете препятствует — вследствие необеспечения сохранности дорогостоящих приборов учета энергетических ресурсов и отсутствия экономических стимулов для их установки потребителями коммунальных услуг в добровольном порядке — достижению целей государственной политики по энергосбережению в долгосрочной перспективе».

Ищи, кому выгодно

Вопросом, как обеспечить права жильцов, которых управляющие компании «нагрели» на индивидуальных счетчиках тепла подобно Рустему Хабибуллину, российское правительство озаботилось еще до вынесения Конституционным судом жесткого решения по делу Деминца. В апреле Минстрой России сообщил, что уже разработан проект постановления правительства, согласно которому потребители получат право оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета. Но проект этот категорически не соответствует сути постановления Конституционного суда, в котором указывается на необходимость освободить добросовестных жильцов от обязанности оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов ее потребления. Правительство опять пытается поставить условие: индивидуальные приборы учета должны быть установлены как минимум в 50 процентах квартир.

— Конституционный суд вынес очень важное и нужное постановление, которое не позволит теперь управляющим компаниям ущемлять право жильцов платить только за потребленные услуги, — пояснил корреспонденту «Реального времени» председатель Союза домовых комитетов Казани, заслуженный энергетик Татарстана Геннадий Сомов. — А ущемлять им выгодно: расчеты по домовому прибору учета тепла до недавнего времени позволяли перераспределять плату между жильцами и собственниками нежилых помещений в пользу последних.

Сомов пояснил: тепловая энергия тратится не на нагрев квадратных метров, а на нагрев того объема воздуха, который находится в помещениях. При одной и той же площади объем воздуха в квартирах и объем воздуха в нежилых помещениях, где потолки зачастую гораздо выше и кубатура больше. А общедомовой расход тепла можно поделить на общую кубатуру, а потом привести к квадратному метру. И тогда жильцы квартир переплатят, а собственники нежилых помещений заплатят меньше. Кому это выгодно, легко догадаться, исходя из того, что собственниками многих нежилых помещений зачастую остаются компании-застройщики, а для управления домами застройщики обычно создают аффилированные управляющие компании.

— С 2017 года в Татарстане все собственники нежилых помещений должны оплачивать тепловую энергию по прямым договорам — непосредственно поставщикам тепла, но это тепло проходит через общедомовой прибор учета. И управляющие компании нашли тут лазейку, — указал он еще на одну причину. По которой УК выгодно отказывать в приеме показаний индивидуальных теплосчетчиков, — они выставляют к оплате жильцам весь расход тепла, ничего не минусуя. Это сотни миллионов рублей! Я по этому поводу сейчас обратился в прокуратуру РТ…

Все — за, но у Госжилинспекции остались вопросы

— До сих пор из ситуации, в которой оказался Хабибуллин, не было выхода, приходилось платить без учета показаний квартирных счетчиков, и это было несправедливо, но сейчас на основе решения Конституционного суда вносятся изменения в законодательство в пользу Хабибуллина, — прокомментировал новость член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель ЦОК ЖКХ Михаил Застела. — Хоть у трех человек будут счетчики стоять — будут по ним считать!

— Решение Конституционного суда нас обрадовало, но его последствия могут обернуться против как раз добросовестных жильцов, — высказала «Реальному времени» куда более осторожную точку зрения замруководителя Госжилинспекции РТ Светлана Загидуллина. — Ведь многие квартиры, особенно в первые время после сдачи новых домов, которые как раз и оборудуются индивидуальными теплосчетчиками, пустуют. И собственники могут отключить батареи полностью. Ведь достаточно много людей просто не знают, что по действующим нормам и правилам они не имеют права снижать температуру в помещении ниже 13 градусов… А общее энергопотребление в доме возрастет, поскольку эти квартиры будут нагреваться за счет теплых соседних помещений. Если в расчет по дому войдет потребление тепла, зафиксированное счетчиками в квартирах таких нарушителей, то все, что они неправомерно сэкономили, при расчете уйдет в объем ОДН, который оплатят все жильцы и собственники нежилых помещений пропорционально своей площади. И это может оказаться невыгодным тому же Хабибуллину. Кроме того, ОДН по теплу может вырасти и за счет тех, кто счетчики не поставил и экономить тепло не видит смысла.

— Но до сих пор ни у кого не было стимула экономить? Это еще хуже или вы так не считаете? — засомневалась корреспондент «Реального времени».

— Нет, мы вообще-то решению Конституционного суда очень рады. Мы ведь неоднократно уже подавали в Минстрой России предложения, направленные как раз на это. Только индивидуальные теплосчетчики могут решить проблему, которая сейчас имеется в домах, где есть магазины, лечебные учреждения — встроенные помещения с высокими потолками. Там расход тепла выше, чем в квартирах, а плату за отоплением им начисляют исходя из площади, таким образом часть расходов на отопление этих помещений перекладывается на жильцов. А мы давно хотели бы эту несправедливость устранить и сделать так, чтобы собственники этих помещений платили за тепло сами и тоже начали его экономить. Последний раз мы направляли такое письмо в Москву в мае…

Остается добавить, что эта проблема волнует и президента Татарстана Рустама Минниханова. В марте на заседании правительства, посвященном вопросам энергоэффективности, он даже попенял министру строительства Иреку Файзуллину, что в республиканском ЖКХ «у нас огромные потери не только по электроэнергии, но и по теплу…»