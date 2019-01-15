«Ак Барс» гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало возможным после поражения пекинского «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью» со счетом 1:4.

Сейчас «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. После 51 матча команда имеет в своем активе 70 очков.

«Куньлунь» располагается на девятой позиции, отставая от казанской команды на 27 очков. В оставшихся 13 матчах «Куньлунь» сможет набрать максимум 26 очков, поэтому «Ак Барс» не опустится ниже восьмого места.

Напомним, что 11 января «Ак Барс» в домашнем матче уступил московскому «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:3.