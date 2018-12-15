Как Антон Силуанов и Рустам Минниханов самозанятых от проверок налоговиков защищали

Глава Минфина России согласился освободить от регулярных проверок самозанятых, но ФНС России этого боится

Фото: Максим Платонов

Эксперимент по введению налога для самозанятых в Татарстане будет проходить без контрольных проверок. Об этом сегодня договорились представители Минфина РФ, налоговых органов и власти Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почти нулевая регистрация самозанятых: что делать?

Еще эксперимент по выводу их тени самозанятых не начался, но федеральные власти уже волнуются, а не провалится ли инициатива по их легализации и как заставить домашних нянь, репетиторов и сантехников «на дому» выйти в налоговое поле. Сегодня на совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления ФНС по РТ и Управления Федерального казначейства по республике первый вице-премьер РФ — министр финансов России Антон Силуанов озадачил финансистов — а удастся ли вообще получить налог с самозанятых, если их регистрация в налоговом поле продвигается еле-еле, тогда как эксперимент по введению налога на профессиональный доход должен стартовать с 1 января 2019 года.

«Вы сказали, что в следующем году республика будет участвовать в эксперименте по введению налога на профессиональный доход, и рассказали, что созданы все условия для того, чтобы самозанятые граждане могли легко зарегистрироваться, не иметь проблем по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами, отчетностью, — остановил глава Минфина РФ Антон Силуанов первого докладчика совещания — главу УФНС по РТ Марата Сафиуллина после подробного отчета. — Вопрос: сколько сегодня у вас зарегистрировано самозанятых? Вот по всей России (точнее, по четырем субъектам — Москве, Московской, Калужской областях, Татарстану, — прим. ред.) — всего 2 тысячи граждан», — неслучайно «проговорился» он и добавил, что самозанятые отнюдь не торопятся регистрироваться в этом качестве, несмотря на обещанный двухлетний безналоговый режим. «Не получается пока эксперимент, — пожаловался он. — Когда мы обещали: пожалуйста, регистрируйтесь, а в течение двух лет не будут вводиться налоги, не последовало живой реакции. Что нужно предпринять, чтобы количество зарегистрированных самозанятых стало больше? Как нам сделать так, чтобы все они были в налоговой системе, а государство получало доход?» — спросил он главного «мытаря» республики, поставив его в неловкое положение (позднее он отказался общаться с журналистами на эту тему).

Освободите от проверок

Налоговый контролер, впрочем, ничуть не растерялся и с ходу выдал полный рецепт спасительных мер по вовлечению в налоговую систему самозанятых. Марат Сафиуллин назвал три основных способа, среди которых он выделил освобождение от тотального контроля надзорных органов. Однако точную цифру, которую просил Силуанов, не раскрыл.

«Мы считаем, что необходимо разработать программу мотивации граждан путем предоставления кредитов и поддержки, но главное — освободить от проверок. Важно на первом этапе надзорным и контролирующим органам обеспечить минимальное участие в проверках, после того как наши самозанятые перейдут в легальный статус», — обозначил он возможную причину недоверия и боязни людей регистрироваться в официальном статусе самозанятого налогоплательщика.

Марат Сафиуллин с ходу выдал полный рецепт спасительных мер по вовлечению в налоговую систему самозанятых. Фото tatarstan.ru



Его мысль подхватил Рустам Минниханов, согласившийся с тем, что предприниматели еще не начали работать в режиме эксперимента, а проверкам могут подвергнуться сразу, и у них пропадет доверие. «Вот печет самозанятый торт. Что, этот Роспотребнадзор будет приходить каждый день смотреть, какой у него торт? Если будут жалобы — пусть идут и проверят. А так нечего людей беспокоить, они работали и работают. Надо очень аккуратно к этому отнестись», — призвал он федеральных чиновников.

По его мнению, если самозанятый легализуется, он станет более ответственным и будет сам заинтересован работать без проблем. Вместе с тем президент заверил, что без муниципалитетов эту проблему не решить, с них будут спрашивать за ход продвижения эксперимента. «И еще — про штрафы, — отметил он еще одну причину возможного недоверия. — Они еще работать не начали, а их штрафами пугали». Президент РТ сообщил, что на следующей неделе этой теме будет посвящено большое совещание налоговых служб по администрированию эксперимента.

Первый вице-премьер Антон Силуанов поддержал предложение Татарстана по введению моратория на проверки. «Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех контролирующих органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — согласился он. Правда, он сделал оговорку, что эти случаи не должны «угрожать жизни и здоровью людей». «Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть. А так, самое главное… наверное, нужно мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное положение», — добавил он.

Напомним, что новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять чаще одного раза в год.

На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.

Антон Силуанов поддержал предложение Татарстана по введению моратория на проверки. Фото Максима Платонова

Страшилки ФНС: под видом самозанятых будут дробить бизнес

Однако ФНС не готова с ходу соглашаться на всевозможные послабления. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Батуркин высказал опасения, что под маской самозанятых могут начать перерегистрировать бизнес индивидуальные предприниматели и малые предприятия. «Мне кажется, что подождать и спустя полгода надо посмотреть, насколько успешно оказалась реализация этого проекта, и, может, после этого сделать какие–то надстройки, — остановил он однозначный ход дискуссии. — Потому что часть предприятий и индивидуальных предпринимателей захотят уйти и минимизировать свои налоги, попытаются перейти на режим самозанятых. Некоторые предприятия будут пытаться пользоваться этим режимом и дробить свой бизнес под видом самозанятых. Поэтому здесь надо аккуратно смотреть на ситуацию и не допустить падения доходной части бюджета», — изложил он свое видение проблемы.

По его словам, нежелание регистрироваться можно преодолеть косвенными мерами. «Может быть, стоить мотивировать не только самозанятых, но и покупателей услуги. Если покупатель будет мотивировать на то, чтобы услуга прошла через безналичный расчет через приложения, то будут требовать от репетитора и нянечки контролировать эту сделку и расширить налоговую базу», — предложил он. «Проект самозанятых — это некий тест на доверие населения, тест на доверие налогоплательщиков к государству. Если мы выведем их из тени, то в налоговую систему попадет большой сектор экономики, который выпал из нашего поля зрения», — уверен он. Но его идея не получила обсуждения.

Радик Гайзатуллин пояснил, что средства расписаны лишь на один 2019 год, поэтому нельзя сравнивать Татарстан с другими регионами. Фото tatarstan.ru



Нацпроекты: Татарстан подписался на 15 млрд рублей

Красную черту под обсуждениями подвел Антон Силуанов. Он сообщил, что главной задачей на предстоящие 6 лет является выполнение майского указа о реализации национальных проектов. На эти цели выделяется 8 трлн рублей до 2024 года. Татарстан получил на выполнение нацпроектов в 2019 году 15 млрд рублей, или 2,25% от общей суммы на 2019 год, сообщил глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин.

Для сравнения: Нижегородская область получила на нацпроекты 59,4 млрд рублей, Башкортостан — около 40 млрд и еще не согласовал окончательную сумму. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин пояснил «Реальному времени», что средства расписаны лишь на один 2019 год, поэтому нельзя сравнивать Татарстан с другими регионами.



Антон Силуанов сообщил, что на предстоящие 6 лет ставится задача 25%-ного роста инвестиций в ВВП. «Очень непростая задача, очень непростая», — внушал он татарстанским чиновникам, которых, похоже, этим не испугаешь. И ясно почему. Потому что одними бюджетными деньгами ее не решить, объяснил глава Минфина РФ.