Куда пойти в Казани: уроки танцев XIX века, Баския «взрывает реальность» и «Дорога домой» для бездомных котов

Афиша мероприятий с 14 по 20 января

Фото: Дмитрий Резнов

Следующая неделя приготовила для казанцев много активностей — их приглашают научиться танцам XIX столетия или кросс-степ вальсу, освоить китайскую каллиграфию или же провести музыкальный вечер с хором Казанской епархии. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вечер с хором Казанской епархии

В понедельник, 14 января, в пространстве «Азбука» хор при молодежном отделе Казанской епархии представит «Свет Христова Рождества» — музыкальный вечер, посвященный одному из главных православных праздников.

Начало — в 18.30. Вход свободный.

«Что внутри метеорита?»

В музее Н.И. Лобачевского можно посетить выставку «Что внутри метеорита?», посвященную достижениям современной науки в познании строения и происхождения Земли и Вселенной.

Время работы — с 9.00 до 18.00. Стоимость билетов — 100—150 рублей.

В музее Н.И. Лобачевского можно посетить выставку «Что внутри метеорита?» Фото Олега Тихонова



Концерт вокальной музыки в Доме Аксенова

Во вторник, 15 января, в Доме-музее Василия Аксенова состоится концерт вокальной музыки. Для зрителей выступят студенты Казанской консерватории.

Начало — в 18.00. Вход свободный.

Спектакль «Маленький принц»

Также во вторник в Казанском ТЮЗе можно будет посмотреть спектакль «Маленький принц» — вечную сказку для мечтателей любого возраста.

Начало — в 18.30. Стоимость билетов — 400—530 рублей.

Театральная постановка «Счастливая сиротка»

В четверг, 17 января, в пространстве «Азбука» театральная студия при молодежном отделе Казанской епархии покажет добрую сказку о вере и ценностях.

Начало — в 19.00. Вход свободный.

В четверг и в пятницу в Центре современной культуры «Смена» пройдет показ фильма «Баския: Взрыв реальности». Кадр из фильма

Открытый урок по историческим танцам

В пятницу, 18 января, в студии танца «Андерсен» пройдет открытый урок, на котором можно будет научиться вальсу, польке, контрдансу, мазурке, а также проникнуться духом XIX столетия. Организаторы просят захватить с собой чешки, балетки или плотные носки.

Начало — в 19.00. Вход свободный.

«Баския: Взрыв реальности»

В четверг и в пятницу в Центре современной культуры «Смена» пройдет показ фильма «Баския: Взрыв реальности». Это история становления Жана-Мишеля Баскии, проделавшего путь от полубездомного граффитиста до большого художника, изменившего контекст актуальной американской культуры.

Начало — в 19.30 18 января и в 18.00 19 января. Стоимость билета — 200 рублей.

Открытый урок по кросс-степ вальсу

Также в пятницу в студии танца «Андерсен» можно будет научиться кросс-степ вальсу — медленному импровизационному танцу, родившемуся в конце XX века на базе вальса-бостона.

Начало — в 20.00. Вход свободный.

В студии танца «Андерсен» пройдет открытый урок. Фото prgu-tatarstan.ru



Мастер-класс и лекция по китайскому языку

В субботу в резиденции «Штаб» пройдет лекция, из которой вы узнаете, так ли сложен китайский язык, а также разберетесь в основах иероглифической письменности, выучите несколько фраз и иероглифов и попробуете себя в каллиграфии.

Начало — 18.00. Вход свободный.

«Дорога домой»



В воскресенье, 20 января, на площадке «Казанской ярмарки» пройдет благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». Бывшим бездомным кошкам, прошедшим вакцинацию и стерилизацию, будут искать добрых хозяев и теплый дом.

Время работы — с 11.00 до 15.00. Стоимость билета — 50 рублей.