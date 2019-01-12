«Ижавиа» подозревают в халатности. Задержки рейсов авиакомпании привели к возбуждению уголовного дела

Работа по новой схеме маршрутов через узловые аэропорты Ижевска и Самары дала сбой, что обернулось массовой отменой рейсов

Задержки рейсов авиакомпании «Ижавиа» привели к уголовному делу в отношении руководства перевозчика — его возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России. «Ижавиа» с ноября прошлого года перешла на работу по новой схеме маршрутов через узловые аэропорты Ижевска и Самары, однако с самого начала она дала сбой: сотням пассажиров приходилось часами ждать своего рейса. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Почти 900 пассажиров не попали в пункты назначения вовремя»

В отношении генерального директора ижевской авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом «Реальному времени» сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова. По ее словам, поводом послужили задержки рейсов авиакомпании, допущенные в конце прошлого года.

— 30 и 31 декабря были допущены задержки авиарейсов Самара — Сочи и Самара — Симферополь, которые должны были выполняться авиакомпанией «Ижавиа». Причиной задержки выполнения авиарейсов явилась несвоевременная оплата авиатоплива поставщику топлива «ЛУКОЙЛ аэро», — пояснила Иванова.

Авиарейсы с ноября 2018 года «Ижавиа» выполняет по новой схеме – через узловые аэропорты Ижевска и Самары. Рейсы, по сути, являются транзитными из городов Урала и Сибири на юг России. Соответственно задержка в одном городе маршрута приводит к опозданию в следующем пункте.

Авиарейсы «Ижавиа» с ноября 2018 года выполняет по новой схеме – через узловые аэропорты Ижевска и Самары. Фото facebook.com



По словам Ивановой, задержки этих двух рейсов из Самары привели к опозданию еще 13 связанных рейсов «Ижавиа» в канун Нового года.

— Резервные суда авиаперевозчиком пассажирам предоставлены не были. Соответственно почти 900 пассажиров попали в пункты назначения не вовремя в нарушение условий договора перевозки, заключенного с авиаперевозчиком, — рассказала Иванова.

По поступившей информации была проведена проверка, ее результаты были направлены в следственные органы, в итоге Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. В самом управлении комментировать этот факт отказались.

— Информация об «Ижавиа» и определенных нарушениях имеется в Следственном комитете. Мы занимаемся этой ситуацией, однако процессуальную составляющую и какие-либо детали не распространяем, — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления Дмитрий Захаров.

В авиакомпании эту тему также пока не прокомментировали. «Реальное время» направило соответствующий запрос в пресс-службу перевозчика.

Проблемы с задержками и отменой рейсов у «Ижавиа» начались с первых дней работы по новой схеме. Пассажиры ожидали вылета по несколько часов. В авиакомпании отмечали, что для них это новый опыт и на регулировку маршрутной схемы потребуется время. Впоследствии некоторые рейсы были полностью отменены.



Проблемы с задержками и отменой рейсов у «Ижавиа» начались с первых дней работы по новой схеме. Фото Андрея Шишкина (facebook.com)

Стоит отметить, что до запуска новой схемы «Ижавиа» была в лидерах по пунктуальности среди региональных авиакомпаний.

«Целесообразность привлечения профессиональной управляющей компании более чем назрела»

При этом в декабре прошлого года принадлежащая правительству Удмуртии авиакомпания провела тендер на определение единоличного исполнительного органа. Управляющей организацией для «Ижавиа» стало ООО «Поможем», генеральным директором и собственником которого является все тот же Александр Синельников. Стоимость контракта — 297 млн рублей на 5 лет.

Синельников по этому поводу дал пояснение в Facebook.

— Собственник общества имеет право единоличным исполнительным органом поставить физическое лицо либо юридическое. В перспективе — образование у Ижевского узла нескольких специализированных компаний. Как минимум специализированного оператора-аэродрома и авиакомпании, ТЗК (топливозаправочный комплекс был ранее приобретен «Ижавиа» у «Комос-Групп», — прим. ред.), объединенных в периметре собственности Удмуртской Республики. Целесообразность привлечения профессиональной управляющей компании более чем назрела. Не изобретается ли велосипед? Ну посмотрите деятельность ведущих аэропортовых групп в России. Практически во всех случаях на начальных этапах идет смена собственника, а дальше за счет приобретенного актива без вложения финансовых средств инвестора происходит качественное улучшение инфраструктуры практически только за счет управленческих компетенций. Зачем, спрашивается, отдавать то, что само может приносить деньги. И генерировать положительный финансовый поток, — написал Синельников.

Управляющей организацией для принадлежащей правительству Удмуртии авиакомпании стало ООО «Поможем», генеральным директором и собственником которого является все тот же Александр Синельников. Фото facebook.com



Разделение «Ижавиа» на два юридических лица — авиакомпанию и аэропорт планировалось завершить в прошлом году, однако процесс этот так и не начался. По последней информации, разделение произойдет в l квартале 2019 года.

Готовят к чему-то?

На официальном сайте «Поможем» говорится, что компания занимается управлением авиационными активами. В то же время там больше информации о внедрении системы обратной связи в поликлиниках Нижнего Новгорода, где компания и зарегистрирована. Среди партнеров указан аэропорт Нижнего Новгорода Стригино, который ранее возглавлял Синельников. Стригино и ряд других аэропортов находятся под управлением компании «Аэропорты регионов», принадлежащей ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Интересно, что в 2010 году Синельников работал в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где в должности заместителя генерального директора — руководителя проекта «Нижний Новгород» курировал подготовку к конкурсу по выбору стратегического инвестора для развития ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Собственно, аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары, а также еще ряда городов сейчас находятся под управлением дочерней структуры «Реновы». Нельзя исключать, что в планах может быть присоединение к этому списку и аэропорта Ижевска (пассажиропоток в 2017 году составил 316 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 22,8%).

ООО «Поможем» зарегистрировано в 2016 году, по итогам 2017 года получило чистый убыток в 65 тысяч рублей. По данным из открытых источников, в 2017 году в компании работал только один сотрудник. Сколько человек трудится в ней сейчас — неизвестно.

Синельников делился планами о закупке новых судов, однако пока они не реализованы. Фото facebook.com

Происходящие вокруг ижевской авиакомпании процессы уже породили разговоры о возможном готовящемся банкротстве ее после выделения аэропортового комплекса в отдельное юридическое лицо. Эксперты отмечают, что аэропорт — более привлекательный актив, способный приносить большую прибыль, чем региональная авиакомпания со старым парком самолетов. Более того, аэропорту Ижевска удалось получить федеральные средства на проведение реконструкции комплекса и взлетно-посадочной полосы в ближайшие годы. Также новое руководство «Ижавиа» проводит политику привлечения новых перевозчиков, которые могут составить ей конкуренцию на основных рейсах из Ижевска в Москву. В прошлом году в столицу Удмуртии начал летать «Аэрофлот».

Синельников делился планами о закупке новых судов, однако реализованы они пока что не были.