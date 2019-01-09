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«Ижавиа» может быть разделена на два юрлица в первом квартале 2019 года

13:07, 09.01.2019
«Ижавиа» может быть разделена на два юрлица в первом квартале 2019 года
Фото: realnoevremya.ru

Разделение АО «Ижавиа» может произойти в первом квартале 2019 года. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Александр Синельников.

По его словам, разделение — необходимый процесс, на котором завязано предоставление федерального финансирования на строительство аэродромных покрытий.

«Решение по разделению в любом случае принимает собственник — правительство Удмуртии», — цитирует Синельникова «Коммерсант».

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что разделение авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта должно произойти осенью 2018 года. Однако процесс был отложен на неопределенное время.

БизнесТранспорт Удмуртия
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