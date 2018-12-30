Гендиректор «Ижавиа» объяснил задержки рейсов из Самары задержками по платежам

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников объяснил причины задержки рейсов из Самары в Сочи и Симферополь, произошедшие сегодня. По его словам, платежи перевозчика за топливо не дошли до контрагентов.

«Задержка связана с тем, что у нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели», — цитирует Синельникова «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время вопрос решен с помощью гарантийных писем от другого банка.

«Заправка в Самаре обеспечена, пассажиры вылетают», — добавил гендиректор «Ижавиа». По его словам, сейчас ведется работа по устранению проблемы.

Сегодня стало известно, что рейсы авиакомпании «Ижавиа» в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту «Курумоч» более чем на восемь часов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Ижавиа» собирается потратить на поставку топлива, противоводокристаллизационной жидкости и заправку воздушных судов сумму в 8,88 млрд рублей.