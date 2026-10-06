ЕК предложила отменить вето стран ЕС по санкциям и расширению

Предложения оформлены как реформа ЕС для подготовки к приему новых членов и повышения эффективности объединения

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Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям, расширению и ряду других направлений. Об этом на сессии Европарламента в Страсбурге заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, передает ТАСС.

По ее словам, нужно расширить число сфер, где решения принимаются квалифицированным большинством, чтобы одна страна не могла блокировать нужные решения. Это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения.

Предложения оформлены как реформа ЕС для подготовки к приему новых членов и повышения эффективности объединения.

Ранее сообщалось, что послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц.

Алсу Сабирзанова