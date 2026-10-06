Число случаев запрета книг в школах США выросло до 12 тысяч за 2025/2026 учебный год

Техас и Флорида дали основную часть случаев запрета книг в школах США

PEN America зафиксировала почти 12 тыс. случаев запрета книг в государственных школах США за 2025–2026 учебный год, пишет The Publishers Weekly. Организация учла 7370 уникальных названий в 114 школьных округах. За пять лет наблюдений этот показатель стал рекордным. Техас и Флорида дали основную часть случаев. Один только Техас убрал из школьных библиотек более 8100 книг. В 2024–2025 учебном году все штаты вместе показали меньше таких случаев. Эксперты связывают рост в Техасе с законом SB13, который распространяет ограничения на широкий круг книг с «неприличным» содержанием.

Школы все чаще используют ИИ для проверки библиотечных фондов. Администраторы поручают чат-ботам искать книги с определенными словами и темами. Алгоритмы составляют списки изданий, которые другие округа уже исключили из библиотек. Иногда системы реагируют даже на упоминания насилия, расизма или других сложных тем. Эксперты отмечают, что такой поиск не учитывает контекст книги и намерение автора. Алгоритм может найти ключевое слово, но не определить, какую роль тема играет в сюжете. Это ускоряет проверку, но одновременно расширяет число книг, которые школы могут отправить на дополнительное рассмотрение.

Большинство исключенных книг относятся к художественной литературе для подростков. Школы чаще обращают внимание на сюжеты о расизме, сексуальности и опыте ЛГБТ*. Первое место по числу округов заняла книга Патрисии Маккормик «Проданная». Ее запретили в 25 округах. «Говори» Лори Хэлс Андерсон убрали в 23 округах, «Крэнк» Эллен Хопкинс — в 22. PEN также обнаружила более 4500 названий, которых раньше не было в ее базе. В список попали «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Уроки химии» Бонни Гармус.

Отдельно организация отметила рост ограничений для манги. Школы иногда исключают целые серии. Одно решение может затронуть сразу 20 или 50 отдельных томов. В списках часто встречались «Пожиратель душ», «Пламенная бригада пожарных», «Атака титанов» и «Инуяша».

В 2025–2026 учебном году запреты ввели 114 школьных округов. Годом ранее таких округов насчитывалось 87. PEN считает свои данные неполными, поскольку школы не всегда публикуют информацию об удалении книг. За пять лет организация зафиксировала около 34 тыс. случаев запрета книг в американских школах.



Екатерина Петрова