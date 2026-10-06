Booker Prize Foundation учредит стипендию имени Евы Смит для студентов курса прозы UEA

Новая стипендия покрывает обучение будущего писателя в UEA и часть расходов на жизнь

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Booker Prize Foundation и Университет Восточной Англии (UEA) создадут новую стипендию для студентов программы магистратуры по художественной прозе, пишет The Bookseller. Организация назовет ее в честь Евы Смит, которая 18 лет занимала пост секретаря Booker Prize Foundation. Первый грант студент получит на 2027—2028 учебный год. Стипендия открыта для кандидатов из любой страны. Соискатель должен получить место на последипломном курсе по прозе в UEA. Фонд оплатит полную стоимость обучения и добавит деньги на расходы во время учебы. Университет также поможет студенту с визой, если она потребуется.

Ева Смит умерла от рака яичников в феврале 2026 года. За время работы с Booker Prize Foundation она запустила несколько образовательных проектов. Среди них программа чтения для заключенных Books Unlocked и проект по передаче книг студентам британских университетов.

Новая стипендия станет второй программой фонда в партнерстве с UEA. Первую Booker Prize Foundation Scholarship Смит запустила 17 лет назад. После ее смерти попечители фонда и его руководство вместе с университетом решили сохранить действующую программу и добавить еще одну стипендию в ее честь. UEA выпускает специалистов в области литературного творчества. Среди выпускников университета — лауреаты Букеровской премии Кадзуо Исигуро, Энн Энрайт и Иэн Макьюэн.

Эксперты и представители литературного сообщества связывают новую программу с работой Смит в сфере доступа к литературе и образования. Они отмечают ее участие в проектах для молодых читателей и авторов. По их мнению, стипендия продолжит эту работу и даст начинающим писателям возможность получить профессиональное образование независимо от страны происхождения. Сестры Евы Смит также поддержали проект. Они считают стипендию продолжением ее работы с Booker Prize и возможностью помочь начинающему автору развивать литературный талант.



Екатерина Петрова