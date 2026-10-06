В РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в 2027 году

Причиной стал возможный пересмотр визовой политики ЕС

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Количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за возможного пересмотра визовой политики ЕС. Об этом заявил эксперт РСТ Михаил Абасов, передает ТАСС.

По его словам, полной остановки выдачи виз не ожидается, но объем может уменьшиться. Конкретные ограничения пока обсуждать преждевременно. Проект выводов Европейского совета еще должен пройти согласование. Заседание совета пройдет 15—16 октября в Брюсселе.

Абасов отметил, что даже при ужесточении политики европейские направления останутся у туроператоров. Речь может идти об изменении сроков, стоимости и порядка оформления документов.

Ранее сообщалось, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян до 30 дней. Правительство также обновило список стран, чьи граждане могут получать визу по прибытии.

Алсу Сабирзанова