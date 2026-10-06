Жители ряда домов Приволжского района Казани останутся без воды на сутки

Причиной стали аварийные работы на водопроводной насосной станции

Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду в нескольких домах. Причиной стали аварийные работы на водопроводной насосной станции «Хади Такташ», где меняют трубопровод и запорную арматуру.

По данным МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 7 октября до 9:00 8 октября по адресам: улица Хади Такташ, дома 119, 121, 123, 123а и 123б.

Ранее сообщалось, что Татарстан за два года заменил 400 км коммунальных сетей на 12,5 млрд. По федеральной программе модернизации ЖКХ финансируются 17 объектов на 2,5 млрд. 14 завершены, выполнено — 97%.

Алсу Сабирзанова