Жители ряда домов Приволжского района Казани останутся без воды на сутки
Причиной стали аварийные работы на водопроводной насосной станции
В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду в нескольких домах. Причиной стали аварийные работы на водопроводной насосной станции «Хади Такташ», где меняют трубопровод и запорную арматуру.
По данным МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 7 октября до 9:00 8 октября по адресам: улица Хади Такташ, дома 119, 121, 123, 123а и 123б.
Ранее сообщалось, что Татарстан за два года заменил 400 км коммунальных сетей на 12,5 млрд. По федеральной программе модернизации ЖКХ финансируются 17 объектов на 2,5 млрд. 14 завершены, выполнено — 97%.
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