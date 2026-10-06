Детской горбольнице №1 в Казани присвоили имя М.Ш. Уразаевой

Соответствующее постановление опубликовано Кабмином Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Детской горбольнице №1 в Казани присвоили имя Мэрвэр Шакуровны Уразаевой. Соответствующее постановление опубликовано Кабмином Татарстана.

Отныне учреждение будет именоваться «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница №1 имени М.Ш. Уразаевой» г.Казани». Министерство здравоохранения республики должно внести соответствующие изменения в устав больницы в течение 60 дней.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мэрвэр Уразаева была первым главным врачом этого медицинского учреждения, внесла большой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, активно участвовала в создании стационара детской городской больницы и много делала для продвижения здорового образа жизни среди населения. В 2022 году на здании больницы установили мемориальную доску в ее честь.

Летом в интервью «Реальному времени» заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев сообщил о ситуации вокруг строительства нового здания детской горбольницы №1 в Казани. В ноябре 2025 года появлялась информация, что проект заморожен, не получив поддержку на федеральном уровне.

Зульфат Шафигуллин