Минниханов перевел Груничева в комитет по тарифам, и снял Шафигуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил экс-главу УФАС по РТ Александра Груничева руководителем Госкомитета РТ по тарифам. Кроме того, он отправил в отставку секретаря Совета безопасности РТ Айрата Шафигуллина.

Груничев возглавлял управление антимонопольной службы Татарстана с 2006 года. Указ президента РТ подписан 12 ноября.

Тем числом отмечен и указ об отставке Шафигуллина.

На минувшей неделе «Реальное время» предсказывало назначение Груничева или Шафигуллина на пост главы комитета по тарифам. При этом фаворитом считался именно последний. В итоге он возглавит УФАС по РТ.

Президент РТ @RusMinnikhanov подписал указ о назначении Груничева Александра Станиславовича председателем Госкомитета РТ по тарифам.

— Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 13 ноября 2018 г.

Ранее пост руководителя Госкомитета РТ по тарифам занимал Марат Зарипов, который сменил Талгата Абдуллина на посту главы Госжилфонда РТ.

Напомним, Минниханов отправил Абдуллина в отставку 12 октября этого года.