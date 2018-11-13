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Минниханов перевел Груничева в комитет по тарифам, и снял Шафигуллина

10:23, 13.11.2018
Минниханов перевел Груничева в комитет по тарифам, и снял Шафигуллина
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил экс-главу УФАС по РТ Александра Груничева руководителем Госкомитета РТ по тарифам. Кроме того, он отправил в отставку секретаря Совета безопасности РТ Айрата Шафигуллина.

Груничев возглавлял управление антимонопольной службы Татарстана с 2006 года. Указ президента РТ подписан 12 ноября.

Тем числом отмечен и указ об отставке Шафигуллина.

На минувшей неделе «Реальное время» предсказывало назначение Груничева или Шафигуллина на пост главы комитета по тарифам. При этом фаворитом считался именно последний. В итоге он возглавит УФАС по РТ.

Ранее пост руководителя Госкомитета РТ по тарифам занимал Марат Зарипов, который сменил Талгата Абдуллина на посту главы Госжилфонда РТ.

Напомним, Минниханов отправил Абдуллина в отставку 12 октября этого года.

ОбществоВласть Татарстан
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