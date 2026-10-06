Мухамедьянова создаст памятники Кариеву и Гиззатуллиной-Волжской
Памятник Габдулле Кариеву установят в фойе театра Кариева, а памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской появится в фойе театра Камала
Подведены итоги творческого конкурса на лучшие эскизные проекты памятников основателю профессионального татарского театра Габдулле Кариеву и актрисе, режиссеру, заслуженной артистке ТАССР Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Г.Камала.
В обоих конкурсах победила скульптор, член Союза художников Татарстана Зульфия Мухамедьянова — автор многих скульптур и мемориальных досок Казани.
Памятник Габдулле Кариеву установят в фойе театра Кариева, а памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской появится в фойе театра Камала.
Ранее сообщалось, что число кинотеатров в городах-миллионниках РФ сократилось до 380 за год. Показатель снизился на 2% по сравнению с данными предыдущего года.
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