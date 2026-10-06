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Мухамедьянова создаст памятники Кариеву и Гиззатуллиной-Волжской

16:16, 06.10.2026

Памятник Габдулле Кариеву установят в фойе театра Кариева, а памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской появится в фойе театра Камала

Мухамедьянова создаст памятники Кариеву и Гиззатуллиной-Волжской
Фото: Реальное время

Подведены итоги творческого конкурса на лучшие эскизные проекты памятников основателю профессионального татарского театра Габдулле Кариеву и актрисе, режиссеру, заслуженной артистке ТАССР Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Г.Камала.

В обоих конкурсах победила скульптор, член Союза художников Татарстана Зульфия Мухамедьянова — автор многих скульптур и мемориальных досок Казани.

Памятник Габдулле Кариеву установят в фойе театра Кариева, а памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской появится в фойе театра Камала.

Ранее сообщалось, что число кинотеатров в городах-миллионниках РФ сократилось до 380 за год. Показатель снизился на 2% по сравнению с данными предыдущего года.

Алсу Сабирзанова

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