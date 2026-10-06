Мальдивы могут отменить новый налог для иностранных туроператоров

После критики международного турбизнеса применение 17%-ного GST для иностранных продавцов туруслуг планируют отложить до 1 апреля 2027 года

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Власти Мальдив готовы пересмотреть новый порядок налогообложения иностранных туркомпаний, который начал действовать с 1 октября. После критики международного турбизнеса применение 17%-ного GST для иностранных продавцов туруслуг планируют отложить до 1 апреля 2027 года, а среди обсуждаемых вариантов — и полная отмена. Об этом сообщила аналитическая служба АТОР.

С 1 октября Мальдивы распространили GST на иностранные компании, продающие размещение, питание, транспорт и другие туруслуги, включая агентские и бронировочные сервисы. Туроператоры уже покупают эти услуги по цене с местными налогами, а их маржа формируется и облагается налогами в России.

АТОР направила обращение министру туризма Мальдив с просьбой исключить маржу российских туроператоров из нового механизма. С критикой выступила и британская ABTA.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

О возможной отсрочке до 1 апреля 2027 года 3 октября сообщил министр туризма Мохамед Амин, но официального документа пока нет. Ассоциация MATATO рекомендует дождаться нормативного оформления. Российские туроператоры положительно оценивают отсрочку, отмечая неясность механизма администрирования налога.

Ранее сообщалось, что Таиланд и Вьетнам усилили борьбу за российских туристов. Продажи на зимний сезон идут на 20—30% выше прошлого года.

Алсу Сабирзанова