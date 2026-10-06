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В MAX запустили чат-бот для проверки штрафов за парковку в Казани

15:58, 06.10.2026

Сервис показывает фотографию нарушения, трек-номер почтового отправления и справочную информацию по административному взысканию

В MAX запустили чат-бот для проверки штрафов за парковку в Казани
Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере MAX заработал чат-бот «Мои штрафы — Казань». С его помощью можно проверить штрафы за неоплаченную муниципальную парковку, размещение транспорта на озелененной территории и перевозку сыпучих грузов без полога, передает пресс-служба мэрии города.

Сервис показывает фотографию нарушения, трек-номер почтового отправления и справочную информацию по административному взысканию.

Напомним, с июня в Казани действует постоплата муниципальной парковки — для случаев, когда водитель не смог оплатить вовремя из-за отсутствия связи или других технических причин. Обычно парковочную сессию нужно оплатить в течение 15 минут с начала стоянки, возле социальных объектов — в течение 30 минут. Постоплата доступна до 23:59 дня парковки через приложение «Горпарковки» или сайт «Казанский паркинг».

Платный режим действует по будням с 8:00 до 19:00, в остальное время парковка бесплатна.

Алсу Сабирзанова

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