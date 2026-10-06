В Казани ограничили движение по улицам Муштари и Ульянова-Ленина

Причиной стали ремонтные работы на объекте в районе домов №4, 9, 1/65 по улице Муштари

В столице Татарстана ограничено движение по улицам Муштари и Ульянова-Ленина. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Причиной стали ремонтные работы на объекте в районе домов №4, 9, 1/65 по улице Муштари. Ограничения действуют также у здания № 54д по улице Ульянова‑Ленина. Движение будет закрыто до 27 октября, сообщает исполком города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани на два года ограничат движение по улице Фучика из-за строительства второго участка метрополитена.

Зульфат Шафигуллин