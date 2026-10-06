В Казани определили возможную площадку для Центра науки и технологий

Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжают работать над проектом создания интерактивного Центра науки и технологий. Об этом президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил на брифинге в Кабмине в ответ на вопрос «Реального времени».

По его словам, один из предложенных вариантов расположения центра — у Центрального стадиона.

— Варианты есть, эскизные проекты есть, на месте не стоим. <…> Но я не зря в начале сказал, что у нас первая сегодня задача — специальная военная операция (СВО), а вторая уже — все остальные вопросы. [Остальное] пока на втором плане. Все возможности, средства направляем на СВО. Но в любом случае на федеральной повестке муссируем и нас поддерживают, — рассказал Минниханов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В ответ на вопрос о том, определена ли необходимая для создания центра сумма, Рифкат Минниханов ответил:

— Пока не определена.

Напомним, концепция интерактивного Центра науки и технологий была создана Университетом Иннополис совместно с Минобрнауки РТ, Академией наук РТ и Домом занимательной науки и техники Казани по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова. Сообщалось, что до конца этого года власти республики должны были определить площадку, госзаказчика, источник финансирования, проектно-сметную документацию.

Галия Гарифуллина