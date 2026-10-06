ТАСС: Аязу Шабутдинову снизили срок наказания

Такое решение принял Мосгорсуд

Блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному на семь лет лишения свободы за мошенничество, сократили срок на один год. Такое решение принял Мосгорсуд, пишет ТАСС. Во внимание приняли возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного.

— Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить, снизить срок наказания до шести лет лишения свободы, — говорится в решении суда.

Напомним, приговор Шабутдинову вынесли в конце прошлого октября. Он был признан виновным по 113 эпизодам мошеннических действий. По данным следствия, общая сумма ущерба превысила 57 млн рублей. Блогер был арестован в ноябре 2023 года, и расследование его дела длилось более года.

В апреле 2025 года Шабутдинов признал свою вину и заявил о готовности выплатить компенсации пострадавшим. Однако, как отмечается, не все потерпевшие получили возмещение, а некоторые принципиально отказались от выплат.

Галия Гарифуллина