Мошенники атакуют россиян по новым ЖКХ-схемам перед отопительным сезоном

Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность

Фото: Динар Фатыхов

Перед стартом отопительного сезона мошенники стали активно использовать тему ЖКХ для обмана. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность. Человеку могут предложить срочно проверить счетчик, оформить перерасчет, подтвердить данные или оплатить долг, а затем перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Немкин призвал при подобных звонках самостоятельно звонить в УК или ресурсоснабжающие организации. Никогда нельзя называть коды из СМС, банковские реквизиты и пароли. Если просят такие данные или скачать стороннее приложение, то это сигнал опасности, нужно положить трубку.

Напомним, отопительный сезон в Казани стартовал 1 октября. На сегодня тепло подали в 91% многоквартирных домов и 95% социальных учреждений Казани.

Алсу Сабирзанова