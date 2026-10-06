Мошенники атакуют россиян по новым ЖКХ-схемам перед отопительным сезоном
Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность
Перед стартом отопительного сезона мошенники стали активно использовать тему ЖКХ для обмана. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.
Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность. Человеку могут предложить срочно проверить счетчик, оформить перерасчет, подтвердить данные или оплатить долг, а затем перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение.
Немкин призвал при подобных звонках самостоятельно звонить в УК или ресурсоснабжающие организации. Никогда нельзя называть коды из СМС, банковские реквизиты и пароли. Если просят такие данные или скачать стороннее приложение, то это сигнал опасности, нужно положить трубку.
Напомним, отопительный сезон в Казани стартовал 1 октября. На сегодня тепло подали в 91% многоквартирных домов и 95% социальных учреждений Казани.
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