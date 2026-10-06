Сроки выдачи виз в Венгрию в Казани увеличатся

Причиной стала ограниченность кадровых ресурсов

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Генконсульство Венгрии в Казани продолжит работу и выдачу виз, но сроки оформления увеличатся. Причиной стала ограниченность кадровых ресурсов. Об этом сообщили в генконсульстве, передает АТОР.

После 14 октября консул в Казани продолжит выполнять повседневные задачи, включая выдачу виз. Новые конкретные сроки пока не называются.

Это связано с дипломатическими мерами Москвы и Будапешта. 1 октября Россия объявила, что часть сотрудников венгерского посольства в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани должна покинуть страну.

Реальное время / realnoevremya.ru

Выдача виз в Казани не прекращается, но туристам рекомендуют подавать документы с запасом по времени. В Москве и Санкт-Петербурге официальных сообщений об увеличении сроков нет.

Ранее сообщалось, что в РСТ допустили сокращение количества шенгенских виз, выдаваемых россиянам, в 2027 году. Причиной стал возможный пересмотр визовой политики ЕС.

Алсу Сабирзанова