На станции метро «Площадь Г. Тукая» в Казани ставят «умные» турникеты

Они пропускают на 50% больше пассажиров и поддерживают все способы оплаты

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках пилотного проекта на станции метро «Площадь Г. Тукая» устанавливают интеллектуальные турникеты, передает пресс-служба мэрии города. Они пропускают на 50% больше пассажиров и поддерживают все способы оплаты: от транспортных и банковских карт до QR-кодов и биометрии.

Система работает на отечественном ПО, оснащена смарт-датчиками для анализа пассажиропотока и информационным дисплеем. Турникеты получили интерактивную подсветку, которая заменяет напольные стикеры и показывает зону для биометрической оплаты.

На сегодня установлено шесть турникетов из 17. Монтаж идет в «ночное окно», чтобы не мешать пассажирам. Полностью завершить обновление вестибюля планируют в первой половине ноября.

Ранее сообщалось, что в Казани на два года ограничат движение по улице Фучика из-за строительства второго участка метрополитена.

Алсу Сабирзанова