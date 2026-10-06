На станции метро «Площадь Г. Тукая» в Казани ставят «умные» турникеты
Они пропускают на 50% больше пассажиров и поддерживают все способы оплаты
В Казани в рамках пилотного проекта на станции метро «Площадь Г. Тукая» устанавливают интеллектуальные турникеты, передает пресс-служба мэрии города. Они пропускают на 50% больше пассажиров и поддерживают все способы оплаты: от транспортных и банковских карт до QR-кодов и биометрии.
Система работает на отечественном ПО, оснащена смарт-датчиками для анализа пассажиропотока и информационным дисплеем. Турникеты получили интерактивную подсветку, которая заменяет напольные стикеры и показывает зону для биометрической оплаты.
На сегодня установлено шесть турникетов из 17. Монтаж идет в «ночное окно», чтобы не мешать пассажирам. Полностью завершить обновление вестибюля планируют в первой половине ноября.
Ранее сообщалось, что в Казани на два года ограничат движение по улице Фучика из-за строительства второго участка метрополитена.
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