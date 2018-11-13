Айрат Шафигуллин официально назначен руководителем УФАС по РТ

Новым руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан стал экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин.

«Приказом Федеральной антимонопольной службы России на период согласования с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе руководителем УФАС по РТ назначен Шафигуллин Айрат Радинович», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Нового руководителя коллективу представили заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский и и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Ранее этот пост занимал Александр Груничев, указом президента Республики Татарстан назначенный на должность председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам.

До этого информацию о назначении Шафигуллина в УФАС по РТ «Реальному времени» подтвердили в Совете безопасности РТ.