«Ак Барс» — 2019: голь на выдумку хитра

Рафик Якубов усиливает фарм-клуб, а Билялетдинов не без успеха выступает в роли Дон Кихота

Накануне «барсы», выигрывая по ходу встречи 3:1, позволили «Авангарду» сравнять счет в основное время, но вырвали победу в овертайме — 4:3. Трения между Зинэтулой Билялетдиновым и менеджментом «Ак Барса», поиски путей реанимации ударных звеньев казанского клуба и бенефис новой тройки Даниса Зарипова — в материале «Реального времени».

От налаженной «зеленой машины» до хаоса за один год

2018 год оказался счастливым для «Ак Барса» и его «железного» наставника — казанцы стали самым титулованным клубом КХЛ (три кубка Гагарина). А главный тренер, помимо прочего, удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда, как говорилось в указе президента РФ, была вручена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу» (тут, собственно, нечего и возразить).

При этом новый сезон складывается непросто. Известно, что после чемпионского года почти любая команда претерпевает некий спад, однако Билялетдинову в текущей «регулярке» приходится иметь дело еще и с не совсем вразумительным менеджментом клуба. Состав команды в этом сезоне объективно стал слабее. Пол Постма и Андрей Педан пока не выглядят полноценной заменой ушедшим Атте Охтамаа и Василию Токранову, не решены проблемы и с вратарской позицией, где играют нестабильный Гарипов и еще «зеленый» Подъяпольский.

На финише дедлайна КХЛ были приобретены возрастной Максим Пестушко и молодой, но забракованный низшими заокеанскими лигами Радель Фазлеев. Фото instagram.com/fazzz1929



Даже «закрытый» Билл не выдержал

Ну а вишенкой на торте стало усиление фарм-клуба «Барс» на финише дедлайна КХЛ, когда были приобретены возрастной Максим Пестушко и молодой, но забракованный низшими заокеанскими лигами Радель Фазлеев. К тому же в СМИ ходили слухи о личном интересе Билялетдинова к 36-летнему Сергею Конькову. Информация изначально выглядела «фейком», и сам наставник «барсов», отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени» 30 декабря после игры с «Нефтехимиком», заявил, что не он, а именно руководство клуба в лице Рафика Якубова предлагало Конькова.

— Генеральный менеджер предложил нам этого игрока. У нас были свои мысли на этот счет, но мы обсудили этот вопрос и в общем-то согласились на Конькова. Но, к сожалению, его в команде не оказалось. Конечно, нам необходим был хоть кто-то, потому что много травм, травмы длительные, а играют одни и те же — нагрузки большие, они устают. Но что есть, то есть.

— Обычно клубы перед дедлайном усиливаются на плей-офф. В команду перешли Радель Фазлеев, Максим Пестушко и Вячеслав Основин. Основин играет, а остальные двое?

— Про Пестушко я не в курсе, прочитал про него в новостях, но, насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас. Про Фазлеева мы как-то обсудили, а про Пестушко я сам из СМИ узнал.

— Команде не нужно было усиление?

— Мы ждали, но ничего не было, — посетовал тренер.

Очевидно, что не усиления фарм-клуба ждали от менеджмента «Ак Барса» на финише дедлайна трансферного окна. Во всей этой истории Зинэтула Билялетдинов напоминает Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Правда, наставник «Ак Барса» делает это не в пример успешнее известного литературного героя.

«Ястребы» знатно, в отличие от «барсов», усилились по всем позициям. А возглавил команду известный канадский специалист Боб Хартли

Как вдохнуть жизнь в разболтанный механизм

Несмотря на вышеизложенное, казанцы держат марку и идут в лидирующей группе Восточной конференции. На это тренерского опыта еще хватает. Только вот атакующая игра не радует глаз. Первое звено разбито из-за травмы Антона Ландера, а второго в нынешнем «Ак Барсе» попросту нет. Владимир Ткачев последовательно деградирует из сезона в сезон, Данис Зарипов стремительно набирает возраст и теряет в скорости, а Станислав Галиев в одиночку вытащить тройку пока не может. В остальном у команды хватает «разрушителей», но ощущается дефицит атакующих исполнителей. И это опять же вопрос к селекционным службам клуба. Очевидно, что Билялетдинов не участвует в этих процессах, и дела, к сожалению, пошли под гору.

Новый год «Ак Барс» открывал накануне в Казани матчем против прямого конкурента за корону Востока — омского «Авангарда». «Ястребы» знатно, в отличие от «барсов», усилились по всем позициям. Возглавил команду известный канадский специалист Боб Хартли, и под это дело нашлись средства и на укрепление состава. В межсезонье команду пополнили Денис Зернов, Вилле Покка, Кирилл Петров, а уже по ходу сезона в нее перешли Виктор Стольберг и Сергей Шумаков. Интересно, что одна из заметных звезд омичей, защитник Алексей Емелин, имеющий богатый опыт игры в НХЛ, очень хотел перейти в «Ак Барс» к Билялетдинову, но был срезан менеджментом казанцев на пустяковом пункте в один год «длины» контракта.

Таким образом, Билялетдинов вошел в новый год со старыми проблемами и поиском сочетаний, которые оживят первое звено без Ландера и позволят создать дееспособную вторую тройку. Вчера вместе с легионерами (Азеведо и Секачем) в роли центра вышел Ткачев, для которого это была, по сути, решающая возможность выйти из затяжного пике. Ну а Зарипов, по задумке Билла, должен был добавить «веса» Основину и Галиеву. Отметим также, что, несмотря на появление в заявке номинального первого номера Гарипова, место в воротах досталось Подъяполькому.

«Легенда 25» в одной шайбе от исторического рекорда



Бенефис нового звена Зарипова

Казанцы начали не слишком уверенно, но, отбившись от стартового штурма «ястребов», все-таки на мажорной ноте стартовали в 2019 году. Сначала Основин не сумел замкнуть роскошную диагональ Зарипова, а чуть позже Никита Лямкин на синей линии на элегантной паузе убрал оппонента и «с кистей» попал низом в самый угол — 1:0.

— Так получилось, бросил и забил, — прокомментировал после матча герой эпизода.

— Тренеры просят вас больше бросать?

— Да, они говорят — когда есть возможность, набрасывайте шайбу на ворота, не надо ее за ворота швырять. Но мы опасаемся — можно привезти контратаку на свои ворота.

Тем временем вновь собранное звено Зарипова — Галиева при поддержке Основина продолжило «жечь» в чужой зоне, создавая моменты. Данис рвал и метал, и объяснение этому было простое. «Легенда 25» в одной шайбе от исторического рекорда. У него и другой легенды клуба Алексея Морозова по 140 голов за «Ак Барс». Следующий гол Зарипова перепишет казавшийся бессмертным рекорд экс-капитана «барсов». Пускай Данис вчера отложил оформление рекорда, зато отметился гениальной голевой передачей. Но обо всем по-порядку.

Второй гол в ворота омичей вновь забросили другие. Уснувшая оборона гостей упустила настырного Клинкхаммера на своем пятаке, и канадец с неудобной руки удвоил счет — 2:0. Впрочем, «ястребы» быстро ответили, «накопав» на пятаке Подъяпольского трудовую шайбу — 2:1. В чисто канадском стиле отметился Тэйлор Бек.

Во второй 20-минутке шла равная борьба, и вот здесь-то и блеснул мастерством Данис Зарипов — после его передачи Владиславу Каре оставалось только не промахнуться по пустым вопросам. Интересно, что Кара чуть ли не впервые в этой игре появился на льду. Кстати, голевую атаку ассистом на Зарипова начал Галиев, так что эта тренерская задумка Билла сработала — 3:1.

— В этом матче вы снова забросили чуть ли не первым касанием? — спросили автора шайбы после игры.

— Получается так. Везет, наверное. Мне надо доказывать, поэтому стараюсь идти туда, где больше шансов забить. Выходит, удается, и партнеры удобные передачи отдают. Я просто вышел, побежал, получил передачу и бросил, — делился впечатлениями Кара.

В овертайме Иржи Секач в касание замкнул диагональ Азеведо и все-таки принес «Ак Барсу» столь нужную победу

Проблемы с большинством и игра нервов

Казалось, игра сделана, но «Ак Барс» в концовке периода подвела недисциплинированность. Сначала Азеведо нарушил правила при игре в большинстве, а затем его «подвиг» повторил Постма. В итоге еще одна экс-легенда «Ак Барса» Евгений Медведев броском от синей линии сократил разрыв до минимума — 3:2.

В концовке второго периода гости умудрились остаться втроем, и на старте заключительной трети игры в распоряжении «Ак Барса» были 1 минута 43 секунды, чтобы реализовать «5х3» и поставить точку в этой игре. Однако… О проблемах казанцев при игре в большинстве в этом сезоне не писал, кажется, только ленивый. Нет смысла повторяться.

— Хорошо начали игру. Немного испортили ее ненужные удаления, но мы довольны, что все-таки выиграли. Будем готовиться к завтрашнему матчу, — говорил после игры Билялетдинов.

— Ткачева поставили сегодня к легионерам, а Зарипова убрали к Основину. Довольны экспериментом?

— Это не эксперимент, Володя уже играл с ними. Дело в том, что Азеведо очень сложно выполнять роль центрального нападающего. Сегодня это звено играло неплохо.



Выиграть действительно удалось, но только в овертайме. А третий период превратился в игру нервов. На экваторе после удаления Александра Свитова шайба после очередного залпа от синей линии облизала перекладину ворот «Ак Барса». А за три минуты до конца основного времени Покка неожиданным броском в ближний угол застал врасплох Подъяпольского — 3:3. Откровенно вратарская шайба. Судя по всему, в сегодняшнем «зеленом дерби» сыграет Эмиль Гарипов, сомнений в этом практически нет. Кстати, до пропущенной шайбы казанцы не реализовали массу голевых возможностей. Так что «наказание» напрашивалось.

Но в овертайме Иржи Секач в касание замкнул диагональ Азеведо и все-таки принес «Ак Барсу» столь нужную победу. Настроение перед битвой с «Салаватом» казанцы себе создали.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru