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Путин наградил главного тренера «Ак Барса» орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

18:34, 31.12.2018
Путин наградил главного тренера «Ак Барса» орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени
Фото: ak-bars.ru

Президент России Владимир Путин наградил главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.

Награда вручена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе российского лидера.

Ранее Билялетдинов посетовал на плохую селекционную работу перед дедлайном в КХЛ и остался недоволен отсутствием усиления перед плей-офф.

СпортХоккей Татарстан
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