Путин наградил главного тренера «Ак Барса» орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.
Награда вручена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе российского лидера.
Ранее Билялетдинов посетовал на плохую селекционную работу перед дедлайном в КХЛ и остался недоволен отсутствием усиления перед плей-офф.СпортХоккей Татарстан
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