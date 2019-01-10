Записки из Поднебесной: как Уфа искала партнеров в Аньхое

Наблюдения казанца о жизни в Китае. Часть 3

Фото: Тимур Рахматуллин

Несколько дней обозреватель «Реального времени» провел в китайской провинции Аньхой, где его, в составе делегации из ПФО (в которой, помимо журналистов, были чиновники, представители туриндустрии и др.), знакомили с туристическим потенциалом региона. В прошлых своих публикациях Тимур Рахматуллин рассказывал о деловой составляющей поездки в КНР и делился житейскими наблюдениями. Сегодняшняя его колонка посвящена отношениям провинции и Башкортостана — довольно, надо отметить, своеобразным.

Первые контакты

Мои публикации о поездке в КНР вызвали некоторые вопросы у читателей, переросшие в целую полемику в соцсетях. Особенно их заинтересовала «башкирская тема», поэтому очередную часть своих заметок я полностью посвящу отношениям Башкирии и Китая.

Во время презентаций Аньхоя местные чиновники неоднократно подчеркивали, что административный центр провинции Хэфэй является городом-побратимом Уфы, а Хуаншань — Стерлитамака.

Башкортостан стал одним из первых российских регионов, с кем провинция Аньхой начала «наводить мосты». Толчком к сотрудничеству между россиянами и китайцами стали проведенные в 2015 году в Уфе саммиты ШОС и БРИКС. Будем честны, первую скрипку в этих организациях играет все-таки Китай. Теперь аньхойские чиновники и бизнесмены принимают участие в ежегодном Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Еще за год до саммита представители Башкирии включились в развитие проекта «Волга — Янцзы». Изначально шли разговоры о сотрудничестве в таких направлениях, как автомобильная промышленность, строительство, сельское хозяйство, туризм, культура и образование. Рустэм Хамитов, тогда еще президент РБ, посещал Китай и встречался с представителями Хэфэя.

Рустэм Хамитов, тогда еще президент РБ, посещал Китай. Фото glavarb.ru



После форума начались встречи руководителей профильных ведомств. Сначала делегация китайской провинции провела переговоры в министерстве экономического развития РБ (август 2015 года). Затем Корпорация развития Башкортостана и Аньхойский центр содействия сотрудничеству между Китаем и Россией подписали соглашение о сотрудничестве (простите за тавтологию). В 2016 году Уфа и Хэфэй стали побратимами. Тогда озвучивались грандиозные планы: развивать взаимодействие в таких отраслях, как машиностроение и электротехника, металлургия, легкая промышленность, пищепром, производство строительных материалов, создание индустриальных и агропромышленных парков, международные транспортные перевозки и логистика «на принципах равноправия и взаимной выгоды». Тем временем БашГУ заключил свои договоры с рядом китайских вузов, в том числе из Аньхоя. А аграрии отчитались о тоннах башкирского меда, поставленных в провинцию.

В пользу «гуманитарки»

В 2017 году башкирские студенты приняли участие в Российско-китайском молодежном форуме в Хэфэе. Затем город посетил премьер-министр республики Рустэм Марданов. Обсуждались проекты по строительству Международного делового, культурного и туристского центра «Уфа — Янцзы» и по возведению тепличного комплекса в Янаульском районе. Тогда же города Стерлитамак и Хуаншань подписали меморандум о дружеских обменах и сотрудничестве, а впоследствии также стали побратимами. Еще один документ подписали Международный канал Аньхойской телекомпании, ГУП ТРК «Башкортостан» и Центр по изучению России Аньхойского университета.

С 2017 года студенты БашГУ стали проходить стажировку в Аньхойском университете, а китайские — в уфимском вузе. В 2018 году по Аньхойскому ТВ показали научпоп «Колыбель искусства. Пещера Шульган-Таш», снятый башкирскими журналистами. В ответ БСТ провел «Неделю телевидения провинции Аньхой», в рамках показал своим зрителям передачами хэфэйских телевизионщиков. В конце 2018 года в газете «Республика Башкортостан» вышла статья о достопримечательностях китайской провинции, а в «Аньхой жибао» рассказали о российском регионе.

Во время беседы с директором канцелярии иностранных дел Аньхоя Сунь Юном я, хотя и был в составе татарстанской делегации, не мог не спросить о башкиро-аньхойских отношениях.

«С Уфой и другими городами мы развиваем связи в культурно-гуманитарном направлении», — рассказал господин Сунь. Фото Тимура Рахматуллина



— С Башкирией мы начали сотрудничать в области образования: налажены отношения между университетами и школами. В городе Хэфэй создан специальный фонд для поддержки российских студентов в Уфе. В других областях тоже началось сотрудничество. С Уфой и другими городами мы развиваем связи в культурно-гуманитарном направлении. Так, мы начали проводить китайско-российский молодежный форум, происходит обмен студентами и преподавателями. Само собой, одним образованием мы не ограничимся. Будем искать и другие направления для партнерства, — рассказал господин Сунь.

То есть все сотрудничество свелось лишь к гуманитарной сфере — культура, образование и телевидение. Не хочется умалять значение всех этих направлений, но денег это много не принесет. Торговля, сельское хозяйство, туризм, отрасли промышленности пока, к сожалению, остались лишь на уровне разговоров.

Китайские проекты в Башкирии

В кулуарах китайские чиновники (будучи подшофе) признавались мне, что потенциал инвестирования в Башкирию и совместных проектов с ней очень высокий, но договариваться с башкирами почему-то сложнее, чем с их «заклятыми братьями» татарами. Примерно то же, к слову, говорят и турки, сравнивая Башкортостан с Татарстаном. Впрочем, сами бывшие башкирские чиновники сообщали, что раньше существовала негласная установка не пускать китайцев в регион. Неспроста власти Аньхоя после ввода авиарейса Хэфэй — Москва (надо отметить, довольно успешного) рассматривают теперь казанское направление, а не Уфу. Кроме Татарстана, в зоне интересов Аньхоя находятся и другие регионы Поволжья.

Между тем, кое-какие подвижки с китайскими партнерами уже начались (правда, не с Аньхоем). Но, опять же, с некоторыми оговорками. Например, осенью было объявлено, что из провинции Цзянси в Башкортостан запустят грузовой поезд с помидорами и мандаринами.

Радий Хабиров встретился с руководством «Сычуаньской компании по охране окружающей среды Цзюньхэ» и обсудил строительство цементного завода в Сибае за 13 млрд рублей. Фото glavarb.ru



Врио главы РБ Радий Хабиров, принявший бразды правления регионом в октябре 2018 года, встретился с руководством «Сычуаньской компании по охране окружающей среды Цзюньхэ» и обсудил строительство цементного завода в Сибае за 13 млрд рублей. Но, как выяснило «Реальное время», цемента в регионе более чем достаточно. И насколько рентабельным окажется новое предприятие в Зауралье, большой вопрос. Кроме того, удивляет, что цемент будет выпускать компания, занимающаяся производством фильтров для воды. И даже если допустить, что такое совместное предприятие столь необходимо Башкирии, то почему республиканские власти не обращались, например, в «Конч» — ведь это крупнейший производитель цемента? Эта высокотехнологичная компания базируется как раз в Аньхое. Более того, она выходит на российский рынок: такой завод корпорация построила в Ульяновской области.

Еще один китайский проект, который тоже может вызывать сомнения, — строительство предприятия по производству тракторов в Благовещенске. Опять же, Аньхой не имеет к нему никакого отношения. Его планирует реализовать компания «Чжифан», которая выпускает системы впрыска для дизельных двигателей. Она, в свою очередь, входит в холдинг, занимающийся в том числе… пчеловодством. В апреле власти республики даже разрешили без проведения торгов передать компании «Чжифан» в аренду два участка площадью 580 тыс. кв. м в Благовещенском районе. Что из всего этого получится, неизвестно. Источники «Реального времени», близкие к членам правительства РБ, предполагают, что интересы республики здесь учитываются меньше всего. Надеюсь, совместные проекты будут воплощаться жизнь в первую очередь в интересах Башкортостана и его жителей (с учетом мнения людей).

Продолжение следует

Тимур Рахматуллин