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Получайте 10% кешбэка за покупки по Детской карте жителя РТ от Ак Барс Банка

12:26, 04.04.2025

Кешбэк 10% действует на категории «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания» и «Боулинг»

Получайте 10% кешбэка за покупки по Детской карте жителя РТ от Ак Барс Банка
Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Ак Барс Банк запустил акцию «Радуга подарков» по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 17 лет (включительно).

При оплате покупок данной картой клиенты могут возвращать до 500 рублей ежемесячно. Кешбэк 10% действует на категории «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания» и «Боулинг». Также пользователи карты получат 1% кешбэка в других категориях в рамках действующей программы лояльности. Вознаграждение будет начислено по итогам каждого расчетного периода за покупки от 10 до 5 000 рублей. Акция действует до 30 июня текущего года.

Детскую карту жителя можно оформить в мобильном приложении, на официальном сайте и в ближайшем отделении банка. Обслуживание карты бесплатное, счет открывается на имя родителя.

К карте ребенка можно привязать образовательную карту, с помощью которой можно оплачивать питание в школьной столовой и использовать ее как пропуск, а также настроить автоматическое пополнение с банковской карты. Услуга уже доступна в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

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