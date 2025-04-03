На платформе «Совкомбанк про добро» в 2024 году собрали 115 млн рублей пожертвований
На платформе «Совкомбанк про добро» (0+) по итогам 2024 года было закрыто 192 благотворительных сбора и собрано 115 млн рублей.
- «Дети прежде всего!» Основная часть средств направлена на помощь нуждающимся детям. Пожертвования покрыли расходы на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов, диагностику, а также приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями здоровья, такого как инвалидные коляски, ходунки, слуховые и зрительные аппараты. Особую категорию сборов составила оплата занятий с педагогами, психологами и логопедами.
- «В помощь братьям меньшим». На втором месте по объему собранных средств оказались проекты, направленные на помощь животным. Средства были направлены для строительства и оборудования приютов и лечебных стационаров, а также для закупки кормов и лекарств.
- «Вход свободный». В прошлом году платформа стала доступна для всех желающих, а не только для клиентов «Совкомбанка». В функционал добавили геймификацию: пользователи могут выполнять задания, получать награды в виде добробаллов и значков, а также участвовать в рейтинге активных благотворителей — «добродеев».
- «Очень щедрый вторник». В 2024 году «Совкомбанк про добро» поддержал благотворительную акцию «Щедрый вторник». Сборы в день ее проведения стали рекордными — за один день пользователи пожертвовали более 33 млн добробаллов. В акции приняли участие 5,5 тыс. человек.
- «К нам присоединились больше 150 новых фондов». В течение года к платформе присоединились 152 новых фонда, включая как крупные, так и небольшие региональные организации. Для удобства был разработан личный кабинет, где фонды могут оперативно создавать заявки на сборы, отслеживать поступления и загружать отчеты.
- «Первый добрый забег». Одним из значимых событий стал первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». Все средства от продажи слотов были удвоены банком и направлены в фонды-партнеры для помощи детям. В забеге приняли участие 450 человек, а общая сумма собранных средств составила 2 млн рублей.
- «Лидеры культуры помощи!» По итогам 2024 года платформа «Совкомбанк про добро» стала победителем в номинации «Лидер культуры помощи» на всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».
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