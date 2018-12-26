Наиль Магдеев: «Как говорил Минтимер Шаймиев, со слабыми нервами во власти не работают...»

Поводя итоги года, челнинский градоначальник назвал их «осторожно-позитивными», рассказал, как будет решать проблему кадрового голода, и почему воюет с розничными торговцами автограда

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подвел предварительные итоги года, назвав их «осторожно-позитивными». Челнинские предприятия уже выплатили налогов на 16% больше, чем в прошлом году — 45,4 млрд рублей, а ТОСЭР постепенно становится «вторым КАМАЗом», тогда как «первый КАМАЗ» не выполнил в 2018 году план по продажам грузовиков. Острейшей проблемой градоначальник назвал нехватку кадров: в скором времени автограду потребуется 20—21 тыс. новых рабочих, а взять их неоткуда — придется привлекать их из других регионов РФ. Пока челнинские работники вынуждены кормить 43,6% всего городского населения, фактически иждивенцев: трудоспособного населения с каждым годом становится меньше. Побывав на пресс-конференции корреспондент «Реального времени» узнал, как растет рынок коммерческого жилья автограда — в 2018 году купили почти 24 тыс. квартир на 31,2 млрд рублей, как и почему Магдеев воюет с торговыми центрами и владельцами остановочных павильонов. И, наконец, каких нервов стоит выбивать необходимые миллионы у Москвы и Казани — приходится по три-четыре раза просить финансирование на постройку одной школы.

Объем инвестиций челнинских предприятий в 2018 году составил 52 млрд рублей

Коротко об итогах уходящего года. Была построена новая школа (физико-математического направления), проведен капремонт еще двух школ, девяти детских садов, трех ресурсных центров, двух молодежных центров, пяти подростковых клубов, трех учреждений соцобслуживания, картинной галереи. Отремонтировано 14 учреждений здравоохранения. Сдано наконец здание для Набережночелнинского городского суда (и 30 лет, как говорится, не прошло). Начато строительство сразу шести детсадов, второй этап реконструкции площади Азатлык, появился проект капремонта инфекционной больницы. Отремонтировали 55 км городских дорог и 14,5 км дорог в промышленной зоне — в итоге автоград занял второе место среди городов РФ по качеству дорожного покрытия.

Индекс промышленного производства, хотя и небольшой, зато положительный — он составил 102% (по итогам пока 11 месяцев — данные за год будут получены в конце января 2019 года). Об итогах КАМАЗа газета «Реальное время» писала не так давно, не будем повторяться — они не очень радуют. Зато КБК инвестировал в собственное производство в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Общий же объем инвестиций в основной капитал челнинских предприятий составил 52 млрд рублей (65% — собственные средства). В прошлом году, напомним, инвестиции составили 46 млрд рублей.

Во многих моногородах заводы позакрывались, и там происходит отток населения. А у нас нет! Мы за что боролись, на то и напоролись



Челнинские предприятия выплатили налогов на 16% больше, чем в прошлом году, — 45,4 млрд рублей

Результаты уходящего года мэр Набережных Челнов назвал «осторожно-позитивными» (исходя из данных за 11 месяцев 2018). В немалой степени благодаря программам Фонда моногородов, Фонда развития промышленности, помогающих, в частности, строить дороги. Без поддержки Москвы, как и руководства РТ, признался Наиль Магдеев, достичь и сегодняшних результатов было бы невозможно. Сейчас в челнинской экономике работает порядка 300 тыс. человек из более полумиллионного населения города. Мэр напомнил, что львиную долю налогов городские предприятия отправляют в федеральный и республиканский бюджеты: так, за 11 месяцев 2018 года собрано всего налогов на сумму 45,4 млрд рублей с ростом на 16% (в 2017 за то же время — 39 млрд рублей), из них федеральных налогов собрано 29,1 млрд рублей (на 19% больше), республиканских — 12,7 млрд рублей (рост на 15%). Местному бюджету осталось всего 3,5 млрд рублей, что лишь на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,3 млрд рублей). В итоге городу через различные федеральные программы, куда еще и непросто попасть, приходится заниматься долгим лоббированием челнинских интересов, чтобы получить часть своих же денег. Впрочем, сумма, поступившая по этим программам в 2018 году, лишь сопоставима с бюджетом города (бюджет этого года составил 8,5 млрд рублей, из них только половина — собственные доходы, остальное приходится на субвенции и субсидии): по 14 федеральным и республиканским программам по строительству, капремонту и реконструкции привлекли 8 млрд рублей. «Мы не иждивенцы!» — резюмировал Магдеев, отказавшись комментировать существующий налоговый распорядок, так как, по его словам, ему «должность не позволяет». Но очевидно, он такой схемой доволен быть не может. При этом город продолжает наращивать налоговую базу. За год число юридических лиц выросло до 20 тыс. предприятий, число предпринимателей составило 19,4 тыс. В городе ведут деятельность 29 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, оборот МСП в 2018 году составил около 164,6 млрд рублей. Это, заметим, меньше прошлогодней цифры — тогда оборот МСП составил почти 170 млрд рублей.

ТОСЭР стал «вторым КАМАЗом», а «первый КАМАЗ» не выполнил план по продажам грузовиков

Главной задачей Магдеев видит для своей команды активное участие во всех федеральных программах с одновременным увеличением числа челнинских предприятий. Он также отметил, что тот же статус ТОСЭР, полученный Челнами, позволил сделать последнее. При этом, если у резидентов ТОСЭР есть льготы по федеральным налогам, то никаких преференций по муниципальным у них нет: все они платят подоходный налог в 13%, что увеличивает поступления в городскую казну. Сегодня в ТОСЭР уже 37 предприятий, которые отгрузили продукции на 13 млрд рублей, налогов в городской бюджет было выплачено на 33 млн рублей. На развитие ТОСЭР и других предприятий при этом только через Фонд моногородов автоград получил более 2,5 млрд рублей, заметил мэр. Большая часть, 900 млн рублей, пошла на строительство седьмой очереди КИП «Мастер», где благодаря этому стало работать еще более 2,5 тыс. человек на 40 новых предприятиях. Фактически, считает Магдеев, ТОСЭР стал для города «вторым КАМАЗом». Сейчас листе ожидания ТОСЭР еще порядка 10 потенциальных резидентов — возможно, их статус будет одобрен до конца этого года. ТОСЭР позволит Челнам быть менее зависимыми от спроса на рынке грузовых автомобилей. Напомним, во втором полугодии продажи КАМАЗа резко сократились относительно прошлого года, в результате чего оптимистический прогноз гендиректора автогиганта о 43 тыс. проданных грузовиков по итогам 2018 года оказался невыполнимым. Мало того, по итогам 11 месяцев компания продала всего 22,4 тыс. машин, а к настоящему моменту, по данным уже самого Наиля Магдеева, 33 тыс. грузовиков. Год назад было продано на 5 тыс. машин больше.

В 2018 году из города уехали 1 492 выпускника, в то же время в Набережные Челны приехали 1 935 человек! Это выпускники из близлежащих городов. Но, вообще, надо просто давать хорошие зарплаты, люди сами приедут! Нужна доступная ипотека!



Работники автограда вынуждены кормить 43,6% всего городского населения — фактически иждивенцев

Одной из ключевых проблем, однако, при росте числа предприятий и появления ТОСЭР стала нехватка рабочих ресурсов, следствие демографической ямы конца 1980-х и 1990-х годов. Да, в целом за 10 лет численность населения Набережных Челнов выросла на 5%, составив 532 тыс. человек. Но за это же время снизилось количество трудоспособного населения на 15% (о том, как старение населения и демографическая яма ударили по рабочей силе в РФ газета «Реальное время», писала этой осенью). Получается, что при росте людей нетрудоспособного возраста 300 тыс. человек вынуждены кормить более 200 тыс. остальных челнинцев, то есть 43,6% иждивенцев. Согласно данным Магдеева, средняя продолжительность жизни челнинцев составила 74,8 года. Городу некогда ждать, пока дети вырастут и получат необходимое образование: кадры нужны уже сейчас. Поэтому команда Магдеева думает, как привлечь необходимые трудовые ресурсы из других регионов РФ. Многие челнинские компании уже сегодня вынуждены привлекать часть кадров таким способом. Тем более что уровень безработицы в Набережных Челнах официально составляет лишь 0,3% от численности занятых в экономике.

— Во многих моногородах заводы позакрывались, и там происходит отток населения. А у нас нет! Мы за что боролись, на то и напоролись. Мы создали хорошие условия для развития бизнеса, он стал открывать производства, но ему не хватает людей. Не покрывает потребностей новых производств в квалифицированных кадрах даже то мягкое сокращение кадров, которое происходит на КАМАЗе, — с сожалением заметил Магдеев.

Челнам потребуется 20—21 тыс. человек, их планируют привлечь из других регионов РФ

Этой проблемой должен, впрочем, заниматься и бизнес, считает градоначальник — повышая зарплаты, иначе в город из других регионов переехать не захотят. Мэр задался риторическим вопросом: почему бизнес считает, что кадровую проблему должны решать городские власти — ведь делить дивиденды самого Наиля Магдеева не приглашают: «Прибыль делят сами, а когда трудно — идут к нам!» Помочь с проблемой кадров мог бы новый технический университет, который планируют создать на базе уже существующего филиала КФУ. Предварительные договоренности есть — встречи прошли с Сергеем Когогиным и ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Но для реализации этого проекта нужны немалые финансовые ресурсы, источники которых пока не определены. Пока же немалая часть челнинских школьников, уезжая учиться в вузы других городов (Ижевск, Казань, Москва) на специальности, по которым не готовят местные вузы, не возвращается, увы, обратно. Однако, как отметил, сияя от счастья, Наиль Магдеев, «баланс иммиграции» положительный:

— В 2018 году из города уехали 1 492 выпускника, в то же время в Набережные Челны приехали 1 935 человек! Это выпускники из близлежащих городов. Но, вообще, надо просто давать хорошие зарплаты, люди сами приедут! Нужна доступная ипотека! Нам в ближайшее время нужно привлечь в город 20—21 тыс. человек, в том числе на КАМАЗ. Мы на встречах с представителями республиканских министерств и ведомств говорим: давайте строить жилье, и для аренды тоже. Да, потребуются деньги. Но мы же через год-полтора эти деньги отобьем: через занятость, налоги! А то у нас некоторые (в республиканских министерствах, — прим. ред.) хотят и экономический рост получить в Челнах, и ничего не вкладывать при этом. Так не бывает! А в нашем городском бюджете для этого денег нет. Вкладываться должны промышленные предприятия и республика, — предложил Наиль Магдеев.

У нас некоторые хотят и экономический рост получить в Челнах, и ничего не вкладывать при этом. Так не бывает!



Рынок коммерческого жилья автограда растет: в 2018 году купили почти 24 тыс. квартир на 31,2 млрд рублей

В советское время, когда строили КАМАЗ, построили многое прежде всего с производственной точки зрения, а про социально-культурные объекты, увы, забыли, считает градоначальник: «Раньше главным был труд, а уже потом думали о человеке. Сегодня, наверное, надо смотреть иначе: сначала все для человека, а потом уже думать о труде». Чтобы привлекать из других регионов рабочие ресурсы и увеличить численность населения до необходимых, по мнению ряда специалистов, 600 тыс. человек, приходится вкладывать в развитие социально-культурной инфраструктуры. И строить новые дома. В 2018 году было построено 28 новых жилых домов на 300 тыс. кв. метров. Магдеев отметил, что рынок коммерческого жилья в Набережных Челнах растет: если за 11 мес. прошлого года было куплено 20,7 тыс. квартир общей стоимостью 26,3 млрд рублей, то год спустя на 6% больше — 23,9 тыс. квартир общей стоимостью 31,2 млрд рублей.

«У нас же как в государстве? Сами себе создаем проблемы…»

Попытался объяснить Наиль Магдеев и ситуацию с капремонтом домов, который в этом году оказался частично просрочен. Должны были отремонтировать 113 домов (за 1,4 млрд рублей). Однако в 2017 году был принят новый порядок отбора подрядчиков, рассказал мэр: прежняя схема, когда не было никаких сбоев и капремонт начинали еще в декабре предстоящего года, оказалась законодательно неприемлема. Из-за новой схемы капремонт в этом году стартовал лишь в августе.

— Признаем свои ошибки. Мы извлекли уроки и надеемся, что в 2019 году по срокам все будет оперативнее. Но я сам не был сторонник новой схемы, чтобы какие-то большие изменения вносить! Работала же прошлая система? Работала. Новых подрядчиков в результате все равно не появилось. Там же нет каких-то сверхприбылей! Просто те же подрядчики оказались зажаты во времени. У нас же как в государстве? Сами себе создаем проблемы… — признался мэр автограда.

Торговать из-под полы водкой, видимо, высокодоходный бизнес! И так уже все спились донельзя! Наша позиция простая: тем, кто не нарушает, будем идти навстречу. Кто нарушает — покоя им не дадим



Почему Наиль Магдеев воюет с челнинскими торговыми центрами…

Существует, конечно, и вопрос с бизнес-климатом, который, как уверяет Магдеев, в Челнах хороший. Однако у ряда предпринимателей к его команде есть вопросы. Так, в этом году мэрия направила порядка 10 исков к владельцам торговых объектов (в частности, город ведет масштабную кампанию, по мнению «недоброжелателей», по зачистке остановочных торговых павильонов), обвиняя их в отсутствии документов. Сами же владельцы считают эти претензии формальными требованиями, и полагают, что челнинские власти «кошмарят бизнес». Разумеется, сам Наиль Магдеев так не считает. В своей речи он сослался на трагический опыт пожаров в «Хромой лошади» и кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»:

— Никакого «кошмаривания бизнеса» нет, есть четкая правовая позиция: любой объект должен иметь разрешительные документы. Такой трагедии, как в «Зимней вишне», мы в городе не допустим! Пусть как хотят, так нас и называют! У нас порядка 50 ТЦ имеют документы, почему-то остальные соблюдать законы не хотят. Спрашиваю у одного владельца: как ты покупал объект без разрешительной документации? «Сказали, что отрегулируют!» Кто? Молчат. Говорят, «власть в городе поменялась», — заявил Наиль Магдеев, дав понять, что никакие устные договоренности с теми или иными представителями прошлой команды Василя Шайхразиева в его случае действовать не будут.

…и чем ему не нравятся остановочные павильоны: «грязные неухоженные вагончики, в которых по ночам водкой торгуют»

Раскритиковал он и владельцев торговых объектов на остановках. В 39 из 82 таких объектов в нарушение закона торгуют алкоголем, заметил мэр: продают и ночью, продают и несовершеннолетним, торгуют и фанфуриками. При этом хозяева постоянно скрываются. Сами же остановочные торговые павильоны Магдеев назвал «хибарами» и сравнил их даже не с эстетикой 1980-х, а с XIX веком — «грязные неухоженные вагончики»:

— Торговать из-под полы водкой, видимо, высокодоходный бизнес! И так уже все спились донельзя! Наша позиция простая: тем, кто не нарушает, будем идти навстречу. Кто нарушает — покоя им не дадим, — резюмировал челнинский градоначальник. — Может, раньше остановочные павильоны были актуальны, но не сегодня: подъезжают к ним за алкоголем или продуктами, и тут же из-за машин автобусы вынуждены в очереди стоять.

Как говорил Минтимер Шаймиев, со слабыми нервами во власти не работают… Поэтому нервы нужно иметь крепкие. И не обижаться на то, что говорят



Схемы выделения участков прежней командой администрации города Магдеев назвал «коррупционными»

На итоговой пресс-конференции Наиль Магдеев вспомнил и главную свою «войну» — по возврату муниципальных земель, благодаря которой 53 га стоимостью более 3 млрд рублей бизнесмен Алексей Миронов (владеет компанией «Еврогрупп») возвратил в собственность города. Часть этих участков была передана под строительство ряда инфраструктурных объектов, в том числе детских садов, Дворца единоборств и т. д. Возвращенные земли пойдут также под строительство аквапарка и Русского драматического театра. Схемы выделения участков прежней командой администрации города Магдеев назвал «коррупционными». В рамках антикоррупционной кампании сегодня в каждом кабинете мэрии для приема посетителей установлены системы видеонаблюдения, «чтобы не было соблазнов кому-то вопросы решать за материальное вознаграждение».

2019 год команда Магдеева объявила «Годом 50-летия КАМАЗа» — в рамках этого юбилея будут построены школа, шесть детских садов, Татарский драматический театр. Для этого будут привлечено по республиканской программе порядка 6—8 млн рублей. На капремонт уйдет еще более 2 млрд рублей. Кроме того, город заявился еще по ряду федеральных программ на спортивные объекты (какие именно, пока неизвестно). Пригласили ли уже на юбилей президента РФ Владимира Путина? Наиль Магдеев заявил, что это пока тайна за семью печатями (то есть, скорее всего, уже пригласили).

«Как говорил Минтимер Шаймиев, со слабыми нервами во власти не работают…»

В заключение почти трехчасовой пресс-конференции мэр города, вздыхая, вспомнил, как тяжело бывает лоббировать городские интересы в федеральных и республиканских кабинетах и выбивать очередные необходимые миллионы рублей:

— За первую школу, которую мы в 2016 году построили, я три-четыре захода еще в 2015 году делал. Нет, говорят, и все! Если бы на месте вашего покорного слуги был человек, который со всеми соглашается, школы не было бы. Жизнь такая: надо отстаивать свою точку зрения. Иногда отношения с кем-то приходится портить. Когда свою работу закончим, еще расскажем, чего нам стоили новые дороги! Какие слова приходилась нам иногда выслушивать! И мы в ответ говорили: «Да, да, да… Но деньги нужны!» — делясь неприятными воспоминаниями, рассказал Наиль Магдеев. — Как говорил Минтимер Шаймиев, со слабыми нервами во власти не работают… Поэтому нервы нужно иметь крепкие. И не обижаться на то, что говорят.