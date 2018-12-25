АСВ vs «Татэнергосбыт»: проверивших «Татфондбанк» аудиторов вызовут в суд

Экспертов попросят обосновать свои выводы о платежеспособности банка на 8 декабря

Фото: Юлия Косолапкина

Рассмотрение дела об экспертизе по определению даты, когда «Татфондбанк» перестал быть платежеспособным, снова отложили. С подобным ходатайством выступал представитель АСВ Алексей Амбразевич, но судья его отклонила так же, как и просьбу о приостановлении производства. Правда, практически аналогичное ходатайство со стороны представителя кредитора первой очереди арбитраж удовлетворил, разница — в основаниях для ходатайства. Подробности — в материале «Реального времени».

Судебное заседание в рамках основного дела

Рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению даты неплатежеспособности «Татфондбанка» снова собрало аншлаг из вкладчиков и кредиторов первой очереди. Специально на это заседание подошли судебные приставы — для обеспечения порядка. Две недели назад на процессе представитель АСВ Алексей Амбразевич просил об отложении заседания, ссылаясь на то, что заключение экспертов у них появилось только накануне и не было достаточно времени, чтобы ознакомиться. Сегодня он начал с ходатайства о приостановлении производства.

— 23 ноября заключение экспертов поступило в суд через канцелярию, у нас оно оказалось только 10 декабря. Производство по выданному заключению в рамках основного дела не завершается фактом предоставления в суд самого заключения. Лица, участвующие в деле, вправе требовать экспертов в суд. Экспертиза финансового состояния была назначена на даты с 15 ноября по 14 декабря 2016 года, охватывает более широкий спектр вопросов. Просим приостановить рассмотрение, пока будет назначено судебное заседание в рамках основного дела, где эксперты будут вызваны в суд, — выступил Амбразевич, заметив, что до этого момента рассмотрение обособленного спора не представляется возможным.

А вот по основному делу у представителя АСВ было ходатайство о вызове экспертов, чтобы задать им вопросы. Судья Наиля Гарапшина уточнила, о каком основном деле идет речь. «Основное дело о банкротстве», — заметил Амбразевич, а на сегодняшнем процессе, по его мнению, привлеченные эксперты не могут выступать таковыми.

Определения реальной даты неплатежеспособности банка требовал «Татэнергосбыт». Фото Максима Платонова



Напомним, в июне Арбитражный суд РТ поручил Средне-Волжскому экспертному бюро провести судебную экспертизу финансового состояния «Татфондбанка» с 14 ноября по 15 декабря 2016 года. Определения реальной даты неплатежеспособности банка требовал «Татэнергосбыт». Его юристы пытаются доказать, что АСВ оспорило операцию компании по снятию денег от 1 декабря 2016 года, не имея оснований. В тот день энергетики закрыли депозит на 1,56 млрд рублей в ТФБ и погасили этими же деньгами кредит в «Татфонде».





«Вы меня хотите перебить?»

Судья заметила, что ей через канцелярию сегодня, в 8.30 утра, уже пришло ходатайство о привлечении экспертов, зачем же сейчас на заседании дублировать документ?

— Вы экспертов не хотите вызывать? — интересовалась Гарапшина.

Амбразевич не раз повторял, что, по его мнению, в этом процессе эксперты не могут быть вызваны, он просит рассмотреть его ходатайство о приостановлении, а уж затем со своей стороны они будут принимать дальнейшие шаги. Дошло до того, что судья спросила: «Вы меня перебить хотите?!» На что представитель АСВ ответил отрицательно и снова повторил, что не хочет отвечать на вопрос о вызове экспертов. Сейчас для него главная задача — рассмотрение вопроса о приостановлении.

Ожидаемо сторона «Татэнергосбыта» выступила против такого ходатайства.

— Оснований для приостановления нет, не приведены конкретные основания. 10 декабря вами была получена экспертиза, суд пошел навстречу, чтобы изучили. Это неразумное, неоправданное поведение, — уверен представитель компании.

Кредиторы, напротив, поддержали просьбу АСВ: мол, в рамках основного процесса они смогут задать вопросы по всему периоду, а не только по 1 декабря и сделке «Татэнергосбыта». Такая позиция навела судью на мысль, что они просто боятся вызвать экспертов на заседание. Позже Наиля Гарапшина даже сравнила выступление Амбразевича с митингом — уж не хочет ли он превратить в него судебный процесс? Впрочем, обошлось без официального занесения замечания в протокол.

Сторона «Татэнергосбыта», в свою очередь, заметила, что только на сегодняшнем заседании услышала о желании АСВ вызвать экспертов. Фото Юлии Косолапкиной

Сторона «Татэнергосбыта», в свою очередь, заметила, что только на сегодняшнем заседании услышала о желании АСВ вызвать экспертов. «Пока это судом не принято, невозможно говорить, документ только пришел сегодня утром, так это не работает, не для чего приостанавливать рассмотрение», — уверен представитель «Татэнергосбыта».

Поддержка кредиторов

Удалившись на несколько минут, судья вышла с решением отказать АСВ в просьбе приостановить рассмотрение. На это у АСВ нашлось следующее ходатайство — отложить заседание на месяц. Основания те же — когда будет известна дата заседания в рамках основного дела, вызвать экспертов. Судья снова начала интересоваться, сформулированы ли уже вопросы к экспертам, на что Амбразевич заметил, что круг вопросов только по сделке «Татэнергосбыта» 1 декабря гораздо уже, чем агентство намерено задать по всей экспертизе.

— Для отложения нет оснований. Идет злоупотребление правом, ущемляются интересы «Татэнергосбыта». Нет препятствий, чтобы рассмотреть дело, — уверен представитель «Татэнергосбыта».

Амбразевич настаивал, что рассматривать экспертизу нужно в рамках основного процесса, чтобы сразу пройтись по всем сделкам от 15 ноября до 14 декабря 2016 года, а не поднимать вопрос только по одной.

— Но ведь заседание еще не назначено, это отложение под условием, мы так не можем, — не соглашалась Гарапшина.

Кредиторы также высказались за предложение АСВ.

— Нужно рассматривать экспертизу целостно, чтобы задать вопросы по всему комплексу. Нельзя выделить часть только по 1 декабря. Массовое дробление (сделок) началось 5 декабря, но с 1 декабря уже были частные случаи, поэтому именно конкретную дату невозможно отложить, — выступила Флера Шайдуллина, представляющая интересы кредитора Балканского. К слову, у нее есть финансовое и юридическое образование, что судью обрадовало. «Формулировка экспертам была сформулирована фактически так, что результаты суду были заведомо известны. Если рассматривать оборотно-сальдовую ведомость, в материалах дела прослеживается наличие остатков денежных средств в кассе. Формулировка, которая была утверждена судом в вопросах перед экспертом, вызывает однозначный ответ, что да, были деньги. Но это не говорит, что весь объем требований в бухучете был отражен. Хотим рассмотреть экспертизу как целостное доказательство. Иначе получается, что суд примет доказательство, которое не рассмотрено в полном объеме», — привела аргументы Шайдуллина.

Удалившись на несколько минут, судья вышла с решением отказать АСВ в просьбе приостановить рассмотрение. Фото Юлии Косолапкиной

— Я поддерживаю АСВ — рассмотреть экспертизу пока невозможно. Это же видно, что они не готовы. Надо сделать, чтобы всем было хорошо перед Новым годом, — высказался один из вкладчиков, Рамиль Нурутдинов, и сразу разрядил обстановку в зале.

Тем не менее судья приняла решение отказать АСВ и в этом ходатайстве. Тогда просьбу об отложении рассмотрения заявила кредитор первой очереди Елена Косоурова.

— Нужно подготовить более конкретные вопросы именно по 1 декабря. Так как у меня нет юридического образования, я была уверена, что сегодняшнее рассмотрение экспертизы невозможно, поэтому готовила расширенные вопросы, которые касаются всех дел, — объяснила Косоурова.

Представитель кредитора первой очереди Балканского Флера Шайдуллина поддержала просьбу Косоуровой и выступила с ходатайством пригласить экспертов, чтобы была возможность задать вопросы. Эти аргументы судью удовлетворили, и она отложила заседание до 23 января. На этот же день пригласят экспертов, чтобы они дали свои пояснения.

Под завершение заседания коллега Алексея Амбразевича выступил с просьбой истребовать документы, которые есть в заключении, но в материалах дела их не найти. Речь об отзыве платежных требований в конце 2016 года Зеленодольским заводом им. Горького и ОАО «Азнакаевский горизонт». «Документы не приобщались, нужно исключить все препятствия для рассмотрения экспертизы. Вопрос приобщения документов не рассматривался», — рассуждали представители АСВ.

Судья Наиля Гарапшина ответила, что ходатайство принято к рассмотрению, но попросила оставить этот вопрос до следующего заседания.