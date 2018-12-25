Суд отложил рассмотрение дела по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка»
Суд отложил рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка». Об этом ходатайствовала кредитор первой очереди Елена Косоурова.
Судья также удовлетворила ходатайство кредитора первой очереди Флеры Шайдуллиной о вызове экспертов.
Как передает корреспондент «Реальной времени», представитель АСВ просил о приостановлении дела, но ему было отказано.
Подробнее о деле — в материале «Реального времени».ЭкономикаБанки Татарстан
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