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Суд отложил рассмотрение дела по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка»

11:52, 25.12.2018
Суд отложил рассмотрение дела по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Суд отложил рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка». Об этом ходатайствовала кредитор первой очереди Елена Косоурова.

Судья также удовлетворила ходатайство кредитора первой очереди Флеры Шайдуллиной о вызове экспертов.

Как передает корреспондент «Реальной времени», представитель АСВ просил о приостановлении дела, но ему было отказано.

Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки Татарстан
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