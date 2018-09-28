«На тот момент в Татфондбанке уже были признаки неплатежеспособности»: «Роял Тайм Групп» проиграл АСВ

Агентство по страхованию вкладов вернуло часть кредитного долга на сумму почти 300 млн рублей в конкурсную массу ТФБ

Фото: Юлия Косолапкина

Арбитражный суд РТ согласился с доводами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и признал часть сделок по погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфодбанком» недействительными. Представители оператора игорного бизнеса утверждали, что это была их обязанность — погашать кредит, так что ни о какой необычности сделок речи быть не может. Но судья Наиля Гарапшина решила иначе. Подробности — в материале «Реального времени».

Необычные сделки

Представитель АСВ Дмитрий Захаров заявил на заседании суда, что агентство оспаривает банковские операции по досрочному погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфодбанком». Речь идет о сумме в 1,1 млрд рублей, погашение кредитов происходило 5, 7, 12 и 14 декабря 2016 года.

— Это необычные сделки — кредиты погашены досрочно, хотя есть график их погашения. Стоит обратить внимание на порядок формирования остатка на расчетном счете компании — 2 декабря было 1293 рубля. При этом есть депозит в «Татфондбанке», 5 декабря происходит его досрочное погашение на 301 млн рублей и тут же — погашение кредитов на 300 млн рублей за счет этих же средств, — сообщил суду Захаров.

В другие дни складывалась аналогичная ситуация. АСВ попросило восстановить задолженность «Роял Тайм Групп» перед банком и привести все стороны в положение, предшествующее совершению этих переводов. При этом операция от 12 декабря затрагивает и интересы «Тимер Банка» — в этот день кредит был погашен именно здесь (на тот момент право требования было передано уже этому банку).

Представитель АСВ Дмитрий Захаров заявил на заседании суда, что агентство оспаривает банковские операции по досрочному погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфодбанком». Фото Максима Платонова



— О какой необычности операций здесь можно говорить? — возразила бывший генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. — Внутрибанковские переводы — обычные для любых организаций. «Роял Тайм Групп» не держит значительные остатки средств на счетах. Даже исходя из отчетности «Сбербанка» можно сделать вывод, что в наших переводах нет ничего странного.

На апеллирование к отчетности «Сбербанка», представленной в открытом доступе, пришедшие вкладчики «Татфондбанка» отреагировали негативно. «При чем тут это? Совсем другой банк», — послышался недовольный шепот.

Устойчивый банк

Коллега Леушиной, отказавшаяся представляться корреспонденту «Реального времени», во время заседания говорила о том, что еще в начале декабря 2016 года у «Татфондбанка» было устойчивое состояние — «он работал и на оборонную промышленность».

— К сложностям привел наплыв клиентов из-за публикаций в СМИ. Но 7 декабря был выплачен очередной купонный доход, еще сохранялась уверенность в санации банка, — говорила представитель «Роял Тайм Групп», утверждая, что банк на тот момент не вызывал никаких подозрений. А их компания, со своей стороны, безо всяких тайных намерений погашала кредиты, что является ее обязанностью.

— Это наша обычная деятельность. Мы с 2013 года брали кредиты и погашали их. У нас был договор инвестирования с «РТГ-Балтик», и кредиты, которые мы погашали в то время, шли под строительство развлекательного комплекса в Калининградской области. Все они были целевые. Это не право, а обязанность погашать кредиты банку, — продолжала коллега Елены Леушиной.

«К сложностям привел наплыв клиентов из-за публикаций в СМИ. Но 7 декабря был выплачен очередной купонный доход, еще сохранялась уверенность в санации банка», — говорила представитель «Роял Тайм Групп», утверждая, что банк на тот момент не вызывал никаких подозрений. Фото Юлии Косолапкиной



Из выступлений представительниц «Роял Тайм Групп» следовало, что поступления денег на счета были от иного банка. Позже выяснилось, что это был «Интехбанк».

— Открытие счета лоро, внутрибанковские операции — это не необычная деятельность, но только когда не наступают признаки банкротства. Но все сделки по досрочному погашению кредитов были сделаны уже после того, как в банке появились картотека (неисполненные документы из-за недостатка средств, — прим. ред.) и признаки неплатежеспособности. После этого у «Роял Тайм Групп» резко возникло желание погасить 0,5 млрд рублей кредита, и это мы считаем необычным. У «Роял Тайм Групп» были деньги на счете, но за счет внутрибанковских операций произошел взаимозачет, — отметил представитель «Тимер Банка» Андрей Чуриловский.

Признать требования частично

«Роял Тайм Групп» полностью поддержали представители ООО «АКР», которое выступало залогодателем по обязательствам.

— Львиная часть средств, которые были в оспариваемых платежах, была взята не из денежных средств, которые ранее учитывались в «Татфондбанке», а пришла извне, из «Интехбанка». Речь о более чем 808 млн рублей, то есть 2/3 суммы, о которой говорит представитель АСВ. Она не причинила вреда кредиторам «Татфондбанка», так как пришла извне, — объяснял свою позицию представитель «АКР» Павел Тубальцев.

В начале заседания он попросил приостановить производство по делу, дабы дождаться судебной экспертизы по банку, которая должна показать, был ли «Татфондбанк» неплатежеспособным в это время (в рамках другого процесса эта экспертиза должна быть готова совсем скоро). Но суд отказал в этой просьбе.

На вынесение решения по ходатайству АСВ ушел час. Судья Наиля Гарапшина частично удовлетворила требование агентства. Несколько сделок были признаны недействительными, общая сумма составила около 200 млн рублей. Было решено восстановить задолженность «Роял Тайм Групп» перед «Татфондбанком» на сумму 287 млн рублей.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от «Роял Тайм Групп» и «Тимер Банка» не поступил. В пресс-службе АСВ заметили, что позиция агентства была отражена в ходе судебных заседаний.

Ранее АСВ удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. Подробнее об этом здесь.