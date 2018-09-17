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Председателю ВС Башкортостана нашли работу в Пятигорске

13:55, 17.09.2018
Председателю ВС Башкортостана нашли работу в Пятигорске
Фото: Рамиль Бахтеев/vzsar.ru

Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ дала рекомендации кандидатам на должности руководителей новых кассационных судов общей юрисдикции.

В частности, действующий председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко выдвинулся и получил рекомендацию на пост главы Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Как отмечает Право.ру, кандидатуру Тарасенко поддержали единогласно.

На должность главы Шестого кассационного суда был рекомендован глава Арбитража Самарской области Александр Ефанов. Напомним, первоначальный законопроект судебной реформы предусматривал размещение Шестого кассационного суда в Казани, но в Думе отдали предпочтение Самаре.

ПроисшествияОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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