Коллеги добиваются увольнения изнасилованной дознательницы из Уфы – СМИ
Коллеги дознавательницы из Уфы, заявившей об изнасиловании, считают, что девушка должна быть уволена за неоднократное нарушение дисциплины. На нее поступили две служебные записки.
«Первая — когда она после корпоратива пьяная села за руль и попала в ДТП. За такие вещи сразу увольняют. Вторая записка — когда она вышла пьяная на работу после изнасилования», — цитирует Ura.ru коллегу дознавателя Андрея Шурухина.
Он также отметил, что к начальству приходили мать и адвокат дознавательницы и требовали оградить девушку от любых расспросов по делу.
«Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», — пояснил Шурухин.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
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