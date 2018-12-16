Коллеги добиваются увольнения изнасилованной дознательницы из Уфы – СМИ

Коллеги дознавательницы из Уфы, заявившей об изнасиловании, считают, что девушка должна быть уволена за неоднократное нарушение дисциплины. На нее поступили две служебные записки.



«Первая — когда она после корпоратива пьяная села за руль и попала в ДТП. За такие вещи сразу увольняют. Вторая записка — когда она вышла пьяная на работу после изнасилования», — цитирует Ura.ru коллегу дознавателя Андрея Шурухина.

Он также отметил, что к начальству приходили мать и адвокат дознавательницы и требовали оградить девушку от любых расспросов по делу.

«Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», — пояснил Шурухин.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

