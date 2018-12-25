Страховщики Татарстана: рекорды «газовиков», убытки от ОСАГО и потребкредиты как драйверы

Анализ рынка страхования в Татарстане по итогам трех кварталов 2018-го

Завершение года отчетливо дает понять: страховщики стали платить заметно меньше, и прошлогоднего результата достигнуть не получится — виной тому «нормализация» рынка ОСАГО. При этом намечается и смена доли страховщиков на рынке: «Росгосстрах» и «Чулпан» становятся слабее, «Согаз» платит все больше (тут, видимо, влияет скорое объединение с «ВТБ Страхованием»), а «НАСКО» рвется к новым вершинам в добровольном страховании автомобилей. Подробнее в обзоре «Реального времени».

Стабилизация ОСАГО снизила выплаты по всему рынку

По данным за 9 месяцев 2018 года сумма всех страховых выплат, осуществленных страховщиками в Татарстане, составила 7,69 млрд рублей. Рост по сравнению с показателем за первое полугодие составил заметные 62%, что и неудивительно, ведь показатель мы рассматриваем накопительный. Однако в целом страховые компании стали выплачивать заметно меньше, чем годом ранее. По итогам 9 месяцев 2017 года, например, аналогичный показатель был больше почти в полтора раза, чем сейчас — 10,8 млрд рублей. Так что тенденция, которая наблюдалась все первое полугодие, сохранилась и во втором — вероятно, по итогам года будет заметно еще большое снижение выплат.

По словам Гульнары Ибрагимовой, директора филиала «Ренессанс страхование» в Казани, падение объема выплат связано с уменьшением объемов по нескольким сегментам страхования. В первую очередь, по ее словам, дело в ОСАГО — с учетом того, что выплаты по ОСАГО занимают 40% общего объема: «Падение по ОСАГО составило 43%, это связано в первую очередь с введением натурального урегулирования — направления автомобиля потерпевшего на ремонт вместо денежной компенсации, что позволило исключить различные недобросовестные схемы. Также на 27% снизился объем выплат по страхованию жизни, этот вид занимает 14,6% общего объема выплат», — говорит она.

Склонна списывать снижение выплат на ситуацию с ОСАГО и Евгения Васильева, начальник аналитического отдела компании «Ингосстрах»: «Основная причина снижения выплат страховых компаний в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — улучшение ситуации на рынке ОСАГО. В 2015—2017 годах отмечался взрывной характер выплат, который был связан с большим количеством убытков, накопленных одним из крупных федеральных игроков (вероятно, речь идет о «Росгосстрахе» — например, по итогам 2017 года он осуществил выплат по ОСАГО в Татарстане на 1,5 млрд рублей при премиях в 887 млн, — прим. ред.). Кроме того, на сокращение объема выплат серьезно повлияла ситуация с распространением натурального урегулирования. Данная практика способствовала снижению выплат в проблемных регионах, в которых активно представлены автоюристы. По итогам 9 месяцев 2018 года мы отмечаем последовательное снижение размера средней выплаты по ОСАГО в целом по РФ. По результатам января—сентября 2018 года она составила, по данным Центрального банка, 57,2 тыс. рублей (-16% к аналогичному периоду 2017 года)».

«Согаз» принялся платить и скакнул на три позиции

В сравнении с первым полугодием распределение страховых компаний несколько изменилось. Первое место по-прежнему занимает «Росгосстрах» с 827 млн рублей, а вот второе место, которое ранее занимал местный страховщик «Чулпан», сейчас достается «Согазу» с 748 млн рублей. Дело тут, однако, не в каких-то неудачах «Чулпана» — его показатель как раз стабилен. Связано это со значительным ростом выплат «Согазом»: по сравнению с июнем в сентябре показатель вырос более, чем в два раза (в основном, как мы увидим позже, это связано лишь с одним сегментом — добровольного личного страхования, в основном он заключен в ДМС, в остальных сегментах «Согаз» более-менее «в рынке»). «Росгосстрах» и «Чулпан» увеличили показатели не так сильно — лишь на 55% и 59%, что примерно вписывается в границы среднего показателя.

Отметим, что «Согаз» по показателю выплат «подскочил» даже не на одно, а сразу на три места: по итогам первого полугодия впереди был также «Наско Татарстан», занимавший третье место и за три месяца увеличивший показатель выплат на 59%, до 624 млн рублей, а также «Чулпан-Жизнь», занимавший четвертое место и показавший рост лишь на 42%, до 533,7 млн рублей. Сейчас у этой компании — шестое место. Рост показателей «Согаза» можно было бы связать с крупнейшей, возможно, сделкой года, произошедшей именно в третьем квартале: в конце октября страховой бизнес «ВТБ» был продан компании «Согаз» — взамен группа «ВТБ» получит 10% акций, место в совете директоров объединенной компании и денежную компенсацию. Объединенная страховая компания может занять около 20% рынка. Однако напрямую эта сделка вряд ли могла сказаться на результатах «Согаза» или «ВТБ Страхования» — пока компании работают под разными брендами, объединение под вывеской «ВТБ Страхование» произойдет позже.

В списке самых платящих — лишь одна компания, страхующая жизнь

Пятерку по итогам трех кварталов замыкает «АльфаСтрахование» с 561 млн рублей выплат — это на 64% больше, чем три месяца назад. Седьмое место досталось «Армейцу», а следом за ним идут «Согласие», «Талисман» и «Ингосстрах» — показатели этих компаний достаточно стабильны.

Любопытно, что если посмотреть показатель выплат только с июля по сентябрь, то распределение будет несколько отличаться от описанного выше. Первое место по выплатам с большим отрывом окажется у «Согаза» (390 млн рублей), этим и объясняется скачок компании сразу на три места. «Росгосстрах» по выплатам за три месяца занимает лишь вторую позицию с 306 млн рублей. Третье и четвертое места занимают местные страховщики — «Чулпан» и «Наско Татарстан» с заметно более низкими показателями в 240 и 232 млн рублей. «АльфаСтрахование» оказалось на пятой сточке с 220 млн рублей выплат.

А вот дальше — провал в показателях. Уже обладатель шестого места, «Чулпан-Жизнь», выплатила сразу на треть меньше, чем «АльфаСтрахование» — 159 млн рублей. Тем не менее «Чулпан-Жизнь» является крупнейшей по выплатам страховой компанией в Татарстане, занимающейся исключительно страхованием жизни (такие компании, напомним, выделены в отдельную категорию — универсальные страховые не могут заниматься страхованием жизни). На седьмом месте по итогам июля—сентября оказалась компания, которая по общим выплатам за все три квартала пока занимает лишь 11-е место. Это группа «Ренессанс страхование». За третий квартал она выплатила 139 млн рублей. Соответственно, если ее темпы выплат сохранятся, то по итогам года у нее есть шанс как минимум войти в топ-10. Восьмое место по итогам трех месяцев — у «Согласия» со 133 млн рублей, девятое — у «Ингосстраха» со 120 млн, а замыкает десятку «Армеец» со 117 млн рублей.

Выплаты по договорам страхования за 9 месяцев 2018 года

Выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 Выплаты с июля по сентябрь Изменение с июля по сентябрь По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 369 270 413 235 775 863 133 494 550 57% Республика Татарстан 7 686 414 4 744 038 2 942 376 62% РОСГОССТРАХ 827 171 521 068 306 103 59% СОГАЗ 747 737 357 792 389 945 109% ЧУЛПАН 674 677 434 826 239 851 55% НАСКО ТАТАРСТАН 624 233 391 853 232 380 59% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 561 452 341 368 220 083 64% ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 533 704 374 590 159 114 42% АРМЕЕЦ 369 405 252 113 117 292 47%

Страховщик жизни стал лидером по премиям, а у отстающих намечается борьба

Премии, полученные страховщиками, растут не так активно, как их выплаты. Показатель за три месяца увеличился ровно в полтора раза — с 15,1 до 22,7 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлым годом, в отличие от выплат, премии все же растут: по итогам трех кварталов 2017 года показатель составлял лишь 19,5 млрд рублей.

Причин этому, по словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс страхования», несколько: «Быстро набирает объемы страхование жизни (+60% к прошлому году, 27,5% рынка Татарстана). Этот вид страхования стал пользоваться популярностью после снижения доходности по банковским вкладам, его используют как альтернативу депозитам. Рост +20,4% показало страхование от несчастных случаев (в основном это «кредитное» страхование при потребкредитовании). Рост каско (+5,3%) связан с обновлением автопарка (проникновение каско в сегмент новых автомобилей максимальное), рост страхования имущества частных лиц (+8,1%) связан с оживлением ипотеки, также выросло ОСАГО на 6,8% (второй по объему рынок Татарстана с долей 25,5%)», — рассказывает она.

Если в случае с выплатами крупнейшая страховая компания Татарстана, занимающаяся страхованием жизни, — «Чулпан-Жизнь» — оказалась лишь на шестом месте, то по объемам премий страховая такого типа оказалась лидером. Однако это — не местная «Чулпан-Жизнь», а «Сбербанк Страхование Жизни». Ее результат составил 2,16 млрд рублей — рост по сравнению с первым полугодием, когда она занимала второе место, составил 64%. Почти такой же показатель роста — у «АльфаСтрахования», занявшего второе место с 1,92 млрд рублей (тремя месяцами ранее у компании было лишь четвертое место).

А вот местная компания «Чулпан», по итогам первых шести месяцев бывшая лидером, сейчас оказалась лишь на третьем месте: рост у нее довольный слабый — всего на 28%, с 1,44 до 1,85 млрд рублей. Из-за такого низкого показателя ее «подпирают» две другие компании, чья динамика значительно лучше. Четвертое место оказалось у «Наско Татарстан» — тут показатель вырос сразу на 72%, до 1,68 млрд рублей. Говоря про эту региональную страховую компанию, анонимный эксперт рынка отметил рост в 5,35 раза по страхованию имущества юрлиц при снижении числа договоров на 44%. По его словам, возможно, это — результат какой-либо договоренности о страховании залогов банка.

Пятое место оказалось у «Росгосстраха» — рост его показателя составил 55%, до 1,65 млрд рублей. Шестое место оказалось у «Согаза». Напомним, компания — безоговорочный лидер июля—сентября по выплатам, а вот премии «подкачали». Показатель за это время вырос лишь на 15% — это худшая динамика из всех представителей топ-10. По итогам трех кварталов у компании — 1,36 млрд рублей премий. Ниже шестого места, правда, у компании вряд ли получится опуститься даже при сохранении такой динамики: все остальные компании из топ-10 не добрали по премиям даже до миллиарда.

Однако внутри этой группы может быть существенная борьба. Дело в том, что у обладателей мест с седьмого по десятое показатели варьируются от 802 до 880 млн рублей, так что по итогам года места могут быть распределены любым образом — в зависимости от результатов четвертого квартала. Судя по нынешней динамике, больше всего шансов стать седьмым по итогам года у «ВСК». Компания на всех парах заключает договора — по итогам третьего квартала показатель роста стал рекордным среди компаний из топ-10 — 81%, с 479 до 868 млн рублей. Сейчас, впрочем, компания все равно находится позади показавшей значительно меньший рост «Капитал Life Страхование жизни», ранее работавшей под именем «Росгосстрах-Жизнь». Она заключила договоров на 880 млн рублей, рост составил всего 36%.

Есть шансы побороться и у другой компании, связанной со страхованием жизни, — «АльфаСтрахование-Жизнь». Объем ее премий равен 804 млн рублей, а рост — 66%. У замыкающей топ-10 группы «Ренессанс страхование» рост составил 39%, до 802 млн рублей.

Оценивая итоги уходящего года, Евгения Васильева из «Ингосстраха» называет ситуацию на рынке сравнимой с итогами 2017 года. Она отмечает слабоположительную динамика рынка non-life (+5,1% в целом по РФ) и сложную экономическую ситуацию, оказывающую влияние на расходы бизнеса и населения на страхование. В сегменте корпоративного страхования, по ее словам, сохраняется сложная ситуация, связанная с сокращением расходов бизнеса на оформление страховой защиты. Однако есть на рынке и положительный момент: в 2018 году был принят закон о страховании жилья от ЧС, который, при должной реализации, может способствовать повышению проникновения страхования жилья.

Премии по договорам страхования за 9 месяцев 2018 года

Премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии с июля по сентябрь Изменение с июля по сентябрь По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 1 092 372 927 730 874 176 361 498 751 49% Республика Татарстан 22 724 006 15 103 553 7 620 453 50% СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 163 956 1 317 932 846 023 64% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 919 747 1 174 738 745 008 63% ЧУЛПАН 1 846 338 1 444 015 402 323 28% НАСКО ТАТАРСТАН 1 679 902 977 812 702 090 72% РОСГОССТРАХ 1 649 847 1 061 184 588 663 55% СОГАЗ 1 360 393 1 178 225 182 167 15% РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 879 797 647 078 232 719 36%

Страхование жизни: маленький рынок, но большой отрыв лидера

Один из наиболее значительных сегментов страхования по премиям — это страхование жизни. Как уже рассказывалось в предыдущих материалах, в этом сегменте работают «особенные» компании — они занимаются только страхованием жизни, хотя чаще всего связаны и с обычными, «материнскими» компаниями как названием, так и юридически. Сегмент этот достаточно узкий на фоне остальных, как можно увидеть из вложения, в Татарстане страхованием жизни занимаются всего 23 компании.

Сам этот сегмент за третий квартал вырос на 56% по премиям и на 63% — по выплатам. Четыре из пяти первых мест по премиям занимают федеральные компании, причем первое место с гигантским отрывом занимает лидер и по всем премиям — «Сбербанк Страхование Жизни». Объяснение этому может быть довольно простым: банк, «при котором» находится эта страховая компания, — крупнейший в стране, при этом, как известно, во многих случаях при получении кредита совершенно добровольно заключаются договора на страхование жизни. Как сообщил источник на страховом рынке, пожелавший остаться анонимным, Сбербанк стимулирует заключение договоров клиентами, оформляющими кредит, именно со страховой компанией группы Сбербанка. Объем премий «Сбербанк Страхование Жизни» сравним с показателем трех компаний, занимающих места со второго по четвертое, что показывает, насколько он доминирует на рынке. Премии у этого страховщика выросли по сравнению с концом июня на 64%, а вот выплаты — еще больше, на 152%. Это один из самых больших показателей роста выплат, больше у компаний из топ-10 только у «ВТБ Страхование Жизни», чей результат вообще вырос в 8,2 раза. Значительный рост — почти в два раза — также и у СК «Согаз-Жизнь». Отметим, что определенная взаимосвязь с банками прослеживается и в целом в первой пятерке компаний по премиям: помимо Сбербанка, здесь присутствует «АльфаСтрахование-Жизнь» и «ВТБ Страхование Жизни».

По премиям наибольший рост зафиксирован у «РСХБ-Страхование жизни» и «ВСК-Линия жизни» — примерно в два раза за три месяца. Отметим, что выплат у страховых компаний, связанных со страхованием жизни, значительно меньше, чем премий: у «Сбербанк Страхования Жизни», например, в 15 раз, у «ВТБ Страхования жизни» — в 5 раз, у «Согаз-Жизнь» — вообще в 308 раз. Как объясняли представители отрасли, связано это с тем, что в категорию страхования жизни входит в том числе и инвестиционное страхование, подразумевающее выплаты по истечении определенного времени, и сейчас это время еще не настало.

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 9 месяцев 2018 года

Добровольное страхование жизни, премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии, изменение за 3 месяца Добровольное страхование жизни, выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 324 903 613 205 718 561 58% 44 599 849 25 636 139 Республика Татарстан 6 256 288 4 021 861 56% 1 119 376 684 711 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 120 698 1 291 425 64% 139 580 55 491 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 829 051 596 417 39% 110 513 94 977 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 802 279 483 930 66% 117 049 84 165 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 706 557 499 316 42% 129 920 15 814 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 671 754 509 705 32% 532 600 373 779 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 223 635 110 008 103% 1 630 1 405 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 165 399 101 957 62% 12 833 8 015

Каско и «Наско»: штиль и выделяющийся местный игрок

Один из самых значимых сегментов для «классических» страховых компаний — добровольное имущественное страхование, в которое чаще всего входит страхование средств наземного транспорта, то есть речь идет в первую очередь о каско. По итогам трех кварталов в Татарстане сумма премий составила 6,14 млрд рублей, а сумма выплат — 1,8 млрд рублей. Показатели выросли примерно одинаково — на 52% и 55%, что свидетельствует о том, что никаких потрясений на этом рынке не произошло. При этом величина выплат по сравнению с премиями, как можно заметить, значительно больше, чем у сегмента страхования жизни.

Лидером по объему премий за 9 месяцев стал «Росгосстрах», существенно увеличивший свой показатель — до 1,06 млрд рублей (рост оказался на 63%). Находящееся на втором месте «АльфаСтрахование» существенно отстает — его показатель равен лишь 637 млн, а рост — 44%. Лидером по росту премий стал обладатель третьего места, местный игрок — «Наско Татарстан». Тут результат увеличился по сравнению с началом июля сразу в три раза — со 168 до 495 млн рублей. Наименьший рост по объему премий из компаний в топ-10 у СК «Чулпан» — всего 10%.

По объему выплат таких ярких скачков у топовых компаний нет — показатель варьируется от 33% у «Согаза» до 72% у «Ингосстраха». Есть, конечно, сильно выделяющийся результат «ВТБ Страхования» — тут выплаты выросли в 4,6 раза, но в целом результат очень низкий — 9,4 млн рублей, что ставит его лишь на 20-е место.

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 9 месяцев 2018 года

Добровольное страхование имущества, премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии, изменение за 3 месяца Добровольное страхование имущества, выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 273 833 891 182 710 087 50% 107 329 625 68 859 526 Республика Татарстан 6 135 418 4 044 510 52% 1 803 293 1 165 014 РОСГОССТРАХ 1 064 689 652 872 63% 433 190 275 117 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 636 960 443 742 44% 165 851 114 001 НАСКО ТАТАРСТАН 494 776 167 742 195% 109 531 66 053 СОГЛАСИЕ 485 527 331 371 47% 210 413 135 557 СОГАЗ 479 468 393 029 22% 89 406 66 987 ЧУЛПАН 452 876 411 262 10% 25 909 16 606 ВСК 349 259 209 530 67% 92 535 60 246

ОСАГО: намечающаяся рокировка и две компании, которые платят больше, чем получают

Другой очень значимый (но не всегда желанный) для страховщиков сегмент — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проще говоря, ОСАГО. Премии по итогам первых трех кварталов составили 5,8 млрд рублей, они выросли на 59% за три месяца. Выплаты составляют меньше — всего 3,08 млрд рублей, при этом выросли они несколько сильнее — на 62%.

По премиям в сегменте два заметных лидера, оба они могут занять первое место по итогам года. Сейчас первое место у «Наско Татарстан» с 1,07 млрд рублей, но рост по сравнению с концом июня — всего на 50%. У находящегося на втором месте «АльфаСтрахования» результат 949 млн рублей, но рост — 73%. При сохранении текущих темпов по итогам года первым вполне может оказаться именно «АльфаСтрахование».

Результат остальных компаний заметно меньше. «Чулпан», например, получил премий всего на 651 млн рублей, однако рост за три месяца — сразу на 81%. Находящаяся на четвертом месте группа «Ренессанс страхование» получила 620 млн рублей премий по ОСАГО, но рост тут — всего 36%. Ее вполне может потеснить обладатель пятого места — «Талисман», увеличивший результат почти в два раза, точнее, на 84%, с 297 до 548 млн рублей. Помимо него, в десятку входит еще один местный игрок — «Армеец», расположившийся на седьмом месте с 293 млн рублей и ростом на 56%. Остальные страховые компании в топ-10 — федеральные.

«Армеец» же стал и крупнейшей из страховых компаний, чьи выплаты по ОСАГО выше, чем премии. Выплатила компания за 9 месяцев уже 352 млн рублей — на 60 млн рублей больше, чем получила. Кроме «Армейца» в топ-10 лишь одна такая компания — это «Ингосстрах». Она получила 181 млн рублей премий (рост на 60% за три месяца), а выплатила 193 млн рублей (рост на 50%). Для остальных компаний ОСАГО премии превышают выплаты, хоть и не всегда намного. Отметим здесь показатель «Росгосстраха», находящегося на пятом месте: по итогам первого полугодия компания находилась на третьем месте. Уже практически год, как динамика в сегменте ОСАГО этой, одной из крупнейших страховых компаний, ухудшается. Вероятно, это связано с планами компании, оказавшейся в кризисе, не сохранять долю ОСАГО — об этом стало известно в начале года. В целом же эксперты отмечают явное улучшение ситуации с убыточностью по автострахованию. Например, Гульнара Ибрагимова из «Ренессанс страхования» отмечает, что Татарстан был исключен из числа «токсичных» регионов. Евгения Васильева из «Ингосстраха» говорит, что в 2018 году было принято решение о расширении тарифного коридора по ОСАГО в рамках пути к либерализации рынка. Конечной целью, по ее словам, является полная индивидуализация стоимости полиса по данному страхованию: «Сегмент ОСАГО долгое время находился в состоянии структурного кризиса, и планируемые действия (расширение тарифного коридора, пересмотр коэффициентов и т. д.) позволят привести его к рыночной конструкции и создать справедливые условия для всех страхователей».

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 9 месяцев 2018 года

ОСАГО, премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии, изменение за 3 месяца ОСАГО, выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 165 069 757 107 298 178 54% 101 403 870 66 549 720 Республика Татарстан 5 801 319 3 649 384 59% 3 083 610 1 899 942 НАСКО ТАТАРСТАН 1 069 820 712 141 50% 467 015 288 853 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 949 254 547 733 73% 316 855 179 765 ЧУЛПАН 651 537 359 318 81% 247 465 146 855 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 619 800 454 223 36% 239 735 127 931 ТАЛИСМАН 547 795 297 374 84% 302 976 196 717 РОСГОССТРАХ 494 560 351 486 41% 384 027 237 443 АРМЕЕЦ 292 683 188 055 56% 352 036 239 353

Добровольное личное страхование: «Спасение» не растет, а «ВСК» скакнул

Наконец, еще одним по-настоящему крупным сегментом страхования является добровольное личное страхование — львиная его доля, около 90%, приходится на ДМС. Сегмент этот примерно в полтора раза меньше, чем ОСАГО, по премиям и в два раза меньше — по выплатам. Объем премий за 9 месяцев составил в Татарстане 3,9 млрд рублей (рост в третьем квартале — всего на треть), а выплат — 1,6 млрд рублей (рост в два с лишним раза больше — на 72%).

Безоговорочными лидерами в сегменте по премиям являются «Чулпан» с 684 млн рублей и «Согаз» с 651 млн рублей. Обе компании показали довольно слабый рост — всего на 10% и 4%, соответственно. При этом их выплаты за три месяца выросли гораздо существеннее — на 48% и 142%. Выплаты, впрочем, все равно существенно меньше, чем премии — 400 и 560 млн рублей. Напомним, именно этот показатель «Согаза» в первую очередь помог ему подняться сразу на три места по итоговому показателю общих выплат. С чем именно связан такой рост компании — неизвестно, но эксперты рынка предполагают, что это может быть следствием технического переноса региона заключения каких-либо крупных договоров.

Из интересных показателей можно обратить внимание еще на две компании из топ-10. В первую очередь это «ВСК». За три месяца она продемонстрировала очень значительный скачок по премиям — в 2,5 раза, со 103 до 259 млн рублей. При этом выплаты выросли всего на 53% — меньше, чем по сегменту в целом. Обратная ситуация — у находящейся на шестом месте страховой компании «Спасение». Она увеличила объем премий за три месяца всего на 2%, со 188 до 193 млрд рулей. Выплаты выросли больше — со 103 до 147 млрд рублей.

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 9 месяцев 2018 года

Добровольное личное страхование, премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии, изменение за 3 месяца Добровольное личное страхование, выплаты за 9 мес 2018 Выплаты за 6 мес 2018 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 244 074 635 174 163 541 40% 93 185 532 60 257 412 Республика Татарстан 3 918 301 2 954 142 33% 1 606 790 934 575 ЧУЛПАН 684 150 622 354 10% 400 408 270 565 СОГАЗ 650 794 624 414 4% 560 775 231 316 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 557 364 338 833 64% 29 046 21 486 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 277 135 158 982 74% 76 337 46 409 ВСК 259 117 103 447 150% 20 339 13 309 СПАСЕНИЕ 192 525 187 851 2% 147 322 102 788 АК БАРС-МЕД 191 931 163 077 18% 161 351 106 181