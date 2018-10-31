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Набсовет ВТБ одобрил продажу страхового бизнеса «Согазу»

11:49, 31.10.2018

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 100% уставного капитала «ВТБ Страхования» страховой компании «Согаз».

«Прекратить участие банка ВТБ в ООО СК «ВТБ Страхование» путем продажи АО «Согаз» доли, составляющей 100% уставного капитала ООО СК «ВТБ Страхования», номинальной стоимостью 5,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении банка на сайте раскрытия корпоративной информации.

Кроме того, наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку 100% акций «Кордекс» номинальной стоимостью 784,2 млн рублей. При этом компания должна владеть не менее 9,99% акций «Согаза» к дате заключения договора купли-продажи.

В мае глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк согласовал объединение страхового бизнеса с «Согазом», но не стал приводить детали договора.

Бизнес
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