Набсовет ВТБ одобрил продажу страхового бизнеса «Согазу»

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 100% уставного капитала «ВТБ Страхования» страховой компании «Согаз».

«Прекратить участие банка ВТБ в ООО СК «ВТБ Страхование» путем продажи АО «Согаз» доли, составляющей 100% уставного капитала ООО СК «ВТБ Страхования», номинальной стоимостью 5,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении банка на сайте раскрытия корпоративной информации.



Кроме того, наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку 100% акций «Кордекс» номинальной стоимостью 784,2 млн рублей. При этом компания должна владеть не менее 9,99% акций «Согаза» к дате заключения договора купли-продажи.



В мае глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк согласовал объединение страхового бизнеса с «Согазом», но не стал приводить детали договора.