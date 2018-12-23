«Рождество в Финляндии — это не праздник веселья и танца»

Колонка Робина Истона о традициях празднования Рождества и Нового года в Финляндии

Любитель Казани и знаток татарского языка финн Робин Истон продолжает публиковать цикл колонок на страницах «Реального времени». На сей раз наш постоянный автор рассказывает о традициях празднования Рождества и Нового года в Финляндии, а также поздравляет наших читателей сразу на двух государственных языках.

«Принято много есть и потом обещать сесть на диету»



Кто-нибудь из вас посещал Финляндию в конце декабря? Думаю, вам интересно, почему в это время на улицах так пусто и тихо, хотя это праздничный сезон. Дело в том, что финские праздники и традиции их празднования отличаются от российских.

Мы отмечаем Новый год, однако он не играет такую же большую роль как Рождество. Большинство из нас — христиане-лютеране, но мало кто ходит в церковь или как-то занимается религией. Вера — это лишь часть финской культуры. В то же время, самые главные праздники в нашей стране — религиозного происхождения.

Праздничный сезон начинается 6 декабря — в День независимости Финляндии. Эта дата отмечается дома в кругу семьи за воспоминаниями о ветеранах и исторических событиях. По телевидению тем временем показывают военные парады и праздничный бал в президентском дворце.

В полдень на балконе ратуши города Турку объявляется так называемый Рождественский мир. Фото LPfi / wikipedia.org



Рождество мы отмечаем в скандинавском стиле — 24 декабря, то есть на день раньше, чем в большинстве европейских стран. Естественно, в кругу семьи. Многие ходят утром на рождественское богослужение, а магазины и общественный транспорт закрываются рано. Другими словами, это не праздник веселья и танца.

В полдень на балконе ратуши города Турку объявляется так называемый Рождественский мир (эта традиция существует со средних веков). После этого некоторые едят кашу и отправляются в сауну. А вечером мы садимся за праздничный стол со множеством традиционных блюд: окороком, запеканкой из моркови, брюквы и картофеля, винегретом, сельдью, лососем, пряниками, рождественскими пирожками… Принято много есть и потом обещать сесть на диету.

«Если в семье есть дети, то приезжает наш Дед Мороз — Йоулупукки»

Гостиную обычно украшают гирляндами, свечами, звездами, елкой и соломенными орнаментами. Да, елка у нас — символ Рождества. Мы также слушаем и поем разные рождественские песни: старые и серьезные, псалмы или веселые и современные. После ужина получаем подарки. Если в семье есть дети, то приезжает наш Дед Мороз — Йоулупукки — с эльфами на санях, в которые впряжены северные олени. И он не входит в дом через дымоход, как в Америке.

В недели, предшествующие Рождеству, организовываются тематические ярмарки и концерты, а центр города украшается в честь праздника. Как и в других западных странах, Рождество у нас превращается в праздник консьюмеризма, теряя свое подлинное значение. Кстати, Рождество, как и некоторые другие христианские праздники, имеет языческие корни и является неким гибридом разных традиций. Само финское слово Joulu («Рождество») происходит от названия скандинавского дохристианского праздника.

Если в семье есть дети, то приезжает наш Дед Мороз — Йоулупукки. Фото Anssi Koskinen / flickr.com



Кроме 24 декабря, мы отдыхаем и 26, и 27 числа. Это — Рождественский день и День Святого Степана. Потом мы возвращаемся на работу и начинаем готовиться к Новому году. 31 декабря мы работаем, но день обычно заканчивается пораньше. Также на многих предприятиях сотрудники выпивают шампанское и благодарят друг друга за успешный год.

Новый год — это веселый праздник, который отмечается в кругу семьи и друзей. Мы опять-таки плотно ужинаем, но в этот раз из традиционных блюд на столе только картофельный салат и сосиски. К полуночи мы выходим на улицу и пускаем салюты, а уже в полночь пьем шампанское. Еще пару лет назад было популярно гадать на будущее, бросая расплавленное олово в воду. Грядущие события предсказывали по форме застывшего металла, однако недавно в Финляндии запретили продавать кусочки олова, так как они содержат свинец. Пока один год сменяется новым, мы обещаем себе что-нибудь: например, меньше пить, заниматься спортом или больше любить.

1 января — выходной. В 12.00 президент Финляндии выступает с новогодней речью, а следующий день — уже рабочий. У нас нет длинных новогодних выходных, как в России, хотя школьникам и студентам дают отдохнуть еще одну неделю.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! God Jul och Gott Nytt År! С Рождеством и Новым годом! (на двух государственных языках).