Особенности финской кухни: «булка Масленой недели», «черная колбаска» и уха на сливках

Колонка финна Робина Истона о традиционных финских блюдах и экзотике в местной кухне

Любитель Казани и знаток татарского языка финн Робин Истон продолжает публиковать цикл колонок на страницах «Реального времени». На сей раз автор решил рассказать о традиционной финской кухне, экзотике в ней, а также о тех блюдах, которые подаются к столу лишь раз в году.



«Без чашки кофе финн не проснется!»

Финляндия не славится своей кухней так, как, к примеру, Италия или Россия. Финляндия — северная страна, жители которой веками жили скромно, при суровом климате и без роскоши. Это объясняет то, почему наши традиционные блюда простые — «крестьянские», без специй и сложных рецептов. Главные ингредиенты финской кухни — мясо, рыба, хлеб, овощи, ягоды и грибы. В этой колонке я расскажу про главные блюда национальной финской кухни.

Начнем с завтрака. Максимально традиционный финский завтрак (aamiainen) — это овсяная каша, которую обычно едят с маслом, сахаром или ягодами. Еще один важный элемент — кофе. Без чашки кофе финн не проснется! А вообще, в наше время в Финляндии довольно часто едят на завтрак сэндвичи, фрукты, хлопья или мюсли, запивая молоком или соком.



Переключимся на мясные блюда. Karjalanpaisti (произносится как «каряланпайсти») или жаркое по-карельски. Как вы уже поняли, это жаркое имеет карельские корни. Мясо готовится в печи часами. Из специй к нему добавляют лук, перец и соль. Это жаркое едят с картофельным пюре или овощами.

Karjalanpaisti — это жаркое по-карельски. Фото yhteishyva.fi



Еще одно мясное блюдо — жаренная оленина или poronkäristys (поронкяристюс). На самом деле, это традиционное блюдо народа саамы (малочисленный финно-угорский народ, коренной народ Северной Европы), которое стало очень популярным среди финнов. Как делается поронкяристюс: оленину жарят на сковороде, а затем подают с картофельным пюре и брусникой. Мне лично очень нравится оленина в этом блюде — отличный вкус и совсем не жесткое мясо.



К традиционным блюдам из рыбы можно отнести рыбный пирог kalakukko (калакукко): он делается из ржаного теста, а начиняется, очевидно, рыбой и салом. Здесь же невозможно не упомянуть уху или kalakeitto (калакейтто). Этот рыбный суп варится на молоке или сливках с картошкой, морковкой, луком, укропом, солью и перцем. Наверное, это самое известное финское блюдо в России, которое можно поесть даже в питерских и московских ресторанах.

Раз уж мы перешли к супам, то необходимо сказать о hernekeitto (хернекейтто), или гороховом супе. По сути, это обычный гороховый суп, но у нас используют другой вид гороха, нежели в России. Обязательные специи — соль, перец и майоран. Хернекейтто принято есть со свежим луком и горчицей. Традиционно этот суп едят в школах и в армии по четвергам — это связано с католическим постом по пятницам (финны были католиками в средние века, и почему-то этот старый обычай сохранился в нашей армии).





Хернекейтто принято есть со свежим луком и горчицей. Фото yhteishyva.fi



«Мало кто сегодня готовит традиционные блюда для гостей»

В финской кухне нет своего сюрстремминга (шведский национальный продукт, консервированная квашенная сельдь, которую очень трудно есть из-за резкого запаха, — прим. ред.), но все же есть определенная экзотика. В качестве примера можно привести «национальную еду» и символ города Тампере — «черную колбаску» mustamakkara (мустамаккара). Это колбаса из крови, мяса и крупы. Да, выглядит и звучит довольно страшно, но на деле она не сильно отличается от обычной колбасы. Вкус и запах не отталкивают, поскольку в основном чувствуется вкус крупы — крови и мяса в ней не так много.

Еще одно «экзотическое» блюдо — mämmi (мямми). Это сладенькая каша из ржаного солода, которую едят только на Пасху с сахаром и сливками. Уникальное финское блюдо, которое нравится далеко не всем из-за необычного кисло-сладкого вкуса. Забавно, что такое же блюдо едят в Средней Азии во время Науруза.



Перейдем к более привычным десертам и выпечке. Laskiaispulla (ласкиайспулла) или «булка Масленой недели». Внутри этого десерта — взбитые сливки и варенье. На поверхности — миндальная крошка. Мы едим ласкиайспулла только во время Масленицы, вместо блинов.

Есть и другое кондитерское изделие, которое мы едим только раз в году — это runebergintorttu (рунеберинтортту) или пирожное Рунеберга. В его состав входят малиновый джем, арака, миндальная крошка и сахарная глазурь. Это пирожное традиционно едят в феврале — в честь дня рождения финского национального поэта Йохана Людвига Рунеберга. По легенде, его придумала жена творца.





Karjalanpiirakka делается из ржаного теста, а начинкой служит рисовая каша. Фото yhteishyva.fi

К традиционной финской выпечке также относится «карельский пирожок» karjalanpiirakka (каряланпииракка). Он делается из ржаного теста, а начинкой служит рисовая каша родом из финской Карелии. На Севере России это блюдо называется «калитками». В Финляндии мы едим «калитки» с яйцом и маслом. Найти каряланпииракат сейчас довольно просто — не обязательно самому заморачиваться с готовкой или искать его в ресторанах национальной кухни — в Финляндии их продают во всех продовольственных магазинах.



Традиционные финские блюда готовят и дома, и в столовых. Некоторые из них подаются к столу только раз в году (как, например, мямми). Но стоит заметить, что финны все больше и больше предпочитают «мировую еду». Мало кто сегодня готовит традиционные блюда для гостей, однако в деревнях они до сих пор пользуются большой популярностью.