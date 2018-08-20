«Мне часто задают вопрос: «Почему ты изучил татарский язык, он же никому не нужен?»

Колонка финна Робина Истона о том, почему он начал изучать татарский язык

В 2011 году финн из Хельсинки Робин Истон впервые оказался в Казани и почти моментально влюбился в этот город и татарскую культуру. По просьбе «Реального времени», в цикле авторских колонок Робин подробно рассказывает о том, чем ему полюбилась столица Татарстана и почему он взялся учить татарский язык.

«Знание татарского открыло мне дверь в логику тюркских языков»



Многие считают полезным учить только крупные мировые языки: английский, французский или испанский. Изучение языков малых народов мира — это якобы трата времени и денег. Такие языки, по мнению некоторых, не имеют ни престижа, ни прямой пользы на работе. Но мы — языковеды — изучаем все языки. Все языки этой планеты нам одинаково интересны — как языки африканских аборигенов, так и мировые. Изучение языков — это хорошая тренировка для мозга, которая улучшает качество жизни.

Мне часто задают вопрос: «Почему ты приступил к изучению татарского языка, он же никому не нужен?». Во-первых, я заинтересовался его отношением к финно-угорским языкам, которые, в свою очередь, являются родственными моему родному финскому. Мне интересно узнавать корни моего родного языка. Во-вторых, мне понравилось произношение и грамматика татарского. Он был чем-то новым и экзотичным для меня.

Вообще, до татарского я хотел учить киргизский. Я жил в Москве, и рядом с моей работой было кафе, где работали выходцы из Киргизии. Я хотел их немного потроллить, произнеся несколько фраз по-киргизски, а в итоге они выучили важнейшие фразы на финском и желали нам приятного аппетита! Однако киргизским я долго не занимался, так как в интернете было мало ресурсов про этот язык. А вот про татарский я нашел много сайтов и учебников.

«Мы — языковеды — изучаем все языки. Все языки этой планеты нам одинаково интересны — как языки африканских аборигенов, так и мировые. Изучение языков — это хорошая тренировка для мозга, которая улучшает качество жизни». Фото facebook.com



Знание татарского открыло мне дверь в логику тюркских языков, тюркскую культуру, историю, и, конечно, в мусульманскую культуру. Мое представление о мире расширилось. Я понял, что тюркские народы живут на огромной территории от Европы до Азии. Когда я учился в Казани, я пользовался татарским почти ежедневно, общаясь с друзьями. Гораздо легче знакомиться с людьми, если говоришь на их родном языке, а не на втором. Ты больше уважаешь человека, который знает твой родной язык или просто старается его выучить.



«Я читал старые напечатанные в Финляндии татарские книги, в которых стихи писались на двух алфавитах»



После татарского я учил турецкий и тюркские языки Средней Азии: казахский, киргизский и узбекский. Мне было очень легко учить эти языки, потому что их грамматика схожа с татарской. Помимо этого, словарный запас примерно такой же, только с небольшой разницей. Я путешествовал по Турции и Средней Азии, где много общался с местными. Просто разговаривал, читал рекламу, разные надписи на улицах и быстро учился языкам. Было прикольно говорить с местными жителями в этих странах — они очень удивлялись тому, что я могу говорить даже базовые фразы на их родном языке. В некоторых частях Средней Азии приходится знать местный язык, потому что там уже не знают русского. В таких ситуациях я прекрасно справлялся, говоря на смеси татарского и узбекского.

В татарском и родственных ему языках много персидских заимствований. Поэтому я стал учить персидский. От одного языка легко переходить на другой, когда есть какие-то общие элементы. Я заинтересовался арабо-персидским алфавитом, на котором раньше писали татары. Я довольно быстро выучил алфавит именно через татарский язык — я читал старые напечатанные в Финляндии татарские книги, в которых стихи писались на двух алфавитах.

«Я путешествовал по Турции и Средней Азии, где много общался с местными. Просто разговаривал, читал рекламу, разные надписи на улицах и быстро учился языкам. Фото alexlevitsky.com



Знание арабских букв оказалось полезным на работе: я работал в сфере миграции, где мы сталкивались с арабскими документами. Я могу свободно читать документацию — узнавать имена, даты и названия мест. Это редкая способность для Финляндии. Также на работе я общался с клиентами на турецком и персидском.

Таким образом я смог извлечь пользу из изучения татарского. Знание этого языка, на котором говорят лишь 6 миллионов человек, оказалось полезным в общении, в поездках и на работе. Даже если язык сам по себе кажется бесполезным, он всегда дает тебе какую-то информацию, которая может понадобиться в будущем. Самая конкретная польза от татарского языка — это усвоение общетюркской грамматики, с помощью которой можешь выучить любой тюркский язык очень быстро.