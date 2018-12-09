«Татарин ходит «гладко и тихо», отчего русские обзывают его «барином»

Казань и татары XIX века глазами финского ученого

Фото: из архива Дины Гатиной-Шафиковой ( kazan.aif.ru

Любитель Казани и знаток татарского языка финн Робин Истон продолжает публиковать цикл колонок на страницах «Реального времени». Недавно наш постоянный автор углубился в путевые заметки известного финского филолога и поэта Августа Альквиста и обнаружил в них любопытный рассказ о Казани и татарах XIX века.

«По характеру татарин — любящий чистоту, спокойный и честный»



Недавно я взялся за труд известного финского филолога и поэта Августа Альквиста, в котором он рассказывал о своих путешествиях по России в 1854—1858 годах. Меня заинтересовало то, что, помимо прочего, в своей работе он поведал о Казани и татарах, хотя целью его поездки было изучение языков и культуры финно-угорских народов. Казань послужила для него «базой», откуда он совершал свои путешествия по Поволжью и Сибири.





Карта путешествий Альквиста по России. Фото nba.fi

Во-первых, из его записей становится известен один любопытный момент: сам Альквист знал русский язык, и это помогало ему свободно общаться с местным населением, однако за пределами столицы современного Татарстана ему иногда приходилось нанимать переводчика, так как большинство татар попросту не знало русского.

Также Альквист коротко описывает облик Казани тех годов: «Про внешность города скажу только, что он построен хорошо, с прямыми, может быть, не всегда чистыми улицами, и жителей там около 50 тысяч человек». По его наблюдениям, большинство горожан — русские, а татар можно легко отличить по внешнему виду.

Ученый называет их «красивыми, высокими, кареглазыми людьми»: «Татарин ходит «гладко и тихо», отчего русские обзывают его «барином». По характеру он любящий чистоту, спокойный и честный; если врет или обманывает, то этому он учился у других. Когда он, продавая товары, отличает чужака, то объявляет правильную цену. Татарин одевается в восточном стиле, никогда и нигде не стесняется своей веры и нации». Также Альквист указывает, что городские татары — это в основном купцы и ремесленники, которые изготавливают знаменитое казанское мыло или кожаные товары. Деревенские же татары успешно занимаются земледелием.

Август Альквист. Фото nba.fi



Татарки комментировали меня друг другу: «Яхшы, яхшы»



В своем труде Альквист рассказывает и об Исламе: что это за религия, как выглядит мечеть, как молятся люди и как организованы мусульманские приходы. Это, пожалуй, первое описание Ислама в финской литературе. Сам автор посещает мечеть во время намаза и общается с муллой. По его словам, именно благодаря медресе даже бедные татары умеют читать. К слову, в Казани Альквист учил татарский язык в течение одного месяца под руководством муллы Биктемира Юсуфа. Замечу, что он пишет положительно и про другие религии и культуры — ученый старается понять другое мировоззрение.

Помимо этого, во время своего путешествия Альквисту довелось остановиться в одной татарской деревне в районе Буинска. Он ночевал в доме одного татарского купца и описывал это так: «Комната была теплая, не самая чистая, но основная проблема была в том, что она была расположена возле гарема (женской комнаты) хозяина и отделена от меня лишь тонкой стенкой из досок, не доходящей даже до потолка».

Как писал ученый, оттуда постоянно раздавался детский плач и шум. Также там собралась толпа татарок, которые начали подглядывать за ним из-за двери: «После того как я закрыл дверь, залезли они на стенку, где спокойно удовлетворяли главную страсть своей прародительницы Евы и комментировали меня друг другу: «Яхшы, яхшы». Потом татарки начали пить чай, шумно грызть орехи и очень громко и одновременно разговаривать». Альквист пожаловался хозяину на то, что не может жить в таком шумном доме и нашел себе новое пристанище.

Это главное, что можно выделить из небольшого эпизода про татар, описанного в труде финского филолога. Мне искренне жаль, что он не стал углубляться в язык и культуру народа. Замечу, кстати, что Альквист — не первый финн, который посещал Казань. В 1709—1721 годах в столице проживали шведские военнопленные, среди которых были и финны. Дневники и воспоминания некоторых военнопленных сохранились, но в них очень коротко говорится про город и его жителей. А первые контакты между нашими народами имели место гораздо раньше: в 1570-е годы татарская кавалерия Ивана Грозного перешла замерзший Финский залив из Эстонии и разорила окрестности Хельсинки. Переселение мирных татарских купцов в Финляндию началось в конце XIX века, когда Финляндия входила в состав Российской империи.

Книга А. Альквиста «Воспоминания о поездке в Россию». Фото doria.fi

