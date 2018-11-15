Наиль Магдеев: «Руку пожмем за это дело. Цена рукопожатия — 17 миллионов рублей, нормально»

Как мэр автограда раскрыл «Реальному времени» секреты своей строительной политики и объяснил, почему Марсель Мингалимов — фаворит

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня глава Набережных Челнов проехался по главным строительным точкам автограда, рассказал о том, что до конца года «Профитом» будет сдан очередной дом из наследства Анатолия Ливады, а в следующем году за другой «фоновский» дом возьмется «Евростиль», который уже получил за это участок — из наследства «раскулаченного» командой Наиля Магдеева «Еврогрупп» Алексея Миронова, правда, под строительство детского сада. Таким образом, мэр города попытался ответить критикам на то, что якобы у него есть на стройрынке фавориты, получающие участки, минуя аукционы. В финале экскурсии, на достроенном компанией «Профит» мосту у «Санрайс Сити», вроде бы за свой счет, Наиль Магдеев, эмоционально поспорив с корреспондентом «Реального времени», раскрыл карты и объяснил, как ему удается упрашивать бизнес раскошеливаться на объекты социальной инфраструктуры, заявив, что никаких участков он никому за это не раздает.

Как Наиль Магдеев отвечал критикам его близости с Марселем Мингалимовым

Сегодня мэр посетил проблемный дом 65/03, оставленный злополучным ГК «ФОН» Анатолия Ливады (достраивает «Профит» депутата горсовета Марселя Мингалимова), ипотечное жилье в 63-м микрорайоне (строит «Домкор» депутата Госсовета РТ Мунира Гайнуллова), детсад, который «Евростиль» строит на участке, когда-то принадлежавшем «Еврогрупп» Алексея Миронова, и, наконец, достроенный мост, который «Профит», как уверяет Наиль Магдеев, построил за собственный счет. Посетив точки «Профита» и «Домкора», Наиль Магдеев, таким образом, попытался дать ответ критикам — его команду, в частности, обвиняют в наличии на стройрынке автограда «фаворитов» — «особо приближенного» Марселя Мингалимова и «недавно подружившегося с городскими властями» Мунира Гайнуллова. Мол, делают хорошую, полезную работу, от которой другие отказались.

Анатолий Кондюков, исполнительный директор ГК «Профит», уверенно заявил, что 65/03 сдадут в декабре, никаких форс-мажоров не будет. Наиль Магдеев в ответ назвал его «героем нашего времени».

— В непростых условиях, когда людей бросили, нашлись строительные организации, которые обманутым дольщикам помогли. Сначала за счет своих финансовых ресурсов — более 200 млн рублей, а затем схема найдена была президентом РТ Рустамом Миннихановым в 2015 году, она сегодня работает (взамен «Профиту» выделяют свободные земельные участки в городе — решение об этом принимается инвестиционным советом РТ, — прим. ред.). 123 квартиры в этом году сдадим. Из 939 обманутых дольщиков большая часть, 60—70%, квартиры получат. Остается 371 обманутый дольщик. Проблему обманутых дольщиков мы планируем решить в 2019—2020 годах, если новые не появятся…

…и вспоминал те компании, которые помогать строить «фоновское» жилье когда-то отказались

Магдеев, отвечая критикам, заметил, что город был вынужден пойти на определенные издержки — в плане выделения земельных участков. И будет продолжать их выделять, «нравится это кому-то или нет». Напомним, что в мае этого года года прокуратура города не нашла нарушений в том, что участки в 14-м комплексе «Профит» получил без аукциона (как раз на строительство «фоновского» жилья»), на компанию пожаловались жители самого комплекса.

— А как надо было поступать? За городом участков нету! Их и в городе осталось немного. Поэтому мы решаем проблему обманутых дольщиков, выделяя земельные участки из того, что у нас есть. По указу президента без торгов выделяются тем строительным организациям, которые пошли на определенные издержки, пошли нам нанавстречу. Многие организации, большинство, от этой схемы отказались! Понимая, что это серьезная нагрузка: «ты сначала построй, а потом тебе, может быть, дадим землю». «Домкор» в 2015 году категорически отказался, сказал, что таких финансовых ресурсов у него нету. Золотухин отказался (экс-депутат горсовета Челнов Михаил Золотухин, руководитель компании «Комфортное жилье»), Альберт Петров отказался (глава УКС «Камгэсэнергострой»), — вспоминал Магдеев.

За достройку еще одного «фоновского» дома участки получит и «Евростиль»

Следующий в очереди на получение участков, кажется, «Евростиль» — мэр объявил о том, что еще один «фоновский» дом, 65/10, будет достраивать эту компания под руководством Ильнара Гайсина, которого тоже пришлось, по словам Магдеева, уговаривать.

— «Евростиль» решит проблему, и потом через президента РТ будем ходатайствовать о решении финансовых и имущественных вопросов компании (читай: дадим участок в городе, — прим. ред.). Никто ничего за спасибо делать не будет!

— Во сколько «Евростилю» может обойтись достройка 65/10, если «Профит» потратил 200 млн рублей? — спросили мы у мэра.

— Пока не знаю! Документы рассматриваются не здесь, а на инвестиционном совете РТ. Проходит тщательнейшую экспертизу каждый проект. И все документы, будь то «Профита», «Евростиля» или «Домкора», проверяют в Казани соответствующие экономические структуры, служба безопасности, после этого кладутся на стол президента РТ. Заявиться можно с любой суммой! Но эту сумму могут утвердить на инвестсовете, а могут и не утвердить! Наше дело — договориться с местными строителями, — объяснил Магдеев.

Как Мунир Гайнуллов лоббировал стройку второй очереди ипотечного жилья

После этого Магдеев с командой заехал и в соседний, 63-й микрорайон, который вот уже два года по программе соципотеки строит «Домкор» Мунира Гайнуллова (экс-вице-мэра и бывший главный строитель автограда), здесь планируется возвести 17 многоэтажек. Гайнуллов был уже тут как тут, в строительной каске и фирменной куртке. «Вот, поглядите! Где вы еще его таким увидите?!» — встретил его Магдеев. Впрочем, о самой стройке рассказывал исполнительный директор «Домкора» Ильдар Ахметгареев, экс-глава «Жилищной инвестиционной компании» и бывший начальник управления строительства Набережных Челнов (из команды Гайнуллова), заявивший, что 63/13 на 163 квартиры находится в высокой степени готовности, ведутся отделочные работы. Планируют ввести в эксплуатацию этом году, 63/11 — в следующем году. На наш вопрос, сколько уже потрачено «Домкором» и сколько инвестировать еще предстоит, топ-менеджер отвечать отказался. По словам Ахметгареева, стройка ипотечных домов ведется в том числе и за счет строительства коммерческих домов, именно по этой схеме удалось подключить 63-й микрорайон к электросетям. Детский сад на 340 мест для 63-го микрорайона строит, выиграв это право на аукционе, застройщик «Твой дом» (принадлежит Марселю Мингалимову). Планировали ввод в ноябре 2019 года, пока Магдеев, включив «ручное управление», не попросил (весьма настойчиво), чтобы ввели его уже летом 2019 года. Ахметгареев с Гайнулловым только покорно кивали головами: не им же его сдавать действительно, а Мингалимову, вот пусть у него голова и болит! По словам Магдеева, квартиры в 63-м микрорайоне именно из-за инфраструктуры «расходятся как пирожки». Гайнуллов, ностальгируя, заметил, говоря про «комплексное строение» с дорогами, детсадом, школой:

— Такое только при строительстве КАМАЗа было. Сегодня и Замелекесье застраиваем так же. Здорово, что мы вернулись к этой системе! Дай Бог, чтобы и дальше так было…

— И к этим объектам инфраструктуры в эти микрорайоны нужны спортивные объекты, бюджетные, простые, безо всяких излишеств. Должен быть многофункциональный спортивный зал. Если уж Мунир Анварович вспомнил времена комплексного освоения территории, как раньше было. Сегодня времена немножко другие, плановой экономики нет, ресурсов таких нет, но… — мягко намекнул Магдеев Гайнуллову, у которого от предложения строить многофункциональные залы вытянулось лицо (сам виноват — никто его за язык не тянул).

Позднее, услышав, как Гайнуллов заметил, что появление сетей «полностью раскрывает микрорайон» и теплотрасса обеспечивает не только первую очередь, но и пока незастроенную территорию за 40 лет Победы, Наиль Магдеев задался вопросом — не начать ли осваивать и ее? Депутат Госсовета бодро заявил, что проекты по четырем домам второй очереди уже готовы, дело за «малым»:

— Было бы здорово, если бы нас ГЖФ поддержал, — просительным тоном добавил Гайнуллов, — и включил бы в программу на следующий год.

— Исполнительного директора ГЖФ Марата Зарипова я до конца года уже пригласил, — успокоил мэр строителя.

Растроганный Гайнуллов пустился в подсчеты: выходило, что «Домкор» сдаст 220 тыс. кв. м соципотечного жилья, остальные застройщики — 70 тыс. кв. м. Этих метров хватит энергетикам, полагает он, а то они вечно жалуются на недозагрузку своих сетей (что делает прокладку этих сетей, соответственно, невыгодной). Магдеев предложил ему подумать и о постройке соципотечных домов для работников резидентов ТОСЭР, которым тоже где-то надо жить: «Хоть завтра можем начать, если ГЖФ в программу включит!» — смело заявил строитель.

«Мироновские участки» команда Магдеева передает под «общественно полезные здания»

Третьим пунктом программы стал ответ Наиля Магдеева другим критикам — тем, кто считает конфликт с владельцем «Еврогрупп» Алексеем Мироновым натуральным «раскулачиванием»: когда-то отданные Миронову прежней командой Василя Шайхразиева земельные участки в 53 га стоимостью 2 млрд рублей новая команда Магдеева вернула через суд. Участки, уверяет мэр, никуда не пропали, и выдаваться они будут под объекты социальной инфраструктуры. Один из лакомых «мироновских» кусочков получил «Евростиль» Ильнара Гайсина, тот самый, что обязался достроить «фоновский» дом 65/10. На этом участке Гайсин возводит детский сад на 220 мест стоимостью 194 млн рублей. Сдать объект он планировал в ноябре 2019 года, но Магдеев, вновь включив «ручное управление», настойчиво попросил сдать его уже летом. Вот так участок от «Еврогрупп» уплыл в руки «Евростиля» навсегда.

— Замечу, этот участок принадлежал Алексею Миронову! — намекнул Магдеев. — Участок вернули в город. Все возвращенные участки служат в интересах города. Это один из примеров, как используются эти участки, — в интересах города, а не в чьих-то коммерческих интересах! Другие участки пойдут под строительство Дворца единоборств, который в конце 2019 года надо бы уже сдать, драматического театра и так далее. Общественно полезные здания!

— И какая компания будет строить тот же Дворец единоборств? — спросили мы у мэра.

— Не знаю! Не мы определяем, а аукцион. У кого лучше компетенции, тот и победит!

Как Наиль Магдеев раскрыл «Реальному времени» секреты своей строительной политики

В финале строительного дня прогремела, можно сказать, оркестровая тушь. Наиль Магдеев рассказал о том, как компания «Профит» вложила 17 млн рублей в мост-долгострой через проспект Вахитова, почти полвека никому не нужный, теперь мост соединяет новостройки того же «Профита» в 21-м комплексе с торгово-жилым центром Sunrise City. Исполнительный директор мингалимовской компании Анатолий Кондюков вспомнил, что из 43 лет проживания его в автограде мост стоял недостроенным 40 лет, так как «случилась перестройка». «Профит» же потратил на достройку пешеходного моста меньше года.

— Все построено за счет компании «Профит», здесь ни копейки из городского бюджета не потратили, — заявил мэр города. — Мы их попросили, они откликнулись!

— Не «Санрайс» попросил, стало быть, а вы? — уточнили мы.

— Нет, «Санрайс» себе свою стоянку поставил, — показал Магдеев на соседний мост-стоянку, — а это городской объект!

— Так вы «Профиту» за их достройку моста участок дали, что ли? — настойчиво продолжили мы «допрос» мэра.

— Никакого участка не давали! Как мы можем участок дать? За что?

— За мост. Неужели «Профит» сам захотел вложить свои кровные 17 млн рублей?! Слабо верится в такую благотворительность, если честно… — заметили мы.

— Ну как слабо верится?! — не сдержался Наиль Магдеев. — Объясни мне, как можно участок дать, не выставляя его на аукцион. Это же преступление! Участок без аукциона может дать только один человек — президент Татарстана. И то не за просто так, а за решение проблемы обманутых дольщиков. Других путей сегодня нет. Такие пути закончились в 2015 году. Любой наш поступок грозит лишением свободы. Людей, готовых пожертвовать своей свободой за пешеходный переход, нет! Они же не только сделали мост для всех людей, но и сделали привлекательными свои жилые дома. Мингалимов — еще и депутат горсовета, этого достаточно. Почему это за каждый шаг для города мы должны что-то давать?!

«Они же сегодня работают в городе, у них бизнес получается, и за это они должны определенные средства свои вкладывать в город»

— Бизнес же люди делают…

— Да ладно, бизнес! Вот Олег Коробченко построил две школьные площадки – мы ему за это ничего не дали! Они же сегодня работают в городе, у них бизнес получается, и за это они должны определенные средства свои вкладывать в город, — раскрыл свою политику работы с бизнесменами Магдеев. – Нельзя все превращать в деньги. Везде подвох ищут! Руку пожмем за это дело (и демонстративно пожал он руку смущенному Анатолию Кондюкову, — прим.ред.). Цена рукопожатия – 17 млн рублей, нормально!

Всего таких недостроенных мостов в городе – пять, обсуждая с главой исполкома Ринатом Абдуллиным наше недоверие, узнал мэр. И, возвращаясь по достроенному «Профитом» мосту, Магдеев, решив, что не до конца озвучил нам свою позицию, добавил:

— Ничего, ничего! Их надо, знаешь….тихонечко заставлять! Не разорились же!

— Ну, да, как в советские времена. И на доску почета в мэрии их имена.

— Тоже можно! Мы вон там хотим, — указал градоначальник на другой недостроенный мост у мэрии, — тоже достроить попросить, например… компанию «Талан».

Так, кажется, Наиль Магдеев сегодня сделал компании «Талан» предложение, от которого ей будет сложно отказаться.